Всего за три года мировой порядок постиг «монументальный сдвиг», уверен ведущий Redacted Клейтон Моррис. Сегодня Россия предлагает мирный план по Украине, пока Запад продолжает настаивать на продолжении конфликта и вливании миллиардов долларов в эту войну, а глобальный Юг тем временем бросает вызов гегемонии США и позиции доллара. По мнению ведущего, «сложно преуменьшить значимость» сегодняшних изменений.

Иногда мне кажется, что я живу в кошмарном сне. Как это возможно, что всего за три года мы стали свидетелями такого монументального сдвига в глобальном мировом порядке, который бы шокировал и ужаснул саму Римскую империю? Римской империи, как-никак, потребовалось около 200 лет, чтобы окончательно рухнуть, — это была медленная гибель.

На той неделе мы стали свидетелями целого ряда масштабных событий, которые в очередной раз были проигнорированы ведущими СМИ: от действий стран БРИКС, сотрясающих финансовую систему, до крупных геополитических движений с участием России, Китая и Саудовской Аравии. Пока Путин призывает к миру, НАТО набрасывается на него со словами: «Нет, не нужен нам ваш мир. Заберите свой мир и засуньте куда подальше. Нам нужно больше войны!»

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Это не мирное предложение.

Байден тем временем пожимает руку Зеленскому, соглашаясь финансировать Украину на протяжении ещё десяти лет. Ещё десять лет, ещё миллиарды долларов, пока Америка разваливается. Да, мы собираемся посылать миллиарды самому коррумпированному правительству в Европе.

ДОНАЛЬД ТРАМП, экс-президент США: Мне кажется, Зеленский, возможно, величайший торгаш из всех когда-либо живших политиков. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов!

Ветер перемен усиливается, так что пристегните ваши ремни, — сегодня мы с вами с головой погрузимся в эти новости.

Начнём с преобразований, о которых недавно объявили страны БРИКС. Для тех, кто не знаком с БРИКС: как следует из названия, этот союз создавался как свободное экономическое и торговое партнёрство между Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой. Сегодня оно разрастается, превращаясь в мощную державу, которая работает над созданием своей собственной валюты, независимой от доминирующего доллара США, а другие страны наперебой стремятся присоединиться к БРИКС и отказаться от доллара.

На этой неделе мы узнали о двух важных событиях, связанных с БРИКС. Во-первых, БРИКС объявили о создании новой платёжной системы, которая бросает прямой вызов доминированию доллара США в международных транзакциях. Больше никакой системы SWIFT, ребята! Валютная составляющая — это одно, но важно и то, что инфраструктура для проведения транзакций теперь больше не в руках США. Этот шаг знаменует собой значительный отход от мировой экономики, ориентированной на доллар, с которой мы сталкивались на протяжении десятилетий.

Ещё более шокирующим является окончание 50-летнего соглашения между США и Саудовской Аравией, согласно которому экспорт нефти осуществлялся исключительно в долларах США.

Репортаж WION: Саудовская Аравия официально прекратила 50-летнее нефтедолларовое соглашение с Соединёнными Штатами, перейдя на мультивалютную систему.

В общем, 9 июня 2024 года, всего несколько дней назад, это соглашение официально закончилось. Всё именно так: Саудовская Аравия официально сказала нам «пока-пока!» Наследный принц Мухаммед ибн Салман решил не продлевать партнёрство с США, сделав выбор в пользу торговли саудовской нефтью с другими странами и в других валютах. Привет, Китай! Здравствуй, Россия! Чёрт возьми, ребята… Сложно преуменьшить, насколько это значимая сделка.

Дата выхода в эфир 17 июня 2024 года.