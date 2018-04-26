Wall Street Journal Оригинал

Расмуссен: Европа должна доказать Трампу свою готовность и желание наказать Россию

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Президент Путин понимает только «язык силы и власти» — поэтому если Европа не присоединится к США и не докажет свою готовность и желание наказать Москву, то «российская агрессия» продолжится, предупреждает бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. По его мнению, санкции США сегодня сильнее и жёстче, чем у Евросоюза, и фактически Трамп возглавляет кампанию против России, которая «превратила Европу в театр своей международной гибридной войны».
Расмуссен: Европа должна доказать Трампу свою готовность и желание наказать Россию
Reuters

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров недавно заявил, что отношения между Россией и Западом сегодня хуже, чем во времена холодной войны, но при этом «забыл упомянуть, что причиной тому — действия России», пишет экс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен на страницах The Wall Street Journal. По его мнению, Россия «превратила Европу в театр своей международной гибридной войны», и хотя за последние месяцы США и их ближайшие европейские союзники продемонстрировали свою готовность противостоять российской агрессии, этого недостаточно.

«Поскольку Москва наращивает свои подрывные действия во всём мире, европейские страны должны присоединиться к США и усилить давление на Владимира Путина и его ближайшее окружение», — подчёркивает Расмуссен. Однако ответ Европы на «многочисленные проявления российской агрессии» не претерпел почти никаких изменений с тех пор, как Россия в 2014 году начала «вторжение на Украину», и вплоть до недавнего отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля — и сводится лишь к символическим жестам и заявлениям о солидарности, говорится в статье.
 
В то время как Соединённые Штаты, которые ещё несколько месяцев назад задумывались о смягчении санкций в отношении России, после инцидента в Великобритании дали «самый мощный ответ», отмечает Расмуссен. Администрация Трампа оперативно выдворила 60 российских дипломатов и ввела новые санкции против ближайшего окружения Путина, куда входят олигархи и правительственные чиновники.
 
По мнению экс-главы НАТО, такой «соразмерный ответ» Вашингтона свидетельствует о «положительной тенденции», поскольку Москва уже доказала своими действиями, что её не удаётся усадить за стол переговоров при помощи санкций, как долгое время пытались европейцы. Однако Россия в ответ на ограничительные меры продолжила не только «вести военные действия на Украине и в Сирии», но и наносить удары по своим врагам, включая попытки подорвать избирательные процессы в странах Западной Европы, пишет The Wall Street Journal.
 
И это требует более решительного и жёсткого ответа, уверен Расмуссен: «Для начала Евросоюз должен ужесточить свои антироссийские санкции. Один из наиболее действенных вариантов — принять санкции, не уступающие по силе своего воздействия американским». Конечно, сплотить все 28 стран — членов ЕС и подтолкнуть их к принятию столь жёстких мер будет непросто, однако европейские лидеры должны «как минимум продемонстрировать свою решимость, продлив действующие санкции с шести до 12 месяцев», и параллельно всерьёз заняться «коррупционными деньгами» России в Европе, уверен автор. Даже если ужесточение законов против отмывания денег окажется не столь эффективным, как дополнительные санкции, эта мера существенно ограничит возможности Москвы проникнуть в европейскую экономику и политику, говорится в статье.
 
Европа должна также объединиться против расширения осуществляемого под руководством России газопроводного проекта «Северный поток», поскольку Москва намерена использовать этот газопровод для усиления своего геополитического влияния, подчёркивает бывший глава НАТО. И хотя некоторые лидеры ЕС по-прежнему поддерживают этот проект, надеясь, что он даст им доступ к дешёвым энергоресурсам, однако фактическое «снижение спроса на природный газ во всей Европе» означает, что этот трубопровод лишь приведёт к перенасыщению регионального рынка, предупреждает Расмуссен.
 
По его мнению, руководство Евросоюза обязано рассматривать данный проект «в контексте общих отношений с Россией» и должно потребовать, как минимум, чтобы трубопровод соответствовал всем директивам ЕС по энергетике. За счёт этого данный проект также станет менее привлекательным для инвесторов, поясняет The Wall Street Journal.
 
Доводы критиков о том, что чрезмерно жёсткая реакция приведёт лишь к эскалации конфликта с Россией, опровергаются действительностью, предупреждает автор: «Россия осуществляет эскалацию, где и когда пожелает — на Украине, в Сирии, в Twitter, Facebook, на улицах и в демократических институтах Европы. Вопрос лишь в том, хватит ли ЕС силы воли для того, чтобы пойти на реальные действия, не ограничиваясь высокопарными заявлениями и символическими жестами». Как считает Расмуссен, чтобы эффективно отреагировать на «подрывную кампанию России», Европа должна сделать «нечто большее, чем следовать в кильватере Америки».
 
Разделить бремя трансатлантической обороны крайне важно, тем более что «российская агрессия» всё чаще угрожает исконным интересам самих западноевропейских стран, уверен автор. «Путин понимает язык силы и власти, и он неоднократно показывал, что диалог без твёрдой руки для него означает слабость. Если Европа не присоединится к США и не докажет свою готовность и желание наказать Россию, совершенно ясно, какие выводы сделает из этого Путин», — заключает Расмуссен.

 

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Wall Street Journal США Северная Америка
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