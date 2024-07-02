Bild: шведские призывники не боятся умереть, защищая Стокгольм от русских в городских боях

В Германии образцом для бундесвера считают шведскую армию. Шведские призывники, с которыми поговорил немецкий Bild, заверяют, что понимают свою ответственность и готовы умереть за защиту Швеции и Стокгольма от российской угрозы. Среди молодого поколения в Швеции служба в армии приветствуется, в том числе потому, что у отслуживших лучше карьерные перспективы.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус планирует реформу бундесвера и считает шведскую модель призывной армии образцом для немецкой армии. Немецкий таблоид Bild указывает, что в самой Швеции призыв восстановили также из «страха перед Россией» в 2023 году. Ежегодно призываются 6500 человек, причём не только юноши, но и девушки.

Издание указывает, что по достижению 18 лет все шведы получают опросный лист с 60-ю вопросами, с различными вопросами для выявления пригодности к службе в армии. Лучшие 20% приглашаются к прохождению тестов: кардиотестов, IQ-теста и на проверку физической подготовки. По итогу «армия предлагает место только 8% лучших». После этого новобранцы будут проходить военную службу в течение 10, 12 или 15 месяцев. Длительность военной службы они определяют сами.

Лучшие из лучших получат в будущем возможность стать офицерами. Собеседники Bild как раз из таких. Под Стокгольмом они как раз проходят специальные тренировки, задача у которых лишь одна: «защитить Стокгольм в городских боях, если нападёт Путин». Курсанты утверждают, что понимают реальность угрозы столкновения с Россией: «Российский истребитель только совсем недавно вошёл в воздушное пространство Швеции».

19-летняя Майя уверенно заявляет журналисту Bild: «Если придёт война и мне придётся идти на фронт, я готова умереть за Швецию». «Предложение, которое никакой 19-летний подросток в мире не должен говорить», — полагает немецкий таблоид. Сослуживцы Майи добавляют, что они должны быть готовы защищать свободу и свои семьи.

Прохождение службы в шведской армии также даёт карьерные преимущества для молодых шведов. «Многие гражданские работодатели, например, крупные технологические компании, охотятся за бывшими призывниками, зная об отличном обучении в армии». Прежде всего, компании заинтересованы в умении работать в команде — то, чему обучают в шведской армии.

Новобранец Кайса, которая проходит службу вместе с Майей, добавляет, что её друзья дома считают её службу в армии «прикольной». Остальные собеседники Bild подтверждают эти слова: «рассказывают о воодушевлённых друзьях и семье».