Al Jazeera: республиканцы всё чаще требуют оказывать помощь Израилю вместо Украины

В последние месяцы представители Республиканской партии в конгрессе США выражали растущий скептицизм в отношении необходимости выделения дополнительных средств для Украины. Однако после обострения конфликта между Израилем и ХАМАС эта позиция усилилась, пишет журналист Томас Фальк в статье для Al Jazeera. По мнению экспертов, всё это отражает более глубокие разногласия внутри Республиканской партии и общую политическую поляризацию в США.

Почему республиканцы в США всё чаще настаивают на необходимости оказания помощи Израилю, а не Украине? Этот вопрос поднимает политический журналист Томас Фальк в статье, опубликованной на сайте Al Jazeera English. По оценкам экспертов, это также отражает раскол внутри Республиканской партии и общую политическую поляризацию в США.



На фоне обострившихся конфликтов и продолжающихся военных действий как на Украине, так и в секторе Газа, в конгрессе США разыгралась ещё одна битва за то, какая из стран должна получать больше финансовой помощи от Вашингтона, говорится в статье. На протяжении последних месяцев республиканцы уже не раз выражали растущий скептицизм в отношении выделения дополнительных средств правительству Владимира Зеленского.



Однако эта оппозиция ещё больше усилилась после начала войны между Израилем и ХАМАС, которая продолжается уже целый месяц. Некоторые представители Республиканской партии даже заявили о том, что все имеющиеся ресурсы надо срочно выделить на поддержку израильских властей. «Израиль сталкивается с экзистенциальной угрозой. Любое финансирование Украины должно быть немедленно перенаправлено в Израиль», — заявил, в частности, республиканский сенатор Джош Хоули.



По словам экспертов, расколотая Республиканская партия всё чаще отворачивается от Украины в пользу поддержки Израиля, что сигнализирует также о растущей мощи крайне правых. Такого мнения придерживается и Ричард Бенсель, профессор государственных исследований в Корнелльском университете.



Он пояснил, что Украина для республиканцев «не обладает такой эмоциональной привлекательностью в качестве религиозного союзника и такой геополитической значимостью, как Израиль». А эти споры вокруг их финансирования отражают более глубокие разногласия внутри Республиканской партии «между светским рационализмом и сектантской эмоциональностью», заявил Бенсель, комментируя растущую поляризацию политического ландшафта в США.



Палата представителей, контролируемая республиканцами, в настоящее время фактически не только не одобряет политику администрации Байдена, но и находится в противоречии с демократическим большинством в сенате, пояснил эксперт. «Разногласия между администрацией и палатой представителей — а также между двумя палатами конгресса — явно вызваны очень серьёзными партийными разногласиями в стране в целом», — отметил Бенсель.



Дебаты по поводу иностранной помощи происходят на фоне затянувшихся попыток фракции республиканцев выбрать спикера, который должен возглавить палату представителей. Эти попытки на фоне внутренней борьбы продолжались на протяжении нескольких недель, напоминает автор, пока наконец 25 октября победу не одержал религиозный консерватор Майк Джонсон.



По оценкам экспертов, это можно считать очевидной победой сторонников «жёсткой линии и евангелических интересов», говорится в статье. И одним из первых шагов Джонсона на этом посту стало выдвижение законопроекта, предусматривающего выделение почти $14,5 млрд в поддержку Израиля — и ноль для Украины. Этот законопроект смог пройти голосование в контролируемой республиканцами палате представителей, однако во вторник был заблокирован в сенате, где преобладают демократы.



Как считает профессор политологии Колумбийского университета Роберт Шапиро, это свидетельствует о сохраняющемся влиянии на республиканцев бывшего президента США Дональда Трампа, который является их лидером в президентской гонке 2024 года. Во время своего пребывания в должности Трамп способствовал выходу США из некоторых международных соглашений в пользу более изоляционистской позиции, напоминает автор.



По словам Шапиро, Трамп давно таит обиду на Украину, поскольку именно из-за скандалов вокруг помощи Киеву был инициирован его первый импичмент. И после окончания своего президентского срока Трамп продолжает критиковать финансирование Киева. В частности, он даже призывал конгресс прекратить военную помощь Украине, обвиняя украинские власти в выплате миллионов долларов «преступной семье» президента Джо Байдена.



Трампа вряд ли можно назвать первым американским лидером, который настаивал бы на усилении изоляционизма во внешней политике Вашингтона, отмечает автор. Такие настроения были особенно сильны после Первой мировой войны, на фоне сохраняющейся напряжённости в Европе.



Но в последнее время изоляционизм возвращается на политическую арену, считает Стивен Зюнес, профессор политики и международных исследований в Университете Сан-Франциско. «Последние годы показали, как внутри Республиканской партии расширяется сегмент сторонников перехода от более откровенно империалистической и интервенционистской внешней политики к более изоляционистской», — заявил Зюнес.

Однако сильные христианские настроения внутри Республиканской партии позволяют более позитивно воспринять просьбы о помощи Израилю, даже несмотря на рост изоляционизма — чего не скажешь насчёт Украины, рассказал эксперт. «Для Израиля было сделано исключение, во многом из-за сильного влияния христиан-фундаменталистов, которые считают, что современное государство Израиль является проявлением библейского Израиля, поэтому ему благоволит Бог», — пояснил Зюнес.



Тем не менее у Киева по-прежнему есть некоторые видные сторонники среди членов Республиканской партии, включая лидера меньшинства в сенате Митча Макконнелла. Выступая на пресс-конференции в конце октября, Макконнелл призвал объединить военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также увеличить финансирование с целью укрепления границ и гарантии безопасности США. «Мы рассматриваем все эти проблемы как взаимосвязанные», — подчеркнул он.



Но как отмечают эксперты, на общую позицию также влияют последствия усталости от войны, которые всё больше ощущаются среди американцев. Причём опросы свидетельствуют, что избиратели постепенно отказываются от своей первоначальной поддержки Киева. Опрос Института Гэллапа, результаты которого были опубликованы 2 ноября, показал, что около 41% американцев считают, что их страна «делает слишком много», чтобы помочь Украине — причём среди республиканцев это утверждение поддерживают до 62% респондентов, говорится в статье.



Такую «усталось» аналитики объясняют тем, что конфликт на Украине продолжается уже много месяцев — и у многих складывается впечатление, что ситуация там зашла в тупик. В то время как война между ХАМАС и Израилем является относительно новой и вызывает бурную реакцию общественности во всём мире, включая крупномасштабные протесты в поддержку обеих воюющих сторон и на территории США.



Новым конфликтам обычно уделяется больше внимания, пояснил Зюнес. Кроме того, огромное количество жертв среди мирного населения в Газе также влияет на общественное мнение. С другой стороны, Израиль традиционно играет важную роль «в продвижении стратегических интересов США на Большом Ближнем Востоке», что делает поддержку этой страны более актуальной для американских политиков, отметил эксперт.



На фоне политической поляризации и ослабления поддержки Украины со стороны республиканцев, демократы в значительной степени возглавили усилия в попытке объединить выделение финансирования для обеих стран, говорится в статье. В октябре президент Байден призвал конгресс одобрить запрос на дополнительное финансирование в размере $105 млрд — включая $61,4 млрд для Украины и $14,3 млрд для Израиля.



Но поскольку приближается 17 ноября, крайний срок для принятия закона о бюджете (в противном случае возникает новый риск приостановки работы правительства), эксперты сомневаются в том, что запрос Байдена на финансирование будет принят. Более того, опросы показывают, что президентская гонка 2024 года накаляется: Байден и Трамп идут рука об руку.



И вполне вероятно, что вопрос об оказании помощи иностранным союзникам станет одной из наиболее горячих тем для предвыборных дискуссий. «Мы не увидим компромисса между демократами и республиканцами. Республиканцы почти наверняка в конечном итоге объединятся, чтобы противостоять всему, что предложат демократы, на выборах 2024 года», — прогнозирует Роберт Шапиро из Колумбийского университета.