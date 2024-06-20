Разочарование для США — CNN о визите Путина во Вьетнам

Владимир Путин прибыл в Ханой, где у него состоятся переговоры с высшим руководством Вьетнама — поездка, «вызывающая недовольство США», пишет CNN. Как отмечает издание, Белый дом разочарован тем, что Вьетнам проводит политику нейтралитета, одновременно сотрудничая как с Вашингтоном, так и с Москвой, и отказывается принимать чью-либо сторону.

Сразу после поездки в КНДР президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам, чем «вызвал недовольство США», утверждает CNN. Представитель посольства США в Ханое раскритиковал действия Вьетнама, заявив, что «ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для его пропаганды».

Как и визит в Пхеньян, поездка Путина в Ханой может означать углубление отношений между двумя странами. «С точки зрения вьетнамцев, Россия по-прежнему рассматривается как важный партнёр, с которым они имеют глубокие исторические связи и который играет важную роль в политике обороны и безопасности Вьетнама», — объясняет старший научный сотрудник Института исследований Юго-Восточной Азии Ле Хонг Хиеп.

Как отмечает CNN, визит наглядно демонстрирует балансирование внешней политики Вьетнама, который позволяет стране быть в дружеских отношениях как с США, так и с Россией. И хотя, принимая Путина, Ханой «рискует разочаровать США и их союзников, страна показывает своим партнёрам, что Вьетнам не будет жертвовать своими связями с одной державой только ради того, чтобы удовлетворить ожидания других», — подчёркивает эксперт.