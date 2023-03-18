Newsweek: против выдвижения Байдена на новый срок выступает больше американцев, чем против Трампа

Недавний опрос общественного мнения показал, что против выдвижения кандидатуры Джо Байдена на новый президентский срок в 2024 году выступает больше американцев, чем против участия в гонке Дональда Трампа, сообщает Newsweek. Исследование показало, что 56% взрослых американцев не хотят, чтобы Байден снова баллотировался на пост главы государства. При этом против кандидатуры Трампа высказались 54% опрошенных.

Как показал недавний опрос общественного мнения, против выдвижения кандидатуры Джо Байдена на новый президентский срок в 2024 году выступает больше американцев, чем против предоставления ещё одного шанса экс-президенту Дональду Трампу, сообщает Newsweek.

Опрос, проведённый по заказу The Economist и YouGov с 11 по 14 марта, показал, что 56% взрослых американцев не хотят, чтобы Байден снова баллотировался на пост главы государства. При этом 26% опрошенных поддержали выдвижение на новый срок действующего президента, а 17% ответили, что «не уверены».

Что касается Трампа, его кандидатуру отвергли 54% участников опроса. Тем временем 34% выступили за участие бывшего президента в гонке, а 12% не определились.

Как передаёт издание, опрос Economist/YouGov также показал, что рейтинг одобрения Байдена среди 1500 участников исследования составил 42%, при этом 50% опрошенных остались недовольны работой президента.