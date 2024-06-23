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AP: визит Путина в Северную Корею отправил мощный сигнал Западу

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Своим недавним визитом в Северную Корею Владимир Путин дал понять, что как никогда раньше готов бросить вызов Западу, пишет Associated Press. Его заявление о возможных поставках российского оружия Пхеньяну стало ответом на передачу Киеву западных вооружений, предназначенных для ударов по России.
AP: визит Путина в Северную Корею отправил мощный сигнал Западу
AP

Заключив новое соглашение с КНДР, Россия повышает ставки в противостоянии с Западом из-за Украины, пишет Associated Press

Недавний визит президента России Владимира Путина в Северную Корею отправил мощный сигнал. В условиях нарастающей конфронтации с США и их союзниками из-за Украины российский лидер дал понять, что как никогда раньше готов бросить вызов интересам Запада.

Соглашение, которое он подписал с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, предусматривает взаимную военную помощь между Москвой и Пхеньяном в случае нападения на одну из стран. Путин также впервые объявил, что Россия может предоставить КНДР свои вооружения. Этот шаг, как отмечается в статье, может дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове и аукнуться далеко за его пределами.

Потенциальные поставки оружия Северной Корее стали ответом российского лидера на передачу странами НАТО вооружений Киеву для нанесения ударов по России.

Чётко увязав предполагаемые поставки оружия Пхеньяну с действиями Запада на Украине, Путин таким образом предупредил союзников Киева, чтобы те отступили и не мешали ему добиваться в украинском конфликтом поставленных целей, иначе они столкнутся с новым витком конфронтации.

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источник
Associated Press США Северная Америка
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Владимир Путин Запад Ким Чен Ын НАТО оружие Россия Северная Корея США
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