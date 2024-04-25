Bloomberg: Швеция готовит энергетическую инфраструктуру и гражданскую оборону к войне с Россией

Извлекая уроки из конфликта на Украине и ожидая его распространения, Швеция начала полномасштабную подготовку к войне. Как сообщает Bloomberg, скандинавская страна приступила к модернизации энергетики, гражданской обороны и инфраструктуры в целом. На эти цели правительство выделило $510 млн — в три раза больше, чем до начала украинского конфликта.

Всерьёз опасаясь распространения украинского конфликта, Швеция приступает к активной модернизации своей инфраструктуры и гражданской обороны, сообщает Bloomberg. В приоритет скандинавская страна поставила довольно уязвимую энергетическую инфраструктуру.

В связи с этим, например, было принято решение вновь ввести в эксплуатацию законсервированную электростанцию в Мальмё, которую собирались демонтировать и отправить за границу. Оператор энергосистемы Швеции заявил о своём желании восстановить объект, чтобы тот мог поддерживать свет в третьем по величине городе страны в случае атаки на энергетическую инфраструктуру.

«Никто не знает, сколько у нас времени», — говорит министр по делам гражданской обороны Карл-Оскар Болин. Шведское правительство настаивает на том, что страна должна быть полностью готова, если конфликт распространится на Прибалтику.

Как отмечает издание, помимо восстановления энергетики и укрепления вооружённых сил, которые были сокращены после холодной войны, Швеции необходимо модернизировать порты, дороги, железнодорожные сети, больницы и убежища.

К концу 2028 года около тысячи шведских специалистов должны быть призваны для оказания помощи в защите энергоснабжения, а вокруг энергообъектов будут построены более прочные ограждения и усилен контроль. В бюджете на 2024 год на эти цели Швеция выделила $510 млн, что примерно в три раза больше суммы, выделенной в 2021 году, до начала конфликта на Украине, передаёт Bloomberg.