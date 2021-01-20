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Euronews: Расмуссен верит в способность США защищать западных союзников
Экс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен выразил в интервью Euronews полную уверенность в том, что при администрации Джо Байдена США смогут защищать западную демократию и глобальный порядок, как было до прихода в Белый дом Дональда Трампа. В то же время он призвал не ожидать «возврата к временам Обамы, Буша и Клинтона», и предупредил Европу о нарастающих угрозах со стороны Китая и России.

Североатлантическому альянсу пришлось трудно при президенте Дональде Трампе, когда американские военные меняли свою стратегию в отношении Европы и проводили в ней перегруппировку. Соединённые Штаты запланировали значительный вывод войск из Германии и увеличение их численности в Польше. Они пригрозили перенести свои базы в Грецию из Турции, которая решила разместить у себя российские ракеты С-400.

Руководители Евросоюза испытывают облегчение в связи с тем, что победивший Трампа Джо Байден выражает намерение восстановить трансатлантические связи. Корреспондент Euronews Эфи Кутсокоста спросила бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, смогут ли Соединённые Штаты защищать западную демократию и глобальный порядок, какими мы их знали до Трампа? 

АНДЕРС ФОГ РАССМУССЕН, бывший генсек НАТО: Да, мой короткий ответ — однозначно да. Хотя, конечно, не следует ожидать возврата к временам Обамы, Буша и Клинтона, поскольку многое действительно изменилось. Европейцам не стоит расслабляться из-за смены президентов за океаном. Например, мы в ЕС должны выполнять своё обязательство по расходованию не менее двух процентов нашего ВВП на оборону. И Байден будет продолжать настаивать на этом. 

Какие самые большие проблемы стоят перед Европой? Это Китай? Это Россия? Или это единство в собственных рядах?

АНДЕРС ФОГ РАССМУССЕН: Ну в первую очередь, Китай. Это поднимающаяся держава. Китай не только играет мускулами в непосредственной близости от себя, в Южно-Китайском море, он наказывает Австралию. Всякий раз, когда мы критикуем Китай, его дипломаты сами повышают голос и критикуют в ответ европейские правительства. Мы наверняка увидим, как китайцы шантажируют отдельные европейские страны, пытаясь оторвать их от других.

Поэтому я думаю, что одной из самых больших проблем для Европы будет сохранение единства. И конечно, Россия тоже бросает нам вызов. По-моему, мы должны усилить давление на Россию, чтобы она перестала дестабилизировать Восточную Украину. Лично я хотел бы видеть также прекращение строительства газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море. И я думаю, что Европа столкнётся с аналогичным давлением со стороны Соединённых Штатов. 

Может ли Европа говорить «единым голосом», когда дело касается Китая?

АНДЕРС ФОГ РАССМУССЕН: Европейскому союзу становится всё труднее достигать единства в критике китайских властей. Недавно заключённое инвестиционное соглашение между ЕС и КНР только усугубляет эту проблему. Я думаю, что Китай получил от этой сделки гораздо больше, чем просто экономическую выгоду. Он добился раскола между ЕС и США и того, что европейцам будет всё труднее критиковать нарушения прав человека в Китае. 

Дата выхода в эфир 19 января 2021 года. 

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Euronews Франция Европа
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