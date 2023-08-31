Патриотизм через игру — TF1 побывал в российском лагере «Орлёнок»

В России набирают популярность детские летние лагеря патриотической направленности, сообщает TF1. Корреспондент телеканала побывал в «Орлёнке» — одном из крупнейших российских детских лагерей на берегу Чёрного моря. «Патриотизм в форме развлечения» — так описывает обстановку в лагере французский репортёр. И хотя идея патриотического образования молодёжи в России не нова, в последние полтора года этот проект играет всё большую роль, констатирует телеканал.

В данном летнем детском лагере в России это ежедневный ритуал. Национальный гимн и поднятие флага — давняя патриотическая церемония, вот уже год распространённая во всех школах страны.

МАЛЬЧИК: Начали! Командиры, командуйте!

В лагере «Орлёнок» начинается день.

ЖЕРОМ ГАРРО, корреспондент TF1: Мы находимся на берегу Чёрного моря, в одном из самых больших летних лагерей в России. Это место было основано в 60-х годах коммунистами. Сегодня оно сменило направленность, чтобы распространять российский патриотизм.

Когда-то бывший витриной советского юношества, этот дом отдыха пережил крах СССР и обрёл второе дыхание в сфере военно-патриотического образования. К примеру, в этой зоне, посвящённой пограничникам, подростки учатся наблюдению.

ДЕВОЧКА: Здравия желаю, товарищ майор!

Наблюдение за лесами и Чёрным морем, ставшим театром напряжённости после начала конфликта на Украине. Задание на сегодняшнее утро: поминутно записывать движение судов.

ДРУГАЯ ДЕВОЧКА: Я смотрю за кораблями, за яхтами: куда, откуда, сколько человек. Это мы сегодня записали. Другие люди тоже записывают.

ДЕВОЧКА: Мне очень нравится детский лагерь «Орлёнок». Здесь я могу почувствовать себя настоящим пограничником, испытать то, что испытывают настоящие солдаты. Это даёт новые качества. Я думаю, что это мне поможет: в случае опасности я смогу действовать иначе.

В течение лета более трёх тысяч российских детей и подростков участвуют здесь в программе, включающей в себя спорт, игры и уроки истории. Патриотизм в форме развлечения. В этой части лагеря любителей моря посвящают в моряки.

ДЕТИ: И-и-и р-р-раз! И-и-и р-р-раз!

В форме игры этих молодых людей в возрасте 16—17 лет побуждают выбрать военную карьеру.

ВТОРОЙ МАЛЬЧИК: На самом деле я очень-очень люблю море, и хотелось бы, скорее всего, поступить либо в университет по профессии моряка…

ТРЕТИЙ МАЛЬЧИК: Здесь очень много уделяется времени строевой подготовке и в принципе дисциплине. Я свою жизнь вижу в военной атмосфере, и мне это нравится.

С одной стороны — современная Россия с обострённым чувством патриотизма из-за вооружённого конфликта, с другой — традиции, унаследованные от советских времён. Как эти посиделки у костра, на которые нас пригласили в конце дня. Мы спросили у заместителя директора, изменился ли лагерь с начала конфликта.

АННА НАРЫШКИНА, заместитель директора лагеря «Орлёнок»: Определённо, отклик есть и в наших юношах, и в девушках, общее это влияние чувствуется. Сейчас очень большой мир, очень много различных социальных сетей, и ребята молодые иногда могут поддаваться чужому влиянию. Тут как раз и понимаешь, что для человека важное, что для человека ценное.

Контролировать молодое поколение, то, что оказывает на него влияние, и славить отечество — этот образовательный проект в России не нов, но в последние полтора года он занимает всё большее место.

Дата выхода в эфир 29 августа 2023 года.