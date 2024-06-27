Arirang: в Сеуле не поверили в успешный запуск новой ракеты Пхеньяна

Пхеньян заявил об успешном испытательном запуске ракеты с разделяющейся боеголовкой, сообщает ArirangNews. Однако южнокорейские военные опровергли заявления Севера, назвав их преувеличенными. В Сеуле подчеркнули, что по их данным, запуск завершился неудачей.

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Северная Корея заявляет, что в среду она успешно испытала новую ракету с несколькими боеголовками, что противоречит оценке Южной Кореи о том, что запуск завершился неудачей после взрыва в воздухе.

Военные Южной Кореи сегодня подтвердили, что Север пытается скрыть свою неудачу. С подробностями наш военный корреспондент Чой Мин ЮН.

ЧОЙ МИН ЮН, корреспондент: Ранее в четверг Северная Корея заявила, что накануне состоялся успешный испытательный запуск её ракеты с разделяющейся боеголовкой. Государственные СМИ страны сообщили, что испытание, проведённое в среду, должно было обеспечить возможность запуска нескольких боеголовок одной баллистической ракетой.





Согласно заявлению режима, разделённые боеголовки были правильно наведены и поразили три согласованные цели. Сообщается, что испытание было проведено в радиусе от 170 до 200 километров с использованием двигателя первой ступени твёрдотопливной баллистической ракеты средней дальности.





Разработка ракет с разделяющимися боеголовками была частью пятилетнего плана развития режима с тех пор, как он был обнародован в 2021 году, но это первый случай, когда Северная Корея публично объявила о подобном испытательном запуске.





Южнокорейские военные, однако, опровергли сообщения Севера, заявив, что они «преувеличены» и являются полным провалом.

Полковник ЛИ СУН ЮН, директор по связям с общественностью Объединённого комитета начальников штабов: Ракета, запущенная Северной Кореей вчера, взорвалась в воздухе на ранней стадии полёта. Сегодня утром Северная Корея опубликовала другую информацию, которая, как я полагаю, является просто обманом и преувеличением.

ЧОЙ МИН ЮН, корреспондент: Объединённый комитет начальников штабов заявил, что ракета с самого начала летела нештатно и сразу же взорвалась.

Полковник ЛИ СУН ЮН, директор по связям с общественностью Объединённого комитета начальников штабов: Самое важное, что на этапе снижения происходит разделение нескольких боеголовок. Однако ракета Северной Кореи взорвалась на ранних стадиях полёта. Таким образом, вы можете видеть, что это совсем не так.

ЧОЙ МИН ЮН, корреспондент: Военные Юга также поставили под сомнение достоверность фотографий запуска ракет, опубликованных Севером, поскольку они оказались похожими на межконтинентальную баллистическую ракету на жидком топливе «Хвасон-17», запущенную в прошлом году.





В Объединённом комитете полагают, что есть мотив скрыть неудачу, произошедшую в среду, особенно после недавней неудачной попытки режима запустить разведывательный спутник.





Военные Южной Кореи уже подтвердили факт неудачи вскоре после запуска в среду, заявив, что ракета взорвалась в воздухе, пролетев около 250 километров.





Чой Мин Юн, Arirang News.

Дата выхода в эфир 27 июня 2024 года.