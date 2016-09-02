Arirang: Россия завлекает инвесторов владивостокским форумом На форум во Владивостоке приехали руководители более 80 международных компаний, и они рассчитывают подписать контракты на сумму свыше 15 миллиардов долларов. Такое сотрудничество должно придать дополнительный импульс для развития российского Дальнего Востока, отмечает корреспондент Arirang. 2 сентября 2016 Arirang

Arirang: Россия вслед за Швейцарией ужесточила санкции против КНДР Москва объявила об ужесточении финансовых и торговых санкций против Северной Кореи в соответствии с постановлением Совбеза ООН. Это положительный знак, ведь это значит, что ближайшие союзники Пхеньяна работают на прекращение ядерной программы режима, отмечают эксперты корейского Arirang. Правда, они считают, что на саму экономику КНДР это повлияет несильно. 20 мая 2016 Arirang

Arirang: Приглашение на парад вызвало переполох в Корее и Китае На празднование грядущего 70-летия Победы Россия пригласила непримиримых противников: лидеров Северной и Южной Кореи. К тому же, за передвижением северокорейского главы Ким Чен Ына ревниво следит Пекин, который опасается потерять влияние на союзника. Все это делает итоги визита непредсказуемыми, отмечает южнокорейский телеканал Arirang. 22 декабря 2014 Arirang

Arirang: Безвизовый режим укрепит российско-корейские отношения Первые российские туристы прибыли в Южную Корею по безвизовой программе, вступившей в силу с нового года, сообщает телеканал Arirang. Теперь для поездок на срок до 60 дней гражданам двух государств не нужно будет получать визы. 2 января 2014 Arirang

Arirang: Соглашения с Москвой - первый шаг к «Евразийской инициативе» Сеула Договоренности, достигнутые во время визита Владимира Путина в Сеул, позволят Южной Корее сделать первый шаг к ее «Евразийской инициативе». Как передает Arirang, цель этого начинания - создание огромного единого рынка в Евразии. По мнению Путина, в этом процессе также важную роль может сыграть укрепление взаимного доверия между Севером и Югом Кореи и возобновление переговоров о безъядерном статусе Корейского полуострова. 13 ноября 2013 Arirang

Москва пустит Сеул в Арктику и поможет помириться с Пхеньяном Соглашение о безвизовом проезде между Россией и Южной Кореей - одна из главных тем предстоящих переговоров президентов двух стран. На повестке дня также взаимодействие на Северном морском пути и возобновление шестисторонних переговоров по ядерной проблеме Северной Кореи. Корейский телеканал Arirang отмечает, что российский лидер настаивает на исключительно мирном воссоединении двух Корей. 13 ноября 2013 Arirang

Россия призвала КНДР отказаться от запуска спутника Россия и Китай выступили с заявлениями, призывая Северную Корею воздержаться от запуска спутника. Москва считает, что намерения Пхеньяна идут вразрез с резолюцией Совбеза ООН, сообщает телеканал Arirang. 3 декабря 2012 Arirang

Россия и Южная Корея не поделили крабов Москва и Сеул не могут прийти к согласию по квоте южнокорейских судов на вылов рыбы в российских водах. Причиной этого стал массовый импорт краба в Корею из Японии, который, по словам Москвы, во многом состоит из незаконного улова из России. 21 ноября 2012 Arirang

Россия устранит неполадки на южнокорейской ракете Российский центр имени Хруничева обещает поставить запчасти для южнокорейской ракеты-носителя «Наро» уже на этой неделе, передает телеканал Arirang. Запуск ракеты должен был состояться еще 26 октября, но был отложен после выявления неполадок на первой ступени, которую строила российская сторона. 14 ноября 2012 Arirang

Списание долга откроет Северную Корею российским компаниям Решение проблемы советского долга позволит Москве и Пхеньяну возродить былое экономическое сотрудничество. Это поможет России ощутимо укрепить позиции во всем восточноазиатском регионе, полагает южнокорейский телеканал Arirang. 19 сентября 2012 Arirang