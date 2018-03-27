Британский политик: в деле Скрипаля необходимо больше доказательств российской вины В деле об отравлении российского экс-шпиона Сергея Скрипаля «всё указывает на Россию», однако для доказательства её вины нужно больше доказательств, заявил бывший министр торговли Великобритании Питер Траскотт. Однажды мир уже ввели в заблуждение, обвинив Саддама Хуссейна в том, что он обладает оружием массового поражения, напомнил политик. 27 марта 2018 CNN

CNN: США высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле США объявили о высылке 60 российских дипломатов с американской территории и закрытии российского консульства в Сиэтле, сообщает телеканал CNN. Как отмечает корреспондент телеканала Мишель Косински, ответ американской администрации на приписываемое России отравление Сергея Скрипаля в Лондоне оказался более масштабным, чем многие предполагали. 26 марта 2018 CNN

CNN: Москва опасается, что выдворение послов перерастёт в «бесконечное возмездие» Возможная высылка дипломатов из США и стран ЕС вызывает серьёзное беспокойство у российских властей, хотя они пытаются преуменьшить эту проблему, считает корреспондент CNN Мэтью Чанс. Он также не исключает, что если западные страны осуществят задуманное, то от Москвы стоит ждать не только зеркального ответа, но и чего-то большего. 26 марта 2018 CNN

CNN: в результате пожара в Кемерове погибли как минимум 48 человек Крупный пожар в торговом центре города Кемерова унёс жизни по меньшей мере 48 человек, сообщает CNN. Кроме того, как заявляют официальные лица, ещё 16 человек числятся пропавшими без вести. 26 марта 2018 CNN

Американский дипломат: США подошли к «самому опасному моменту в своей современной истории» Бывший высокопоставленный американский дипломат Ричард Хаас заявил, что США сейчас переживают «самый опасный момент» в своей современной истории, отметив, что подошли они к нему самостоятельно, и не из-за внешних сил, передаёт CNN. Как отмечается в материале сайта канала, на фоне подобных предостережений в Белом доме царит действительно неспокойная обстановка. 25 марта 2018 CNN

CNN: новые пошлины Трампа на китайский импорт — ещё один шаг к торговой войне Президент США Дональд Трамп принял решение ввести новые торговые пошлины против Китая стоимостью около $50 млрд, сообщает CNN. Как отмечает канал, эти меры, которые ещё больше повышают опасность торговой войны, вызваны «несправедливым захватом американской интеллектуальной собственности», а также стремлением Трампа исправить торговый дисбаланс с Китаем. 23 марта 2018 CNN

Эксперт: Цукерберг не отмалчивается — он готовится к встрече с конгрессом Глава Facebook Марк Цукерберг до сих пор никак не прокомментировал ситуацию с утечкой данных 50 миллионов пользователей соцсети потому, что активно готовится к встрече с представителями конгресса, выступить перед которым его призвали уже несколько высокопоставленных американских политиков, заявил в эфире CNN эксперт по интернет-безопасности Хему Нигам. По мысли аналитика, ту же стратегию избрала и компания в целом — её руководство хочет на время «затаиться», чтобы разобраться в ситуации. 21 марта 2018 CNN

Обозреватель CNN предрекает Путину роль «хромой утки» на четвёртом президентском сроке Несмотря на безоговорочную победу на выборах, предстоящий президентский срок поставит перед Владимиром Путиным множество вопросов, уверена обозреватель CNN Джилл Догерти. Главными вопросами, по мнению журналистки, станут намерения президента в отношении реформ и возможного преемника. 19 марта 2018 CNN

CNN: вместо бойкота выборов Путин получил небывалую поддержку избирателей Бойкот президентских выборов в России, предложенный оппозиционными деятелями, «совсем не сработал», считает корреспондент Мэтью Чанс. По результатам первых экзитполов, как сообщает корреспондент, Владимир Путин получает более 70% голосов. 18 марта 2018 CNN

Обозреватель CNN: на выборах президента россияне голосуют за стабильность Один из ключевых факторов, которыми руководствуются россияне на выборах президента, — это предсказуемость, считает обозреватель CNN Джилл Догерти. По её мнению, многие избиратели хорошо помнят экономические трудности, с которыми столкнулась их страна в постсоветский период. 18 марта 2018 CNN