Bild: ссора с Россией вновь сдружила Брюссель и Лондон Несмотря на глубокий разлад между странами ЕС, на саммите в Брюсселе европейские политики смогли выработать единую позицию по многим вопросам, пишет Bild. Они сообща осудили Москву за «причастность» к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля, а также выступили единым фронтом в торговом конфликте с Вашингтоном. 24 марта 2018 Bild

Министр обороны Германии: Путин давно перестал быть нашим партнёром Российский президент постоянно провоцирует Запад, подогревает конфликты и дестабилизирует другие страны, считает министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. В интервью немецкому таблоиду Bild она подчеркнула, что Путин уже давно не является партнёром. Хотя она не назвала бы действия лидера Кремля войной против Европы, они, по её словам, наносят ущерб безопасности и приводят к возникновению новых кризисов. 19 марта 2018 Bild

Bild: Климкин призвал ввести санкции против Шрёдера за «дружбу» с Путиным Несмотря на то что Герхард Шрёдер занимает пост главы наблюдательного совета «Газпрома», он до сих пор не попал ни под какие санкции США и ЕС, пишет Bild. В ряду тех, кто убежден в необходимости наказать экс-канцлера, украинский министр иностранных дел Павел Климкин, который заявил, что Шрёдер — это «важнейший лоббист Путина в мире, отмечает таблоид. 19 марта 2018 Bild

Bild: дело Скрипаля грозит втянуть в конфликт с Россией НАТО и ЕС Если Россия не признает свою вину в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, то Великобритания может сослаться на натовский пункт о коллективной обороне, опасается Bild. Он обязывает страны альянса защищать друг друга в случае «вооружённого нападения» на одного из членов, поясняет издание. 13 марта 2018 Bild

Bild: немецкая сборная против бойкота ЧМ-2018 — и совесть её не мучает В преддверии чемпионата мира по футболу Bild заинтересовался, не мучает ли немецких футболистов и спортивных чиновников совесть в связи с проведением ЧМ-2018 в России. Представители Германии оказались единодушны: никого не радует война в Сирии или на востоке Украины, но это не повод бойкотировать турнир — футбол должен приносить людям радость и объединять их. 12 марта 2018 Bild

Bild: депутаты в Китае разрешили Си Цзиньпину править бессрочно Лидер Китая получил право оставаться у власти в течение неограниченного времени, сообщает Bild. Соответствующую поправку к конституции, внесённую по предложению коммунистической партии КНР, большинством голосов одобрили китайские представители. Этот шаг расширяет полномочия Си Цзиньпина и укрепляет его власть, подчёркивает немецкий таблоид. 11 марта 2018 Bild

Bild: Германия не препятствует «Северному потоку — 2» по эгоистичным соображениям Власти Германии часто обвиняют Дональда Трампа в «безразличии к ЕС» и в несоблюдении обязательств по НАТО, пишет Bild. Однако на самом деле США «внимательно следят» за тем, что происходит в Европе, наращивают своё военное присутствие для «устрашения России» и активно борются против ИГ в Сирии, в то время как Берлин из-за «эгоистических интересов» не выполняет ничего из этих пунктов, утверждает издание. 10 марта 2018 Bild

Bild: любовная записка Эйнштейна ушла с молотка за €5000 Романтическое письмо немецкого физика Альберта Эйнштейна было продано на аукционе в Иерусалиме за €5000, сообщает Bild. В нём нобелевский лауреат передаёт дружеский привет отвергнувшей его девушке и проявляет человеческие слабости, свойственные, как оказывается, даже таким великим мужам. 8 марта 2018 Bild

Bild: немецкий футбольный клуб цинично рекламирует «Северный поток — 2» На домашнем стадионе немецкого футбольного клуба «Шальке» уже не впервые появилась реклама «Северного потока — 2» — во время матча, который смотрели сотни тысяч телезрителей и фанатов на трибунах. Сейчас, когда проект «Газпрома» вызывает в Европе так много споров, подобная рекламная кампания — это чистой воды цинизм, уверяет немецкий таблоид Bild. 5 марта 2018 Bild

Bild: в Германии предлагают изменить текст гимна, потому что он «слишком мужской» По случаю 8 Марта в Германии предложили внести изменения в текст национального гимна, пишет немецкий таблоид Bild. Уполномоченная по вопросам равноправия полов Кристин Розе-Мёринг сочла его «слишком мужским» и призвала заменить «отечество» на «родину», а «братски» — на «бодро». Тем более что в Австрии и Канаде уже поступили подобным образом. 5 марта 2018 Bild