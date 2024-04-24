AP: Нидерландам угрожают джихадисты, Китай и Россия

Служба общей разведки и безопасности Нидерландов считает, что угрозы стране всё чаще связаны с мировыми потрясениями, такими как война в Газе и конфликт на Украине, сообщает Associated Press. В список угроз разведка включила джихадизм, Китай, а также Россию на фоне спецоперации на Украине.
Национальное разведывательное управление Нидерландов заявило, что угрозы, направленные против страны, всё чаще связаны с мировыми потрясениями, в том числе с войной в секторе Газа и конфликтом на Украине, пишет Associated Press.
Хотя в последние годы число терактов по всей Европе сократилось, Служба общей разведки и безопасности в своём ежегодном отчёте отметила, что война Израиля и ХАМАС в Газе и уничтожение Корана у здания парламента в прошлом году являются «пусковыми механизмами» для экстремистов. Так, инциденты, подобные произошедшему в апреле прошлого года, когда активист антимусульманского движения вырвал страницы из Корана перед зданием парламента, внесли Нидерланды в список мишеней.
«Террористическая угроза на данный момент серьёзна», — заявил в беседе с Associated Press глава разведывательной службы Эрик Акербум.
Акербум уточнил, что особенно его беспокоят крупные мероприятия, в связи с чем разведывательное управление тесно сотрудничает с французскими властями, чтобы предотвратить инциденты во время Олимпийских игр в Париже этим летом.
Серьёзной проблемой Акербум также назвал угрозы со стороны Китая, в частности совершаемые китайскими хакерами кибератаки. По его словам, Поднебесная привлекает больше хакеров для взлома голландских систем, чем Нидерланды могут предоставить для их защиты. Служба также назвала Китай самой серьёзной угрозой экономической безопасности страны.
Кроме того, представлять угрозу для Нидерландов на фоне спецоперации на Украине продолжает Россия. Разведывательное управление утверждает, что участники протестов в Амстердаме, которые призывают страну прекратить поставки вооружения на Украину, получали деньги и заранее подготовленные лозунги из российских источников. При этом уточняется, что Амстердам представляет особый интерес для Москвы отчасти из-за расположенных здесь международных институтов, в том числе Международного уголовного суда, гласит отчёт.
Минфин России подал в Арбитражный суд Москвы заявление о приостановке корпоративных прав иностранных владельцев Альфа-банка и «АльфаСтрахования». Отмечается, что речь идёт об Alfastrakhovanie Holdings Limited и кипрской ABH Financial Limited.
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не подавать иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) после обнаружения запрещённого вещества в пробах 23 китайских пловцов.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может вмешиваться в инцидент на контрольно-пропускном пункте «Герзель» на границе Чечни и Дагестана с участием главы чеченского ГУ МЧС Алихана Цакаева.
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что прозападные страны, которые ранее заявляли, что Россия якобы совершила агрессию против Украины, благодаря опубликованным российской стороной фактам изменили своё мнение.
Новое исследование фонда «Росконгресс» и Аналитического центра НАФИ показало, что 49% россиян не осведомлены о симптомах сахарного диабета, а 24% не знают, к каком врачу обращаться с данным заболеванием.
Во втором квартале 2024 года на торги по аренде в Москве выставят три участка в ТиНАО общей площадью 0,4 га, заявил руководитель Департамента городского имущества, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Максим Гаман.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация в зоне специальной военной операции является красноречивой и однозначной, новые партии оружия Украине не изменят динамику на фронте.
Центральный окружной военный суд признал жителя Мордовии виновным в теракте и государственной измене и приговорил его к 15 годам колонии за поджог тяговой подстанции на железной дороге по заданию спецслужб Украины.
Нидерландская организация по защите прав потребителей Consumer Claim заявила, что совместно с другой такой организацией, Aequitas Advocacy Foundation, подала иск против компании Apple из-за преднамеренного замедления работы iPhone.