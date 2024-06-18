Reuters: Малайзия начнёт процесс вступления в БРИКС

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что страна скоро приступит к официальному процессу вступления в БРИКС, передаёт Reuters. По словам Ибрагима, сейчас страна ожидает ответа от правительства Южной Африки.

Малайзия начнёт официальный процесс вступления в БРИКС, сообщает Reuters со ссылкой на слова премьер-министра страны Анвара Ибрагима.​​​​​

«Мы приняли решение. Скоро мы приступим к официальным процедурам. Сейчас мы ожидаем финальных результатов, ответа от правительства ЮАР», — заявил Ибрагим. Представитель офиса премьер-министра подтвердил в комментарии для Reuters эту информацию, однако не привёл дополнительных подробностей.

Как напоминает новостное агентство, до начала этого года в группу БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, сейчас полноправными участниками стали также Иран, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия и ещё более 40 стран выразили заинтересованность.