CNA: Россия и КНДР вышли на новый уровень отношений

Владимир Путин и Ким Чен Ын впервые выступили с предостережением Западу: агрессия против России или КНДР может привести к тому, что вторая страна придёт на помощь союзнику. Как сообщает CNA, лидеры двух стран подписали соглашение, знаменующее новый уровень в отношениях между Пхеньяном и Москвой, а Ким Чен Ын выразил полную поддержку России в её военной спецоперации на Украине.

Лидеры России и КНДР ясно дали понять, что поддерживают друг друга перед лицом всех усилий Запада, направленных на их сдерживание. Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение, которое они назвали прорывом. Его часть похожа на эхо концепции НАТО о взаимной обороне.

Рукопожатие, символизирующее новый уровень в отношениях. Ким Чен Ын объявил, что период расцвета сейчас сильнее, чем даже во времена послевоенного сближения между КНДР и Советским Союзом. Их встреча проходит всего через несколько дней после саммита G7 и мирной конференции по Украине — событиях, в ходе которых США и их союзники сплотились против российской спецоперации на Украине и ракетных угроз КНДР.

В Пхеньяне Владимир Путин и Ким Чен Ын объединились против западной критики и впервые выступили с предостережением, что агрессия против России или КНДР может привести к тому, что вторая страна придёт на помощь союзнику.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент Российской Федерации: Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнёрстве предусматривает, в том числе, оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа.

Масштабы согласованной взаимопомощи остаются неясны. Однако Ким Чен Ын настаивает, что договор носит оборонительный характер и разработан с целью защиты фундаментальных интересов каждой страны. При этом обе стороны объявили о более тесных связях на уровне спецслужб. Президент Путин подчеркнул продолжение военно-технического сотрудничества, а Ким Чен Ын подтвердил твёрдую поддержку Пхеньяном военной операции Москвы на Украине.

КИМ ЧЕН ЫН, лидер КНДР: Правительство КНДР выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в проведении специальной военной операции на Украине для защиты их суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности.

Оба лидера также обсудили санкции, введённые против их стран. По словам Путина, Москва и Пхеньян противостоят политически мотивированным штрафным мерам. Он подчеркнул, что КНДР имеет право принимать разумные меры для обеспечения своей национальной безопасности. Он также обратился к Совету Безопасности ООН с призывом пересмотреть его санкционный режим в отношении КНДР.

Однодневный визит президента Путина начался с приветственной красной дорожки. Такое же отношение российский лидер проявил по отношению к Ким Чен Ыну, пригласив его посетить Москву для их следующей встречи. Россия утверждает, что соглашение, подписанное в среду, задаст тон будущим двусторонним связям.

Дата выхода в эфир 19 июня 2024 года.