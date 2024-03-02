Bloomberg: Нидерланды осовременят флот из-за конфликта на Украине

Нидерланды в 2024 году должны выйти на целевые показатели НАТО по расходам на оборону. Bloomberg сообщает, что основные средства будут направлены на модернизацию флота, так как наличествующие корабли сильно изношены. Новые корабли должны быть построены на нидерландских верфях, утверждает министр обороны королевства, подчёркивая, что это также послужит «европейской стратегической автономии».
В 2023 году расходы Нидерландов на оборону достигли 1,7% ВВП. Ожидается, что в этом году королевство наконец-то выполнит целевой показатель НАТО по расходам в 2%. Рост военных расходов мотивирован продолжающимся конфликтом на Украине.
Основные средства пойдут на модернизацию флота королевства. «У страны есть четыре фрегата ПВО и командования, срок службы которых подойдёт к концу в следующем десятилетии». Обновиться должно и зенитно-ракетное оборудование кораблей. Новые суда начнут поступать на службу с 2036 года в течение 5 лет.
Минобороны Нидерландов не раскрывает точных трат на флот, но утверждает, что загружены будут прежде всего нидерландские верфи. «Такой подход укрепляет оборонную промышленность Нидерландов в секторе, занимающем лидирующие международные позиции, и, таким образом, способствует укреплению европейской стратегической автономии», — цитирует министра обороны Bloomberg.
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