Politico: Расмуссен опасается, что новое выдвижение кандидатуры Трампа подорвёт поддержку Украины

Даже сам факт повторного выдвижения Дональда Трампа в качестве официального кандидата от Республиканской партии ощутимо подорвёт оказание поддержки Украине, вне зависимости от того, каких итоговых результатов он сможет достичь на новых президентских выборах США. Об этом предупредил в интервью Politico бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который опасается, что политика Трампа в отношении Украины будет означать «капитуляцию».

Независимо от того, сможет ли Дональд Трамп вновь победить на президентских выборах в США, даже само его выдвижение в качестве кандидата «подорвёт поддержку Украины» со стороны республиканцев, считает бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Хотя лично он сомневается в том, что американский экс-президент сможет добиться успеха, рассказал Расмуссен в интервью Politico.



«Я думаю, что президент Трамп проиграет. Его политический багаж слишком тяжёл, слишком противоречив», — заявил 70-летний Расмуссен. Тем не менее этот правоцентристский политик по-прежнему боится Трампа. Причём даже больше, чем сама мысль о возвращении Трампа в Белый дом, его сейчас беспокоит гораздо более вероятный сценарий: выдвижение кандидатуры Трампа в президенты от республиканцев, хотя это может показаться нелогичным, отмечается в статье.



Дело в том, что бывший глава НАТО в данный момент также является советником при правительстве Украины и недавно приезжал в Вашингтон, чтобы встретиться с членами конгресса и представителями администрации Байдена, поясняет Politico. Расмуссен лоббирует поставки большего количества вооружения на Украину и предоставление долгосрочных гарантий безопасности со стороны США — поэтому больше всего опасается, что Трамп в качестве кандидата будет делать всё, чтобы это «саботировать», говорится в статье.



Даже само выдвижение кандидатуры Трампа способно «разрушить двухпартийный фронт» в США и сократить поддержку, которую Вашингтон выделяет Киеву, предупредил экс-глава НАТО в интервью Politico. По его мнению, политика Трампа в отношении Украины будет означать «капитуляцию».



«Если Трампа выдвинут, я назвал бы это геополитической катастрофой, потому что его влияние в ходе предвыборной кампании было бы разрушительным», — подчеркнул Расмуссен. Он опасается, что это способно было бы шире распространить «ужасные идеи» Трампа среди американского общественного мнения, что затруднило бы получение дальнейшей военной поддержки для Киева со стороны конгресса.



Уже сейчас опросы общественного мнения показывают, что поддержка Украины в США ослабевает, а выдвижение кандидатуры Трампа может ещё больше ускорить этот процесс, предупреждает Расмуссен: «Сам факт, что его манера мышления направлена на определённый элемент, определённый сегмент американской общественности, подтолкнёт американскую политику в неправильном направлении», — заявил бывший генсек НАТО в интервью Policito.



В то же время он до сих пор надеется, что этот опасный сценарий не будет реализован и Республиканская партия выберет какого-то другого кандидата. «Очень надеюсь, что республиканцы возьмутся за дело. Я очень надеюсь, я бы сказал, не только с европейской точки зрения, но и с глобальной точки зрения, что республиканцы выдвинут кандидата, который гораздо больше привержен идее американского глобального лидерства, чем Трамп и его сторонники», — пояснил Расмуссен.



Однако на данный момент в США есть лишь несколько политиков, которые могли бы подойти под это описание, констатирует Politico. Наиболее многообещающим среди них мог бы стать бывший вице-президент Майк Пенс, который призывал активно помогать Украине и публично осуждал «апологетов России» среди членов своей партии, говорится в статье.



Кроме того, бывший представитель США в ООН Никки Хейли также выступала за обеспечение Украины всем необходимым вооружением, призывая оказывать больше поддержки Киеву. Однако ни Пенс, ни Хейли, как свидетельствуют опросы, не могут похвастаться на данный момент большим количеством сторонников, число которых не достигает даже двухзначной цифры, пишет Policito.



В то время как главный потенциальный соперник Трампа на пост кандидата от республиканцев, губернатор Флориды Рон ДеСантис, разделяет его позицию в отношении Украины. Он также осудил администрацию Джо Байдена за щедрую помощь Киеву и заявил, что судьба приграничных украинских регионов не должна являться главной заботой для США, назвав этот конфликт «территориальным спором», говорится в статье.



И подобного мнения придерживаются многие ведущие республиканские политики, которые явно предпочитают держаться на расстоянии от украинского конфликта, отмечает Politico. В частности, спикер палаты представителей от республиканцев Кевин Маккарти недавно отклонил приглашение президента Владимира Зеленского посетить Украину и заявил, что ему не нужно ехать в Киев, чтобы подтвердить, что он «ни за что не предоставит карт-бланш» в отношении военной помощи.



Это вряд ли можно считать обнадёживающим сигналом для властей в Киеве и их западных союзников, отмечается в статье. И хотя в рядах Республиканской партии также есть и «убеждённые защитники» Украины, однако их можно услышать гораздо реже, а используемые ими формулировки обычно звучат значительно мягче. Проблема также в том, что как показывает реальный опыт, на высокопоставленных законодателей вряд ли можно рассчитывать, если самые активные фракции Республиканской партии будут громко выступать за другую политику, пишет Politico.



«И это последствия того, что такие люди, как Трамп и Такер Карлсон с телеканала Fox News, который является самым жёстким американским противником украинского правительства, фактически стали самыми громкими голосами из числа правых по самой актуальной проблеме безопасности дня», — подчёркивается в статье. Поэтому Расмуссен и некоторые другие правоцентристские иностранные лидеры, включая бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона, также пытаются убедить американских правых в необходимости военной поддержки Киева.



С прошлой осени Расмуссен, в частности, совершил уже три поездки в Вашингтон, в ходе каждой из которых он пытался отстаивать аргументы в пользу продвижения плана западных гарантий безопасности для Украины. По его словам, ему удалось встретиться с рядом влиятельных республиканских политиков, в том числе с сенаторами Томом Коттоном, Миттом Ромни, а также с Майком Макколом, председателем комитета палаты представителей по иностранным делам, которые являются «явными сторонниками борьбы с Россией», говорится в статье.



В то же время, по словам Расмуссена, ему не удалось добиться согласия на встречу ни от одного критика военных действий, чтобы попытаться их переубедить и объяснить им, что европейские правительства также вносят активный вклад в борьбу с «российской угрозой» и что «изоляционизм никогда не служил интересам Соединённых Штатов», пишет Poliitco.



По мнению Расмуссена, необходимо принять срочные меры сейчас, пока американские избиратели не поддались влиянию противников военной поддержки и окончательно не утратили свой энтузтиазм. Это означает предоставление Украине военных истребителей, ракет большей дальности и другого оружия, отправке которого Байден до сих пор сопротивляется, поясняется в статье.



Однако Расмуссен заявил, что он ни в чём не может упрекнуть нынешнего американского президента, поскольку Байден — это лучшее, что есть на данный момент в трансатлантическом альянсе. «Нам повезло иметь в Белом доме настоящего интернационалиста и глобалиста», — заключил бывший глава НАТО в интервью Politico. Он также выразил надежду, что Вашингтон в итоге передаст Киеву военные самолёты, назвав это лишь «вопросом времени».