WSJ: подводные разработки Китая ставят крест на «безоговорочном господстве» США в Тихом океане

Пекин сокращает один из самых больших разрывов, который на протяжении десятилетий разделял вооружённые силы США и Китая. Он добивается успехов в развитии подводных технологий, в том числе в производстве новых ударных АПЛ, что будет иметь серьёзные последствия в потенциальном конфликте за Тайвань и негативно отразится на возможностях американского флота, пишет The Wall Street Journal.

На протяжении десятилетий Соединённым Штатам не приходилось всерьёз беспокоиться о подводных лодках Китая, которые были «шумными и легко обнаруживались». В то же время военным КНР приходилось прилагать огромные усилия, чтобы отыскать «сверхтихие» американские субмарины, пишет The Wall Street Journal.

Но теперь Пекин сокращает один из самых больших разрывов, который на протяжении десятилетий разделял вооружённые силы США и Китая. Он добивается успехов в развитии подводных технологий, что будет иметь серьёзные последствия в потенциальном конфликте за Тайвань, отмечает издание.

Судя по спутниковым снимкам, в начале года КНР вывела в море атомную ударную субмарину, которая использует насосный водомётный движитель вместо гребного винта. Кроме того, в стране наблюдается расширение производства атомных подлодок, подчёркивается в статье.

При этом, по словам WSJ, западная часть Тихого океана становится всё более опасным местом для американского флота. Китай строит вдоль своих берегов сенсорные сети, известные как «Великая подводная стена», которые позволят ему гораздо лучше обнаруживать лодки противника.

Летом КНР провела в Южно-Китайском море масштабные учения по поиску субмарин, продолжавшиеся более 40 часов. Кроме того, ВМФ Пекина и Москвы устроили совместные манёвры по противолодочной борьбе у побережья Аляски, напоминает издание.

«Все эти события означают, что эра безоговорочного господства США на морях вокруг Китая подходит к концу», — обращает внимание WSJ.

Офицер ВМС США в отставке Кристофер Карлсон считает, что американскому флоту нужна новая стратегия по борьбе с более мощным подводным противником. По его мнению, Вашингтону понадобится гораздо больше ресурсов, чтобы обнаруживать, отслеживать и потенциально атаковать новое поколение более тихих китайских субмарин. «Последствия для Соединённых Штатов и наших тихоокеанских союзников будут далекоидущими», — предупреждает эксперт.

Моделирование битвы за Тайвань, которую проводят американские военные аналитики, часто предполагает применение субмарин против китайских кораблей. Но повышение угрозы для подводного флота США усложнит эту задачу.

Даже приближение к Тайваньскому проливу может стать более опасным. Ведь китайские АПЛ могут начать охоту на подлодки США и их союзников к востоку от Тайваня, предполагает бывший офицер-подводник и старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Heritage Foundation Брент Сэдлер.

Между тем, по мнению аналитиков, новые китайские субмарины будут столь же малозаметными, как российские АПЛ проекта 971 «Щука-Б». «Найти такую тихую лодку будет очень сложно», — признаёт Карлсон.

Разумеется, новое поколение китайских АПЛ появится только через несколько лет. К тому же весьма маловероятно, что Поднебесной удастся в скором времени нагнать США в подводных технологиях, рассуждает издание.

Впрочем, Китаю нет нужды нивелировать это отставание. Создавая в больших масштабах подводные лодки, которые гораздо труднее обнаружить, он может вынудить Пентагон рассредоточивать ресурсы, используемые для их отслеживания. Вдобавок любая потенциальная война, вероятнее всего, будет вестись на «задворках» Поднебесной, которые ей прекрасно знакомы, обращает внимание WSJ.

Недавние успехи Пекина также выявляют недостатки подводного флота Вашингтона. ВМС США, которые начали перебрасывать ресурсы в Азиатско-Тихоокеанский регион, заявляют, что им необходимо 66 ударных АПЛ для выполнения глобальных задач.

Однако, по прогнозам, к 2030 году число американских подлодок данного типа сократится до 46 единиц, поскольку старые машины будут выведены из эксплуатации. При самом оптимистичном сценарии ВМФ США в 2049 году будет насчитывать 66 ударных АПЛ.

В настоящий момент Китай располагает шестью атомными подводными лодками. Карлсон предсказывает, что, как только КНР определится с новыми конструкциями, она сможет в три раза превзойти годовые объёмы США по производству АПЛ.

При этом Сэдлер видит в разработке Китаем более совершенных подводных лодок ещё одну опасность. На его взгляд, сокращение технологического разрыва между двумя соперниками увеличивает вероятность их военного противостояния в этом десятилетии, заключает The Wall Street Journal.