AP: Нидерландам угрожают джихадисты, Китай и Россия

Служба общей разведки и безопасности Нидерландов считает, что угрозы стране всё чаще связаны с мировыми потрясениями, такими как война в Газе и конфликт на Украине, сообщает Associated Press. В список угроз разведка включила джихадизм, Китай, а также Россию на фоне спецоперации на Украине.

Национальное разведывательное управление Нидерландов заявило, что угрозы, направленные против страны, всё чаще связаны с мировыми потрясениями, в том числе с войной в секторе Газа и конфликтом на Украине, пишет Associated Press.

Хотя в последние годы число терактов по всей Европе сократилось, Служба общей разведки и безопасности в своём ежегодном отчёте отметила, что война Израиля и ХАМАС в Газе и уничтожение Корана у здания парламента в прошлом году являются «пусковыми механизмами» для экстремистов. Так, инциденты, подобные произошедшему в апреле прошлого года, когда активист антимусульманского движения вырвал страницы из Корана перед зданием парламента, внесли Нидерланды в список мишеней.

«Террористическая угроза на данный момент серьёзна», — заявил в беседе с Associated Press глава разведывательной службы Эрик Акербум. Акербум уточнил, что особенно его беспокоят крупные мероприятия, в связи с чем разведывательное управление тесно сотрудничает с французскими властями, чтобы предотвратить инциденты во время Олимпийских игр в Париже этим летом.

Серьёзной проблемой Акербум также назвал угрозы со стороны Китая, в частности совершаемые китайскими хакерами кибератаки. По его словам, Поднебесная привлекает больше хакеров для взлома голландских систем, чем Нидерланды могут предоставить для их защиты. Служба также назвала Китай самой серьёзной угрозой экономической безопасности страны.

Кроме того, представлять угрозу для Нидерландов на фоне спецоперации на Украине продолжает Россия. Разведывательное управление утверждает, что участники протестов в Амстердаме, которые призывают страну прекратить поставки вооружения на Украину, получали деньги и заранее подготовленные лозунги из российских источников. При этом уточняется, что Амстердам представляет особый интерес для Москвы отчасти из-за расположенных здесь международных институтов, в том числе Международного уголовного суда, гласит отчёт.