США и Европа начинают давить на Украину, чтобы та как можно скорее начала диалог с Россией, сообщает Responsible Statecraft. На Киеве в этой ситуации плохо сказываются как военные неудачи и смена фокуса мировой общественности на Палестину, так и возможная потеря финансирования из Вашингтона. Страны ЕС также начали отказывать Украине в полноценной поддержке из-за ситуации на фронте.

Западные официальные лица начинают говорить о мирных переговорах с Россией, поскольку ситуация на Украине зашла в тупик, отмечает Responsible Statecraft. На недавнем саммите в Мальте европейские и американские дипломаты начали давить на Киев с целью начать диалог с Москвой. Некоторые официальные лица в частном порядке и вовсе заявляют, что «у Украины, вероятно, есть время только до конца года».

При этом представитель Госдепартамента во вторник заявил, что «ничего не должно происходить с Украиной без Украины» и вектор политики по этому вопросу остаётся прежним.

Однако провал на фронте серьёзно подорвал позиции Киева — возможна даже потеря финансирования от США. Как отмечает автор статьи, «президент Джо Байден пытается увязать выделение 14,3 миллиарда долларов на помощь Израилю с выделением дополнительных 61,4 миллиарда долларов на Украину, но республиканцы в палате представителей пока отвергают эту идею».

Европа также не оставила без внимания тупик, в котором оказалась Украина на поле боя. Многие страны ЕС уже не так охотно готовы выделять помощь Киеву. «Мы близки к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход», — заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в разговоре с телефонными пранкерами.

Если Россия решит не вступать в диалог и начнёт войну на истощение, то вполне возможно, что зима станет поворотным моментом для боевых действий и всего конфликта в целом, отмечает Responsible Statecraft.

По словам журналиста Бранко Марчетича, перед Украиной сейчас два худших варианта развития событий: невыгодный для неё мир или огромные потери от затянувшегося конфликта. При этом «в такое положение Киев поставили те, кто позиционировал себя его наиболее ярыми сторонниками, — ястребы, которые рассматривали войну как способ дёшево унизить Россию».