Arirang
Arirang: Россия завлекает инвесторов владивостокским форумом
На форум во Владивостоке приехали руководители более 80 международных компаний, и они рассчитывают подписать контракты на сумму свыше 15 миллиардов долларов. Такое сотрудничество должно придать дополнительный импульс для развития российского Дальнего Востока, отмечает корреспондент Arirang.
Arirang: Россия вслед за Швейцарией ужесточила санкции против КНДР
Москва объявила об ужесточении финансовых и торговых санкций против Северной Кореи в соответствии с постановлением Совбеза ООН. Это положительный знак, ведь это значит, что ближайшие союзники Пхеньяна работают на прекращение ядерной программы режима, отмечают эксперты корейского Arirang. Правда, они считают, что на саму экономику КНДР это повлияет несильно.
Arirang: Приглашение на парад вызвало переполох в Корее и Китае
На празднование грядущего 70-летия Победы Россия пригласила непримиримых противников: лидеров Северной и Южной Кореи. К тому же, за передвижением северокорейского главы Ким Чен Ына ревниво следит Пекин, который опасается потерять влияние на союзника. Все это делает итоги визита непредсказуемыми, отмечает южнокорейский телеканал Arirang.
Arirang: Безвизовый режим укрепит российско-корейские отношения
Первые российские туристы прибыли в Южную Корею по безвизовой программе, вступившей в силу с нового года, сообщает телеканал Arirang. Теперь для поездок на срок до 60 дней гражданам двух государств не нужно будет получать визы.
Arirang: Соглашения с Москвой - первый шаг к «Евразийской инициативе» Сеула
Договоренности, достигнутые во время визита Владимира Путина в Сеул, позволят Южной Корее сделать первый шаг к ее «Евразийской инициативе». Как передает Arirang, цель этого начинания - создание огромного единого рынка в Евразии. По мнению Путина, в этом процессе также важную роль может сыграть укрепление взаимного доверия между Севером и Югом Кореи и возобновление переговоров о безъядерном статусе Корейского полуострова.
Москва пустит Сеул в Арктику и поможет помириться с Пхеньяном
Соглашение о безвизовом проезде между Россией и Южной Кореей - одна из главных тем предстоящих переговоров президентов двух стран. На повестке дня также взаимодействие на Северном морском пути и возобновление шестисторонних переговоров по ядерной проблеме Северной Кореи. Корейский телеканал Arirang отмечает, что российский лидер настаивает на исключительно мирном воссоединении двух Корей.
Россия призвала КНДР отказаться от запуска спутника
Россия и Китай выступили с заявлениями, призывая Северную Корею воздержаться от запуска спутника. Москва считает, что намерения Пхеньяна идут вразрез с резолюцией Совбеза ООН, сообщает телеканал Arirang.
Россия и Южная Корея не поделили крабов
Москва и Сеул не могут прийти к согласию по квоте южнокорейских судов на вылов рыбы в российских водах. Причиной этого стал массовый импорт краба в Корею из Японии, который, по словам Москвы, во многом состоит из незаконного улова из России.
Россия устранит неполадки на южнокорейской ракете
Российский центр имени Хруничева обещает поставить запчасти для южнокорейской ракеты-носителя «Наро» уже на этой неделе, передает телеканал Arirang. Запуск ракеты должен был состояться еще 26 октября, но был отложен после выявления неполадок на первой ступени, которую строила российская сторона.
Списание долга откроет Северную Корею российским компаниям
Решение проблемы советского долга позволит Москве и Пхеньяну возродить былое экономическое сотрудничество. Это поможет России ощутимо укрепить позиции во всем восточноазиатском регионе, полагает южнокорейский телеканал Arirang.
Россия продолжит диалог с двумя Кореями по совместным проектам
Россия и Южная и Северная Кореи начали переговоры о совместной реализации трех проектов – прокладки трубопровода вдоль Корейского полуострова, установки линий электропередач для снабжения двух Корей электричеством и соединения транссибирской магистрали с транскорейской.