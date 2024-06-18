Экс-сотрудница разведки США: Путин собирает антизападную коалицию — «готовится к худшему сценарию»

Визит Владимира Путина в КНДР, а также недавняя отправка российских кораблей на Кубу свидетельствуют об одном: Москва готовится к третьей мировой войне и активно собирает вокруг себя «антиамериканскую коалицию». Такое мнение в эфире Fox News высказала экс-сотрудница военной разведки США Ребекка Коффлер. Она напомнила, что один неверный удар западным оружием со стороны Украины позволит Москве применить ядерную доктрину.

Президент России Владимир Путин встретится с Ким Чен Ыном в Северной Корее в рамках «дружественного государственного визита», как его описывает Кремль. Согласно заявлению, опубликованному государственными СМИ Северной Кореи, Путин пообещал создать совместно с Пхеньяном системы торговли и безопасности, «неподконтрольные Западу».

Сегодня к нам присоединилась Ребекка Коффлер, бывшая сотрудница американской военной разведки. Ребекка, доброе утро!

Владимир Путин впервые за 24 года посетит Северную Корею. Почему именно сейчас? И в чём заключается цель этого визита?

РЕБЕККА КОФФЛЕР, экс-сотрудница военной разведки США: На то есть две причины. Во-первых, сейчас, когда война между Россией и Украиной идёт по пути усиления напряжённости, Путин хочет убедиться в том, что у него есть антиамериканская коалиция, в которую входят такие страны, как Северная Корея, Китай, Куба, Венесуэла… Но почему?

Дело в том, что президент Байден недавно разрешил Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории России. Если это произойдёт, намеренно или случайно, ядерная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия. Поэтому Путин обеспокоен вопросом: если ему придётся переступить ядерный порог, как отреагирует Запад?

Он опасается третьей мировой войны. В этой ситуации Запад и Восток будут сражаться на противоположных сторонах. Поэтому он собирает коалицию, которая позволит третьим сторонам ударять как по самим США, так и по их союзникам, таким как Южная Корея, чтобы расширить возможности по нанесению ударов. По этой же причине он недавно отправил корабли в Латинскую Америку, а также негласно делает много других вещей, подготавливаясь к худшему сценарию.

Дата выхода в эфир 18 июня 2024 года.