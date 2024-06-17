Швейцарский саммит продемонстрировал слабую поддержку дипломатических усилий Владимира Зеленского на глобальном Юге. Важнейшие страны или не приехали, или отказались подписываться под итоговой декларацией. Reuters сообщает, что «примечательно замолчала» Саудовская Аравия, которую рассматривали как площадку для конференции-продолжения. Глава МИД страны считает, что для успеха такой встречи нужны будут «трудные компромиссы».

В Швейцарии завершилась «мирная конференция» Зеленского. Хотя её проигнорировали, или как минимум отказались подписывать итоговую декларацию, важные страны глобального Юга, организаторы встречи надеются на продолжение формата, уже, возможно, с участием России. Президент Швейцарии Виола Амхерд предупредила, что «предстоящий путь — долгий и трудный».

В России же считают, что участники встречи «не знают, что они там делают и какова их роль». Таким образом, итоги саммита подвёл экс-президент Дмитрий Медведев. Reuters отмечает, что «Ни одна страна не выступила с предложением провести ещё одну подобную встречу».

Саудовская Аравия, которую рассматривали как площадку для следующего саммита «примечательно замолчала». Принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, глава МИД Саудовской Аравии, заявил, что «королевство готово содействовать мирному процессу, но жизнеспособное урегулирование будет зависеть от трудного компромисса».