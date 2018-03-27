Straits Times: власти Малайзии намерены сажать в тюрьму на 10 лет за «фейковые новости» На рассмотрение парламента Малайзии был передан новый законопроект, согласно которому наказание за распространение недостоверной информации в стране ужесточается. Если парламент одобрит новый закон, то за «фейковые новости» правонарушители могут быть оштрафованы на сумму до $168 000 или заключены в тюрьму на срок до 10 лет, сообщает The Straits Times. 27 марта 2018 Straits Times

Asia Times: при Трампе США разрушают «либеральный мировой порядок» Ввиду отказа США при Дональде Трампе играть роль «главного архитектора и защитника либерального мирового порядка» во всём мире наблюдается ослабление демократии и рост популизма, пишет автор материала Asia Times, президент Совета по международным отношения Ричард Хаас. Итогом этого процесса станет то, что мир будет менее свободным, менее процветающим, менее мирным, считает автор. 27 марта 2018 Asia Times

Британский эксперт: Турция и Россия нашли общего врага — Запад Стратегические интересы Турции и Запада идут в «диаметрально противоположных направлениях» и поэтому, как отмечает в своей статье для Haaretz британский эксперт Саймон Уолдман, Турция начала «заигрывать» с Владимиром Путиным. По словам эксперта, Анкара не только считает, что Москва является «доминирующей державой» в своём регионе, но и полагает, что у России с Турцией один противник — Запад. 26 марта 2018 Haaretz

Xuehua Xinwen: туристы из Китая едут в Россию покататься на танке и пройти полосу препятствий В России создают новые направления в туристической отрасли c упором на улучшение базовой туристической инфраструктуры, чтобы привлечь больше иностранных туристов. И это способствует притоку путешественников из Китая, которых интересуют не только красоты российской природы, но также «спортивный, военный и промышленный» туризм, сообщает Xuehua Xinwen. 23 марта 2018 Xuehua Xinwen

Chanel News Asia: низкий социальный рейтинг китайцев не даёт им покупать билеты на самолёты и поезда Введённая три года назад система оценки социального рейтинга граждан Китая уже приносит свои плоды: миллионы китайцев с плохим рейтингом не могут купить билеты на самолёт или поезд, передаёт Chanel News Asia. При этом граждане с высоким рейтингом будут вознаграждаться правительством. 17 марта 2018 Channel News Asia

Клинтон: Трамп питает довольно сильную симпатию к диктаторам Дональд Трамп действительно испытывает довольно сильную симпатию к диктаторам, завила в интервью India Today экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. При этом она выразила уверенность в том, что в случае с Россией и Владимиром Путиным дело не ограничивается одним лишь благосклонным отношением со стороны американского лидера. 11 марта 2018 India Today

NHK: вслед за Путиным японцы подарят акиту олимпийской чемпионке Загитовой После того как Владимир Путин получил в подарок от Японии щенка породы акита-ину, эти собаки приобрели особую популярность. И теперь японские заводчики решили исполнить мечту золотой медалистки Олимпиады в Пхёнчхане фигуристки Алины Загитовой, которая влюбилась в японскую породу. Чемпионке подарят щенка и специальное пособие по его воспитанию, передаёт NHK. 7 марта 2018 NHK

Indian Express: победу правой партии в Индии «отметили» сносом памятника Ленину После того как правая «Индийская народная партия» одержала победу на парламентских выборах, её сторонники снесли бульдозером памятник Ленину в штате Трипура. В течение 25 лет до этого власть в этом штате находилась в руках марксистской партии, а статуя Ленина была установлена там в 2013 году в честь 20-летия правления левых, поясняет The Indian Express. 7 марта 2018 Indian Express

Beijing Time: российская экономика растёт не без помощи Китая В последние годы экономика России начала восстанавливаться и продемонстрировала стабильный рост. Как пишет Beijing Time, в этом процессе нельзя игнорировать и помощь Китая, который начал инвестировать большие суммы в российскую экономику. 6 марта 2018 Beijing Time

Подсчитали — прослезились: Япония не будет разрабатывать собственный истребитель Япония откажется от первоначальных планов разработать своими собственными силами передовой истребитель, сообщает The Asahi Shimbun. Всё дело в том, что в Министерстве финансов страны призвали проявить осторожность, сославшись на «гигантские расходы», которые повлечёт за собой отечественная разработка реактивного истребителя нового поколения, отмечает японское издание. 6 марта 2018 Asahi Shimbun