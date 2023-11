New York Sun: в Вашингтоне опасаются, что помощь Киеву ослабит способность США защитить себя в случае войны с Китаем

В Вашингтоне всё больше опасаются, что из-за истощения арсеналов у США не хватит вооружений для одновременной поддержки трёх отдельных конфликтов, пишет The New York Sun. Кроме того, беспокойство также вызывает и то, что из-за помощи Киеву Соединённые Штаты могут утратить способность защитить себя в случае возможной войны с Китаем.

В то время как президент США Джо Байден добивается выделения дополнительной помощи Киеву, в Вашингтоне растут опасения, что у Америки из-за истощения арсеналов не хватит вооружений для поддержки трёх отдельных конфликтов в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, пишет The New York Sun.



Именно об этом предупреждает сенатор Дэвид Вэнс своих коллег по верхней палате конгресса, пытаясь заручиться их поддержкой для нового на Капитолийском холме направления внешней политики — ястребиного реализма.



«Сценарий трёх фронтов стал вероятным, поскольку администрация Байдена не смогла сформулировать чёткую стратегию прекращения активных боевых действий на Украине», — заявил Вэнс.



Хотя у Америки до сих пор есть надёжный арсенал современных боевых систем, которые могут помочь Израилю в борьбе с ХАМАС, однако другие критически важные запасы оказались под угрозой истощения. Наибольшим рискам подвергаются запасы ракет ПВО, которые используются как Украиной, так и Израилем.



Как отмечает издание, всё большее число «внешнеполитических реалистов» разделяют опасения Вэнса. Их тревожит то, что перенаправление военных и финансовых запасов на Украину ослабит способность Америки защитить себя в случае войны с Китаем из-за Тайваня.



В список вооружений, переданных Киеву Пентагоном, входят уже 2,8 млн артиллерийских снарядов. Эта цифра вызывает серьёзную тревогу у отставного американского подполковника Дэниела Дэвиса.



В общении с The New York Sun он подчеркнул, что эти запасы «предназначались для того, чтобы мы могли в случае необходимости вести долгосрочные боевые действия».



«Если бы мы сегодня прекратили поставлять эти снаряды и никогда больше не давали бы их Украине, то потребовалось бы четыре или пять лет, чтобы просто восстановить наши собственные запасы», — отметил Дэвис.

Хотя сторонники увеличения помощи Украине часто утверждают, что военные поставки совершаются из избыточных арсеналов американских вооружённых сил, однако, по словам отставного подполковника, эти арсеналы предназначены для немедленного пополнения запасов на передовой в случае, если стране придётся готовиться к собственным боевым действиям.



«А на создание новых танков — Abrams, Bradley или любых других передовых систем вооружения — уходят годы», — добавил он.