Reuters: на глобальном Юге нет энтузиазма и от идеи второй мирной конференции Зеленского

02:45
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
02:23
Столтенберг: в НАТО идут консультации по приведению ЯО в состояние боеготовности
Страны — участницы Североатлантического альянса приступили к консультациям во вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
02:16
В Турции в Курбан-байрам при жертвоприношении травмировались 16 тысяч человек
Первый день Курбан-байрама в Турции обернулся массовыми травмами. Об этом сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.
02:05
Ульянов: МАГАТЭ не называет виновных в ударах по ЗАЭС, но это временно
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пока не называет виновных в атаках на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), ссылаясь на отсутствие стопроцентных доказательств, однако это до поры до времени.
02:04
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025 пройдёт в Таллине
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2025 года состоится в Таллине (Эстония).
01:40
Полицейские Германии ввели кодовое слово при возникновении опасности от фанатов на Евро
В полиции Германии придумали кодовое слово при опасности от фанатов на чемпионате Европы по футболу.
01:37
Ульянов: саммит по Украине по определению не мог дать полезного результата
Прошедший в Швейцарии так называемый мирный саммит по Украине по определению не мог дать полезного результата. Таким мнением поделился постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
01:29
Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области
Режим предупреждения об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
01:26
Шубенков заявил, что принципиально не будет смотреть Олимпиаду
Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков ответил на вопрос, будет ли смотреть Олимпиаду в Париже.
01:24
В Госдуме призвали Запад не спекулировать статусом ЗАЭС
Странам Запада, принявшим совместное коммюнике на прошедшей в Швейцарии конференции по Украине, пора прекратить спекулировать вокруг статуса Запорожской АЭС (ЗАЭС), её безопасность может гарантировать только Россия.
01:12
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением села Старомайорского в ДНР
Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением села Старомайорского в Донецкой Народной Республике.
01:10
Журова — о конфликтах английских болельщиков на Евро-2024: у нас в 2018 году они по струнке ходили
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о потасовке между фанатами сборных Англии и Сербии перед матчем Евро-2024.
01:01
Белому дому пришлось оправдываться после конфуза с застывшим на сцене Байденом
Президент США Джо Байден на проходившем в Лос-Анджелесе предвыборном мероприятии не застыл на месте, а лишь приветствовал сторонников со сцены.
00:54
Англия и Сербия установили антирекорд Евро по ударам за матч
Сборные Англии и Сербии установили антирекорд чемпионата Европы по ударам за матч.
00:40
Левандовски может сыграть в матче Польши с Австрией на Евро
Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж рассказал, когда нападающий Роберт Левандовски сможет сыграть на Евро-2024.
00:39
NDR: напавший на полицейских в Гамбурге может страдать психическим заболеванием
Напавший в воскресенье, 16 июня, на полицейских в немецком городе Гамбург мужчина, вероятно, имеет проблемы с ментальным здоровьем.
00:30
ЦАХАЛ: «Хезболла» ведёт регион к опасной эскалации
Действия шиитской организации «Хезболла» на границе Ливана ведут весь регион к опасной эскалации. С таким заявлением выступил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
00:27
Сборная Англии выиграла все четыре стартовых матча на ЧМ и ЧЕ при Саутгейте
Сборная Англии одержала победу во всех четырёх стартовых матчах на турнирах уровня чемпионата Европы и мира при Гарете Саутгейте.
00:21
ВСУ за сутки 20 раз обстреляли ДНР
Вооружённые силы Украины за минувшие сутки 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.
00:16
В ГД предлагают не считать превышением самообороны случаи проникновения в жилище
Случаи, когда агрессор проникает в жилище, не должны считаться превышением самообороны. С таким предложением выступил глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
00:10
Саутгейт вышел на третье место по числу матчей на посту главного тренера сборной Англии
Гарет Саутгейт вышел на третье место по количеству матчей во главе сборной Англии по футболу.
00:08
На Украине неизвестные подожгли трансформаторные подстанции на железной дороге
Возгорание произошло на двух трансформаторных подстанциях на железной дороге в Черкасской области Украины. Возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.
00:04
В Харькове произошёл взрыв
В Харькове на Украине прозвучал взрыв.
00:00
В Ингушетии из-за наезда автомобиля на газопровод пострадали два человека
Автомобиль наехал на газопровод в Ингушетии, в результате чего загорелась машина и крыша продуктового магазина. Два человека пострадали.
23:54
Англия с минимальным счётом обыграла Сербию на Евро-2024
Сборная Англии победила команду Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.
23:46
Генконсул КНР наглядно показала, как выглядит G7 по сравнению со всей планетой
Генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан наглядно показала, как выглядит G7 по сравнению со всей планетой.
23:44
Прыгун в воду Шлейхер заявил, что не планирует получать нейтральный статус
Прыгун в воду Никита Шлейхер ответил на вопрос, стал бы он получать нейтральный статус для поездки на Олимпиаду в Париже.
23:37
В Грузии 16 июня произошло четыре землетрясения
Четыре землетрясения за день произошло в Грузии.
23:30
Денисова отстранили от футбольной деятельности на год условно
Экс-полузащитник сборной России Игорь Денисов отстранён от футбольной деятельности на один год условно.
23:24
Кулеба: вторая конференция по Украине должна привести к миру, туда пригласят Россию
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил что следующая международная конференция по Украине должна привести к завершению конфликта, на саммит пригласят Россию.
23:19
Российская команда Team Spirit выиграла престижный турнир по CS2
Российская команда Team Spirit стала победителем турнира BLAST Premier: Spring Final 2024 по CS2.
23:01
Кейн — рекордсмен сборной Англии по количеству матчей на чемпионатах мира и Европы
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн установил рекорд национальной команды по количеству матчей на уровне чемпионатов мира и Европы.
22:49
Минобороны: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Краснодарским краем
Средства ПВО сбили БПЛА Украины над территорией Краснодарского края.
22:45
Tag24: фанат Шотландии ударил жительницу Мюнхена ногой в спину в фан-зоне во время матча Евро
Болельщики сборной Шотландии оскорбляли жительницу Мюнхена в фан-зоне во время матча открытия Евро-2024 с Германией.
22:40
FT: Россия впервые за два года обогнала США по поставкам газа в Европу
Россия в мае текущего года обогнала Соединённые Штаты по поставкам газа в Европу, несмотря на попытки региона отказаться от российского топлива.
22:30
На матче Сербия — Англия на Евро-2024 вывесили российский флаг
Болельщики сборной Сербии вывесили флаг России на матче группового этапа Евро-2024 с Англией.
22:28
Количество поддержавших итоговый документ в Швейцарии стран уменьшилось до 78
Количество государств, которые одобрили итоговое коммюнике конференции по Украине в Бюргенштоке, уменьшилось с 80 до 78.
22:17
Хуситы заявили об атаке на американский эсминец и два коммерческих судна
Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удары по эсминцу США и двум коммерческим судам Captain Paris и Happy Condor.
22:14
Беллингем — первый европеец в истории, сыгравший на трёх крупных турнирах до своего 21-летия
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем установил рекорд на чемпионате Европы по футболу 2024 года.
22:00
Сборная России возглавляет общий зачёт Игр БРИКС с 111 золотыми медалями
Сборная России занимает первое место в общем зачёте Игр БРИКС по итогам четырёх соревновательных дней.
21:57
Обаме пришлось уводить застывшего Байдена со встречи со сторонниками
Экс-президенту Соединённых Штатов Бараку Обаме пришлось за руку уводить нынешнего лидера США Джо Байдена, застывшего после встречи со сторонниками.
21:47
Член СПЧ Мельников: в ростовском СИЗО нехватка сотрудников на 30%
В СИЗО в Ростове-на-Дону, где 16 июня захватили заложников, не хватает 30% сотрудников, заявил член СПЧ России, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
21:45
Marca: футболист «Альмерии» спас тонущих туристов во время отдыха на Мальдивах
Игрок «Альмерии» Серхио Аррибас спас двух тонущих туристов во время отдыха с подругой на Мальдивах.
21:30
Тренер сборной Нидерландов облизал палец, которым ковырялся в носу во время матча Евро
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман попал в необычную ситуацию во время матча Евро-2024 с Польшей.
21:17
На Варшавском шоссе в Москве в аварии с грузовиком погиб человек
В Москве на Варшавском шоссе погиб водитель автомобиля из-за ДТП с грузовиком.
21:15
Эриксен — самый возрастной автор гола в истории сборной Дании на Евро
Кристиан Эриксен стал самым возрастным автором гола в истории сборной Дании на чемпионатах Европы по футболу.
21:00
В Одинцове возбудили дело о хулиганстве после нападения на мужчину с ножом
В подмосковном Одинцове завели уголовное дело о хулиганстве после нападения с ножом на мужчину.
21:00
Самсонова поддержала Андрееску после победы над ней в финале турнира в Хертогенбосхе
Российская теннисистка Людмила Самсонова обратилась к канадке Бьянке Андрееску после финального матча в Хертогенбосхе (Нидерланды).
20:51
Дания и Словения сыграли вничью на Евро-2024
Сборная Дании сыграла вничью с командой Словении в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.
20:43
Легкоатлетка Макаренко — об Играх БРИКС: эмоций как от большого старта нет
Российская легкоатлетка Кристина Макаренко считает, что нельзя сравнивать Олимпиаду и Игры БРИКС.