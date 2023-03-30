WSJ: Америка отказывается от своих ценностей в пользу денег

Согласно результатам опроса, патриотизм, религия и семья — ценности, которые ещё недавно определяли национальный характер американцев, — теряют для них своё значение. Исследование также показало, что единственным приоритетом, роль которого за последние четверть века только возросла, являются деньги: «очень важными» их назвали 43% респондентов.

Патриотизм, религиозная вера, наличие детей и другие приоритеты, которые определяли американский национальный характер на протяжении поколений, теряют своё значение для сегодняшних американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого The Wall Street Journal и неполитической исследовательской организацией NORC Чикагского университета.

Исследование также показало, что страна резко разделена по ориентации на разные политические партии в отношении таких социальных тенденций, как стремление к расовому разнообразию в бизнесе и использование гендерно-нейтральных местоимений.

Около 38% респондентов заявили, что для них «очень важен» патриотизм, а 39% — религия. Это значительно меньше, чем когда журнал впервые задал эти вопросы в 1998 году: тогда 70% считали патриотизм «очень важным», а 62% сказали так о религии.

Сократилась и доля американцев, которые говорят, что рождение детей, участие в жизни местных общин и напряжённая работа являются очень важными ценностями. Толерантность к другим, которую ещё четыре года назад считали очень важной 80% американцев, с тех пор упала в своей важности до 58%.

Билл Макинтурф, социолог, работавший над предыдущим опросом WSJ, который измерял эти настроения американцев вместе с NBC News, сказал, что «эти различия настолько драматичны, что рисуют новый и совершенно удивительный портрет меняющейся Америки». Он предположил, что, «возможно, наши политические разногласия, пандемия COVID-19 и самая низкая за последние десятилетия уверенность в своём экономическом будущем оказывают поразительное влияние на наши основные ценности».

Единственным приоритетом, важность которого, по данным опросов WSJ за последние четверть века возросла, являются деньги, которые в последнем опросе «очень важными» назвали 43% респондентов по сравнению с 31% в 1998 году.

Помимо денег, все возрастные группы, в том числе и пожилые люди, придавали вышеперечисленным приоритетам и ценностям гораздо меньшее значение, чем когда о них спрашивали социологи в 1998 и 2019 годах. Особенно обращает на себя внимание то, что малую важность придают этим ценностям молодые американцы, тогда как для их родителей они были главными.

Только 23% взрослых в возрасте до 30 лет сказали в новом опросе, что патриотизм очень важен для них лично. И это по сравнению с 59% пожилых людей в возрасте 65 лет и старше. Лишь около 31% молодых респондентов заявили, что религия очень важна для них, по сравнению с 55% среди пожилых людей. Только 23% взрослых в возрасте до 30 лет сказали, что иметь детей — это очень важно.

Опрос также выявил резкие различия между сторонниками разных политических партий по важным социальным вопросам.

В ходе опроса спрашивали, достаточными или чрезмерными являются меры американского правительства в том, что касается политики поощрения расового и этнического разнообразия. Чуть более 50% республиканцев заявили, что общество зашло в этих мерах «слишком далеко», по сравнению со всего 7% демократов. В то же время около 61% демократов заявили, что усилия по обеспечению разнообразия «не являются чрезмерными», по сравнению с 14% республиканцев.

75% республиканцев заявили, что «общество зашло слишком далеко» в принятии трансгендерности, а 56% демократов заявили, что общество в этом отношении продвинулось недостаточно.

В целом 63% опрошенных сказали, что бизнес не должен занимать публичную позицию по социальным и политическим вопросам, а 36% считают, что частные компании должны занимать такую позицию. Среди республиканцев 80% выступили против того, чтобы компании делали это, а среди демократов поддержали эту идею только 56%.

50% участников опроса сказали, что им не нравится практика использования гендерно-нейтральных местоимений при обращении к другому человеку, по сравнению с 18%, которые отнеслись к этому положительно. Около 30% респондентов в возрасте до 35 лет положительно относятся к этой практике по сравнению с 9% пожилых людей.