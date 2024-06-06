Arirang: объединение Корей отменяется — Пхеньян решил демонтировать железную дорогу в сторону Сеула

КНДР начала разбор железной дороги, которая связывала станцию Чеджин на восточном побережье Южной Кореи с северокорейской горой Кымгансан, сообщает Arirang News со ссылкой на разведку Сеула. Таким образом, по словам телеканала, Пхеньян сделал ещё один шаг, чтобы «стереть» идею воссоединения соседних стран.

Сообщается, что Северная Корея начала снос частей железной дороги линии Тонхэ, ведущей к горе Кымгансан. Тем временем южнокорейские военные вскоре возобновят учения вблизи северо-западных островов. С репортажем наш корреспондент по делам Северной Кореи Ким Чен Сил.

КИМ ЧЕН СИЛ, корреспондент Arirang News: По некоторым данным, Северная Корея делает ещё один шаг, чтобы «стереть» идею воссоединения. В среду Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что есть «некоторые признаки сноса путей железной дороги Тонхэ» и что они «следят за развитием событий». Никаких дополнительных подробностей в ведомстве не предоставили.





Высокопоставленный чиновник Министерства объединения сообщил Arirang News, что демонтаж путей, вероятно, провели в соответствии с прямым приказом северокорейского лидера Ким Чен Ына ранее в этом месяце. Ещё в январе на Верховном народном собрании лидер Севера приказал «разъединить» Юг и Север в рамках усилий режима по ликвидации идеи воссоединения.





По словам представителя министерства, железная дорога связывала станцию Чеджин на восточном побережье Южной Кореи с северокорейской горой Кымгансан, как символ объединения двух Корей. Недавно Пхеньян был замечен в демонтаже уличных фонарей и установке мин на дорогах, соединяющих юг и север.





Между тем, приняв решение правительства о приостановке действия всех пунктов межкорейского военного соглашения 2018 года, южнокорейские военные вскоре возобновят учения в районах вблизи военной демаркационной линии и северо-западных островов.





По словам чиновников, морские пехотинцы, дислоцированные на северо-западных островах, в этом месяце возобновят учения с самоходной артиллерией К-9, впервые почти за шесть лет. Армейские манёвры в пределах пяти километров от ВДЛ и вблизи северной разграничительной линии также возобновятся в ближайшее время.





Сеул решил приостановить военное соглашение во вторник на фоне продолжающихся провокаций Северной Кореи.





Ким Чен Сил, Arirang News.

Дата публикации 05 июня 2024 года.