Корея, Республика

Chosun Ilbo: с российскими С-400 Китай сможет приглядывать за Южной Кореей В рамках соглашения, достигнутого в 2014 году, Китай получил российские С-400, сообщает Chosun Ilbo. Теперь с помощью российских комплексов и их мощных радаров Пекин сможет наблюдать за движением войск Сеула и его американского союзника на территории Южной Кореи. 31 октября 2017 Chosun Ilbo

Arirang: Россия завлекает инвесторов владивостокским форумом На форум во Владивостоке приехали руководители более 80 международных компаний, и они рассчитывают подписать контракты на сумму свыше 15 миллиардов долларов. Такое сотрудничество должно придать дополнительный импульс для развития российского Дальнего Востока, отмечает корреспондент Arirang. 2 сентября 2016 Arirang

Joong Ang Ilbo: Сотрудничество с Россией – шанс для Сеула поладить с Пхеньяном Владимир Путин вкладывает много сил в развитие Дальнего Востока, но на партнерство с Китаем и Японией ему надеяться сложно. Другое дело – Южная Корея, заявляет обозреватель Joong Ang Ilbo: промышленно развитая страна, которая через сотрудничество с Россией, возможно, сумеет также помириться с КНДР. Газета призывает власти не упускать такой шанс. 11 августа 2016 Joong Ang Ilbo

Arirang: Россия вслед за Швейцарией ужесточила санкции против КНДР Москва объявила об ужесточении финансовых и торговых санкций против Северной Кореи в соответствии с постановлением Совбеза ООН. Это положительный знак, ведь это значит, что ближайшие союзники Пхеньяна работают на прекращение ядерной программы режима, отмечают эксперты корейского Arirang. Правда, они считают, что на саму экономику КНДР это повлияет несильно. 20 мая 2016 Arirang

Саманта Пауэр: Поправки России не снизили жесткость санкций против КНДР В интервью корейской Joong Ang Ilbo по поводу недавно принятой беспрецедентно жесткой резолюции по Северной Корее постпред США Саманта Пауэр заявила, что Россия – которая брала в процессе обсуждения время на пересмотр документа – никак не уменьшила его силу. Наоборот, российские дипломаты смогли четко сформулировать то, что их американские коллеги лишь подразумевали, утверждает она. 3 марта 2016 Joong Ang Ilbo

JA Ilbo: После унижения русских под Цусимой Япония дала волю своей агрессии Победа Японии над российским флотом во время боя в Цусимской бухте превратила ее в «потерявший тормоза поезд», а Корею обрекла на множество лет страданий, напоминает Joong Ang Ilbo. Сегодня, по мнению обозревателя издания, уроки 110-летний давности как никогда актуальны. 9 сентября 2015 Joong Ang Ilbo

Joong Ang: Корейский император умолял Николая II спасти страну от Японии В российских архивах обнаружили личное письмо императора Кореи Николаю II, в котором тот молил Россию спасти его страну от японской угрозы. Но Россия и сама в 1905 году проиграла войну Японии. После подписания мирного договора Токио приступил к захвату Кореи, напоминает Joong Ang Ilbo. 12 августа 2015 Joong Ang Ilbo

Joong Ang Ilbo: Южная Корея почувствовала себя уязвимой, как Украина Для Южной Кореи очень важно сохранить лицо своей демократии и не попасть под влияние соседей, пишет бывший премьер страны Ли Хон Гу на страницах Joong Ang Ilbo. Тревожные сигналы, по его мнению, поступают со стороны России, Китая и Японии. Эти страны охвачены «опасной ностальгией по империализму». И Южная Корея в связи с этим ощущает ту же уязвимость, что была на Украине. 21 апреля 2015 Joong Ang Ilbo

На Дальнем Востоке восстановят памятник убийце японского премьера Корейские власти восстановят в Уссурийске памятник корейскому борцу за независимость Ан Чунгыну, сообщает Joong Ang Ilbo. Этот деятель корейского вооруженного подполья одно время жил в Приморском крае в изгнании, прежде чем ему удалось застрелить первого японского генерал-резидента на Корейском полуострове. За это он был казнен, напоминает издание. 26 февраля 2015 Joong Ang Ilbo

Joong Ang Ilbo: Россия против американской ПРО в Южной Корее Планируемое размещение американских систем ПРО в Южной Корее направлено на обострение конфронтации на Корейском полуострове, уверен новый российский посол в Сеуле Александр Тимонин. Помимо этого, как сообщает Joong Ang Ilbo, и Москва, и Пекин видят в этом и угрозу своим интересам, поскольку расширение американского присутствия в регионе может быть использовано для слежки за ними. 18 февраля 2015 Joong Ang Ilbo