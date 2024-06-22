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La Dépêche: Путин работает над расширением круга друзей России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Россия не остаётся в изоляции: её президент активно ищет новых союзников, пишет La Dépêche. Кремль укрепляет дипломатические связи в Южной Америке, Африке и Ближнем Востоке, а также приобретает новых друзей среди азиатских стран.
La Dépêche: Путин работает над расширением круга друзей России
AP

После начала украинского конфликта Владимир Путин оказался в изоляции: Международный уголовный суд выдал ордер на его арест, что ограничивает зарубежные поездки российского президента, напоминает La Dépêche. В поисках новых партнёров он обратился к Южной Америке и Африке, где, как объясняет директор Центра изучения России, Кавказа и Центральной Европы  Франсуаза Досэ, «критикуют американскую гегемонию».

В конце 2023 года Москва уже пыталась расширить свой традиционный круг союзников благодаря развитию экономических связей с Ираном. Такому дипломатическому прорыву на Ближний Восток способствует то, что в странах Персидского залива поддерживают хорошие отношения с Россией как одним из ключевых поставщиков нефти.
 
Новейшее пополнение среди друзей Кремля — Северная Корея, с которой Россия подписала договор о стратегическом партнёрстве. Во время визита в Пхеньяне Путин выразил надежду, что вновь встретится с Ким Чен Ыном, но теперь в Москве, а тот в свою очередь пообещал, что «пламенная дружба» между двумя странами станет крепче.
 
Затем российский президент посетил Вьетнам, который продолжает закупить большую часть вооружения у России. Принимая Путина, Ханой вызвал недовольство у Запада во главе с США, который считает его стратегически важным партнёром в обрабатывающей промышленности и производстве полупроводников.
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источник
La Dépêche Франция Европа
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