WSJ бьёт тревогу: США безнадёжно отстали от Китая в области судостроения

Судостроительная промышленность США настолько пришла в упадок, что американские верфи с трудом справляются даже со спросом мирного времени, в то время как китайские судостроительные заводы работают в темпах времени военного, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, в отличие от ВМС США флот Поднебесной готов к любому возможному конфликту вокруг Тайваня.

Китай стал глобальной державой благодаря тому, что превратился в мировой завод. Теперь Поднебесная расширяет свою экономическую и военную мощь за счёт ещё одного поразительного промышленного достижения: превращения в мировую верфь, пишет The Wall Street Journal.

В прошлом году более половины мирового объёма коммерческого судостроения пришлось на Китай, что со значительным отрывом от других стран сделало его ведущим мировым судостроителем. Некогда плодовитые верфи стран Запада, которые помогали создавать империи, расширять торговлю и выигрывать войны, пришли в упадок. На долю Европы приходится всего 5% мирового производства, в то время как вклад США практически нулевой.

Издание называет это символом исторической трансформации Китая из континентальной державы в морскую, а также полагает, что китайский лидер Си Цзиньпин видит судостроение ключевым стратегическим активом для того, чтобы изменить мировой порядок и одержать верх над соперниками во время любой будущей войны.

На процветающие китайские верфи поступают контракты на миллиарды долларов даже из стран Запада. В связи с тем что компании стали принимать заказы на многие годы вперёд, они приняли решение о необходимости расширяться, обучая новых работников и строя разветвлённые цепочки поставок.

Однако зачастую принимают заказы эти верфи не только на контейнеровозы, нефтяные танкеры и сухогрузы, но и на военные корабли для Военно-морского флота Китая. Расширение судостроения для выполнения коммерческих заказов военные планировщики страны использовали для создания крупнейшего в мире военно-морского флота, который занимает центральное место в амбициях Си Цзиньпина по распространению власти за рубежом, защите морских путей, соединяющих Китай со всем миром, и даже «поглощению» Тайваня.

В то же время некогда мощная судостроительная промышленность Соединённых Штатов пришла в упадок. Она больше не производит хоть сколько-нибудь значительного количества торговых судов. У множества американских верфей есть только один крупный заказчик — военно-морской флот, и эти верфи не справляются с выполнением заказов в срок и перерасходуют средства.

Военно-морской флот Китая располагает 370 боевыми кораблями, что позволяет ему оставаться крупнейшим в мире. Ожидается, что к 2030 году число кораблей возрастёт до 435. Более того, на китайских верфях строятся всё более совершенные военные корабли, например эскадренные миноносцы типа 055. Тем временем, если верить прогнозам, Военно-морской флот США с его 292 кораблями в лучшем случае останется такого же размера, а в худшем — уменьшится в ближайшие несколько лет.

Как предупреждает WSJ, в затяжном конфликте верфи Поднебесной дали бы её военно-морскому флоту значительное преимущество. Пока китайские судостроительные заводы рассчитаны на строительство по темпам военного времени, американские верфи с трудом справляются даже со спросом мирного времени. По словам стратегов США, это особенно тревожно в свете того, что показал конфликт на Украине: войны могут длиться долго и для их ведения требуется промышленность. К конфликту с Китаем вокруг Тайваня промышленность Соединённых Штатов просто не готова.