Украинский конфликт побудил россиян переосмыслить своё отношение к Западу, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. На на YouTube-канале Danny Haiphong, он отметил, что русские поняли, что Запад хотел их уничтожить, поэтому сейчас идёт борьба за выживание России. И это всколыхнуло в них настоящую волну патриотизма.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: И в одночасье русские осознали, что здесь реально происходило - Запад пытался их убить, хотел уничтожить Россию. И они снова вернулись к патриотизму. Русские вообще всегда были патриотами, но как бы немного запутавшимися... Особенно после 90-х они смотрели на Запад как на своего рода «большого западного брата» ... Теперь же русские говорят: «Нет, ну Запад - это...» Они как бы смотрят в зеркало и говорят: «Нет, я не такой уж страшный, как мне казалось. Я вполне ничего. В спортзал похожу просто, разберусь с этим». И вот они стали ходить в спортивный зал, и теперь они говорят себе: «А выгляжу-то я чертовски хорошо! Вполне могу конкурировать с другими». Они работают, зарабатывают, экономика показывает хорошие результаты... И в итоге русские снова начинают гордиться тем, что они русские.

Вот, что здесь происходит: мы теперь видим людей, которые гордятся тем, что они русские, они с гордостью говорят «я - русский», патриотизм реально растёт. И в результате мы имеем следующее: русские теперь говорят, что этот конфликт на Украине - это их эквивалент Великой Отечественной войны; это экзистенциальная борьба за выживание России. Русские вновь вернулись к патриотизму, и они говорят: «Мы привержены делу победы; нас не победят; мы на сто процентов за нашего президента». Несколько месяцев назад были выборы. И что интересно - все знали, что Путин на них победит...

Но цель здесь была следующая: постараться сделать так, чтобы русские, встревожась по поводу войны и экономики, не явились на выборы в действительно больших количествах - тогда Путин бы всё равно победил, но уже не с такими впечатляющими показателями. Но Путин обратился к русскому народу с патриотизмом - он сказал: «Эти выборы не обо мне; они о вас, о нас, о российской нации». И они откликнулись на это. 77% россиян пошли голосовать и 88% из них проголосовали за Владимира Путина.

Дата выхода в эфир 02 июля 2024 года.