Эксперт: Россия вернула себе присутствие под боком у США, и они сами в этом виноваты
ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, автор канала Judging Freedom: Исходя из вашего военного опыта, полковник, а также опыта работы в Госдепартаменте, которым вы помогали руководить несколько лет, какова реакция Пентагона на столь масштабное присутствие кораблей, оборудованных такими наступательными вооружениями, буквально в нескольких милях от побережья Ки-Уэст во Флориде.
Наш круизный лайнер был пришвартован и зарабатывал миллионы долларов благодаря тому, что находился там на стоянке, да и кубинцы тоже получали от этого выгоду. А теперь там пришвартован российский фрегат. И в этой ситуации у нас теперь говорят: «О, да это неважно, так они [русские] обычно и делают». Тогда почему для их отслеживания мы направили подлодки и надводные корабли? И почему, судя по всему, направляем ещё несколько, решив, что тех не достаточно?
УИЛКЕРСОН: У всего этого налёт, эдакая паутина из разряда «око за око»: вы делаете это с нами на Украине, мы сделаем это с вами на Кубе — посмотрим, как вам это понравится. Но, полагаю, дело здесь более существенное, ведь мне известно, что, со времён, когда Советский Союз выжали с Кубы, русские размышляли и взаимодействовали с кубинцами, причём не особо успешно, поскольку в то время мы влияли на сближение России с Кубой... А Куба считала сближение с нами гораздо более важным, чем какое бы то ни было возобновление отношений с Россией, как бы ею ни руководили.
Впрочем, всё это происходило постоянно. Нащупывалась почва, велись разговоры — с Уго Чавесом в Венесуэле, потом с Мадуро, его преемником, и даже с властями Колумбии, ибо русские стремились закрепиться в Западном полушарии, где настоящий гегемон — это мы. А теперь всё открыто. Как сказали президент и министр иностранных дел Кубы: «Господин Байден, вы что, хотите ещё одно “Гаити” в Карибском бассейне?» Сейчас всё открыто. То есть, Россия вернула себе там присутствие.
Дата публикации 15 июня 2024 года.