Newsweek: против выдвижения Байдена на новый срок выступает больше американцев, чем против Трампа

18:23
«Факел» разгромил «Сочи» в 20-м туре РПЛ
«Факел» одержал победу над «Сочи» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:17
Два человека погибли в Пензе в ДТП с автобусом
Два человека погибли и ещё четыре пострадали в результате столкновения автобуса Iveco и автомобиля Kia Cerato на улице Гагарина в Пензе.
18:14
В ООН подтвердили продление зерновой сделки
Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил продление зерновой сделки и призвал увеличить усилия по её исполнению.
18:13
Мостовой считает, что победа над ЦСКА сделает «Зенит» чемпионом на 90%
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ с участием ЦСКА и «Зенита».
18:10
Фехтовальщики США записали ролик против допуска россиян на международные турниры
Спортсмены сборной США по фехтованию выступили против участия российских и белорусских спортсменов на международных турнирах.
18:05
Федотов высказался о невызове Чалова в сборную России
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал отсутствие нападающего Фёдора Чалова в окончательной заявке сборной России на мартовские сборы.
18:01
Bild: на яхте, якобы связанной с подрывом «Северных потоков», нашли одежду и волосы
Следователи из Германии в начале года обнаружили одежду и волосы на яхте, которую якобы использовали в день подрыва «Северных потоков».
18:00
Роналду не посетит Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»
Представители нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду опровергли информацию о том, что игрок посетит Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1».
17:52
Шольц прокомментировал ордер Международного уголовного суда на «арест» Путина
Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на выдачу Международным уголовным судом (МУС) «ордера на арест» российского лидера Владимира Путина.
17:47
Спортивный директор «Оренбурга»: вдвойне приятно обыгрывать «Спартак»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о победе клуба над «Спартаком» в матче 20-го тура чемпионата России.
17:46
Ферстаппен стал лучшим в третьей тренировке Гран-при Саудовской Аравии
Двукратный чемпион «Формулы-1», гонщик Red Bull Макс Ферстаппен стал лучшим в третьей тренировке Гран-при Саудовской Аравии.
17:36
Посол России в КНДР: США и их сателлиты нагнетают обстановку на Корейском полуострове
Соединённые Штаты и их союзники своими учениями обостряют ситуацию на Корейском полуострове, заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
17:36
Пименов: «Динамо» однозначно сможет побороться в этом сезоне РПЛ за медали
Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов высказался о победе «Динамо» над «Уралом» в матче 20-го тура чемпионата России.
17:35
Федотов заявил, что все игроки готовы сыграть с «Зенитом»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата России с «Зенитом».
17:27
Ахметов поделился эмоциями от вызова в сборную России
Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов поделился впечатлениями от вызова в сборную России на мартовские сборы.
17:26
О’Мэлли: Макгрегор бьётся только с теми, кого он может победить
Американский боец UFC Шон О’Мэлли высказался о бывшем чемпионе в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.
17:23
Госдеп обучит украинских журналистов бороться с «дезинформацией о США и демократии»
Госдепартамент США планирует пригласить украиноязычных журналистов в Соединённые Штаты в рамках стипендиальной программы USA Bridge. Как отмечается в описании проекта, с которым ознакомился RT, участники будут обмениваться опытом с американскими экспертами по вопросам противодействия дезинформации и ведения репортажа из зоны конфликта.
17:15
Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Фалуне
Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
17:13
Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки. Трансляцию вёл телеканал ТРТ.
17:13
Агент Тюкавина: в каждой игре он выходит нацеленным
Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался об игре своего клиента в матче 20-го тура чемпионата России с «Уралом».
17:09
Гончаренко: после поражения от «Динамо» в раздевалке царило уныние
Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» в матче 20-го тура чемпионата России.
17:08
Никита и Дарья Нагорные объявили, что станут родителями
Российские гимнасты Никита и Дарья Нагорные сообщили, что в скором времени станут родителями.
17:04
Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле 18 марта посёлка Краснооктябрьский
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что тремя снарядами повреждён бывший дом культуры в посёлке Краснооктябрьский.
17:00
Соболев увеличивает отрыв по жёлтым карточкам
Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил жёлтую карточку в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
16:57
Йоканович — о победе «Динамо»: «Урал» — одна из лучших команд в чемпионате
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о победе своей команды над «Уралом» в матче 20-го тура чемпионата России.
16:53
Губернатор Севастополя показал Путину новую детскую школу искусств
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что показал президенту России Владимиру Путину новую детскую школу искусств и детский центр «Корсунь».
16:50
Йоханнес Бё обновил рекорд по количеству побед за сезон
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).
16:46
Бородавко: Устюгов показал очень высокий уровень, он один из сильнейших лыжников мира
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Сергея Устюгова в спринте на чемпионате России.
16:45
Гончаренко получил красную карточку в матче с «Динамо»
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко получил красную карточку в концовке матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
16:44
Путин предоставил «Почте России» исключительное право на доставку пенсий
Российский лидер Владимир Путин подписал закон об исключительном праве «Почты России» доставлять пенсии, выплачиваемые наличными денежными средствами.
16:42
Прокурор МУС Хан: ордер против Путина вызывает сожаление
Выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на «арест» президента России Владимира Путина вызывает сожаление, заявил прокурор МУС Карим Хан.
16:41
«Урал» прервал серию из 16 матчей без поражений, проиграв «Динамо»
«Урал» потерпел поражение в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
16:40
Тюкавина признали лучшим игроком матча РПЛ «Урал» — «Динамо»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин стал лучшим игроком в матче 20-го тура чемпионата России с «Уралом».
16:40
Червиченко — о Бальде: вышел, какую-то суету навёл
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру нападающего красно-белых Кейта Бальде в матче 20-го тура чемпионата России с «Оренбургом».
16:35
Червиченко: Соболев вместо игры вздымает руки к небу, не знаю, с Богом он там разговаривает или с арбитром
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 20-тура РПЛ с «Оренбургом».
16:30
Червиченко: матч с «Оренбургом» — это спартаковское фиаско и похороны интриги в чемпионате
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поражении красно-белых в 20-м туре чемпионата России от «Оренбурга».
16:28
В ДНР заявили об обстреле Харцызска из РСЗО со стороны ВСУ
Украинские военные выпустили три ракеты из РСЗО по Харцызску, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
16:26
Турецкий депутат назвал провокацией и атакой на ислам кадры с сожжением бойцами ВСУ Корана
Депутат от правящей Партии справедливости и развития Турции Ибрагим Айдын заявил, что видеокадры с сожжением священной книги Корана украинскими военными являются провокацией и атакой на ислам.
16:24
В «Оренбурге» ответили на вопрос о возможных двойных премиальных за победу над «Спартаком»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о возможных двойных премиальных для игроков за победу над «Спартаком» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
16:17
Джикия рассказал о самочувствии после травмы в матче с «Оренбургом»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал травму, полученную в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
16:10
Гол Тюкавина принёс «Динамо» победу над «Уралом» в матче РПЛ
«Динамо» победило «Урал» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
16:09
Путин в День воссоединения Крыма с Россией приехал в регион
Президент России Владимир Путин в День воссоединения Крыма с Россией приехал в регион, сообщает Telegram-канал «Вести».
16:04
Бё прервал стрельбу по ходу гонки преследования, чтобы показать жест болельщикам
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).
16:01
Трамп заявил, что ожидает своего задержания 21 марта
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает своего задержания во вторник, 21 марта, и призвал своих сторонников протестовать.
15:59
Бородавко: Большунов стартует в скиатлоне на ЧР, но неделя болезни сказалась
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об участии олимпийского чемпиона Александра Большунова на чемпионате России в Тюмени.
15:59
Заместители министра обороны Цаликов и Попов проинспектировали технополис «Эра»
Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов и замминистра генерал армии Павел Попов совместно с зампредом правительства, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым проинспектировали военный инновационный технополис «Эра» в Анапе.
15:57
Ягудин рассказал, почему надолго запомнит 43-й день рождения
Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что надолго запомнит 43-й день рождения из-за количества волнительных событий.
15:56
Папа Римский заявил, что не перестанет добиваться мира на Украине
Папа Римский Франциск заявил, что не перестанет добиваться мира на Украине.
15:49
Бушманов — о чемпионской гонке в РПЛ: она и не начиналась
Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).
15:45
Бушманов считает, что «Спартак» допускает много ошибок в обороне из-за дисбаланса в команде
Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о поражении «Спартака» от «Оренбурга» в матче 20-го тура чемпионата России.