Американский аналитик: санкции не работают — США никак не могут повлиять на союз России и КНДР

Огромное количество санкций, которое Вашингтон наложил на КНДР с 2006 года и которым пытался «наказать» Россию, не оказало никакого влияния на растущее сотрудничество Москвы и Пхеньяна, признал специалист в области внешней политики Дэниел Депетрис в интервью Daniel Davis / Deep Dive. По его словам, у США не осталось ни одного рычага влияния, способного помешать развитию и дружбе этих стран.

Что могут сделать Соединённые Штаты на практике (в отношении союза России и КНДР. — ИноТВ)? Мы наблюдаем за ними, и у нас есть некоторые опасения по этому поводу, но он (Джон Кирби. — ИноТВ) ведь ничего не говорит о том, что мы собираемся с этим делать… Могут ли США как-то на это повлиять?

ДЭНИЕЛ ДЕПЕТРИС, журналист, специалист в области внешней политики: Нет. Если говорить честно — мы едва ли можем что-то с этим сделать.

Мы ввели очень жёсткий режим экономических санкций против северокорейцев ещё до того, как они провели своё первое ядерное испытание в 2006 году. И число этих санкций быстро увеличивалось в течение последующих 17-18 лет после этого испытания. Не похоже, чтобы они оказывали какой-то эффект…

На данный момент северокорейцы являются мастерами по уклонению от санкций. У них большой опыт в обращении с деньгами, которые обходят западную финансовую систему, и у них большой опыт в использовании дипломатов за границей для переправки этих денег обратно в КНДР. Таким образом, они не только являются хорошими дипломатами, но и отлично делают деньги для режима.

А русские, очевидно, сегодня являются одной из самых подверженных санкциям стран в мире — однако санкции эти до сих пор никак не повлияли на расчёты Путина.

Дата выхода в эфир 19 июня 2024 года.