Politico: Киев надеется протолкнуть свою формулу мира друзьям Москвы

18:18
Мбаппе похвалил Рангника перед матчем со сборной Австрии
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о главном тренере команды Австрии перед очным матчем на чемпионате Европы.
18:12
МИД Индии: мир на Украине требует взаимодействия между двумя сторонами конфликта
Мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при взаимодействии представителей Москвы и Киева.
18:01
Болельщики сборных Англии и Сербии устроили потасовку перед матчем Евро-2024
Болельщики сборных Англии и Сербии подрались перед очным матчем национальных команд на чемпионате Европы.
17:55
В Бундестаге призвали заменить выплаты украинцам на стандартные пособия
Украинцам, которые оказались в ФРГ, необходимо перестать выдавать гражданские пособия «Бюргергельд», заменив их на стандартные пособия для беженцев.
17:52
Гол Вегорста помог Нидерландам победить Польшу в матче группового этапа Евро-2024
Сборная Нидерландов победила команду Польши в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.
17:45
Шубенков: по организации Игры БРИКС — просто пушка
Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков высказался об организации Игр БРИКС в Казани.
17:40
Зеленский: Киев готов к переговорам, если Россия будет уважать «целостность» Украины
Владимир Зеленский заявил, что Киев готов начать переговоры с Москвой, если Россия будет уважать «территориальную целостность» Украины.
17:39
В Газе за сутки 41 человек погиб в результате ударов со стороны Израиля
В секторе Газа за стуки 41 человек скончался из-за ударов со стороны израильской армии.
17:33
Колесников: условия участия в Олимпиаде — ненормальные с человеческой точки зрения
Двукратный призёр Олимпиады Климент Колесников высказался об условиях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.
17:24
Полуяхтов завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Оренбурга»
Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов принял решение завершить спортивную карьеру.
17:22
Депутат Верховной рады признал, что швейцарская конференция провалилась
Швейцарская конференция по Украине в Бюргенштоке провалилась.
17:13
Шубенков взял серебро в беге на 110 м с барьерами на Играх БРИКС
Чемпион мира по лёгкой атлетике 2015 года Сергей Шубенков занял второе место на дистанции 110 м с барьерами на Играх БРИКС.
17:09
Смородская: Глушенкову будет непросто в «Зените», но пусть попробует закрепиться
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментирвала новость о возможном переходе полузащитника Максима Глушенкова в «Зенит».
17:06
РИА Новости: ликвидированных в ростовском СИЗО захватчиков похоронят тайно
Тела захвативших заложников в ростовском СИЗО не отдадут родственникам.
17:03
МИД Мексики: Россия должна быть включена в переговоры по Украине
Мировое сообщество должно предпринять дипломатические усилия для подключения российской стороны к обсуждению мирного урегулирования на Украине, заявила министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена.
16:55
Тхэквондистка Минина — о пропуске Олимпиады в Париже: внутри опустошение
Российская тхэквондистка Татьяна Минина прокомментировала пропуск Олимпийских игр в Париже.
16:50
Депутат ГД ответил на слова Зеленского о поставках F-16 Украине
Член комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет прокомментировал слова Владимира Зеленского о поставках датских самолётов F-16 Украине в ближайшее время.
16:48
Саутгейт: дебютировать на Евро-2024 так же волнительно, как на чемпионате мира в России
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о дебютном матче команды на чемпионате Европы по футболу с Сербией.
16:43
В Славянске-на-Кубани произошло аварийное отключение воды и света из-за аварии
Аварийное отключение воды и света произошло в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, заявил глава Славянского района Роман Синяговский.
16:41
ВСУ атаковали беспилотниками несколько населённых пунктов Белгородской области
Несколько населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с использованием БПЛА.
16:36
Головин: если переходить, то в топ-клуб вроде «Реала» или «Манчестер Сити»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о возможном переходе в другой клуб.
16:31
Двоих детей госпитализировали в результате аварии в Самарской области
Два автомобиля столкнулись в городском округе Кинель Самарской области, двоих детей госпитализировали.
16:22
Президент Швейцарии: на конференции по Украине не было полного единства
Дискуссия на конференции по Украине в Бюргенштоке показала наличие разных точек зрения, сообщила президент Швейцарии Виола Амхерд.
16:21
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 15 матчей
«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Чэнду Жунчэн» в матче 15-го тура чемпионата Китая.
16:17
Во Львовской области жена сдала своего мужа-военного СБУ за связь с ФСБ
Во Львовской области жена сдала СБУ своего мужа-военного за то, что он якобы сотрудничал с ФСБ.
16:12
Игрок сборной Нидерландов Вербрюгген стал самым молодым голкипером на Евро за последние 60 лет
Голкипер английского «Брайтона» и сборной Нидерландов Барт Вербрюгген вышел на поле в стартовом составе сборной Нидерландов в возрасте 21 года и 303 дней.
16:00
Валиева станет ведущей на фестивале русского гостеприимства «Самоварфест»
Российская фигуристка Камила Валиева выступит в роли ведущей на Всероссийском фестивале русского гостеприимства «Самоварфест».
15:59
Карпов: Кучаев продолжит карьеру в «Ростове»
Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев перейдёт в «Ростов» в летнее трансферное окно.
15:55
Хинштейн призвал ФСИН изменить систему профилактики
Учреждения Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) должны изменить систему профилактики.
15:52
Романо: экс-игрок ЦСКА Эджуке перейдёт в «Севилью» на правах свободного агента
Бывший полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке продолжит карьеру в «Севилье».
15:49
В Одессе женщин выгнали из зала за требование говорить на украинском
В Одессе участниц бизнес-мероприятия выгнали из зала за требование говорить на украинском языке.
15:43
Кейн заявил, что сборная Англии стремится выиграть Евро-2024
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн заявил, что национальная команда хочет одержать победу на чемпионате Европы в Германии.
15:41
Полиция Гамбурга выступила с заявлением по поводу нападения во время шествия фанатов на Евро
Полиция Гамбурга прокомментировала нападение мужчины с топором во время шествия фанатов перед матчем первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Польши и Нидерландов.
15:38
ЦАХАЛ перехватил цель в небе над югом Ливана и атаковал объекты «Хезболлы»
Системы ПВО Израиля перехватили воздушную цель в небе над югом Ливана.
15:36
В Москве на проспекте Вернадского столкнулись три автомобиля
Три автомобиля столкнулись на проспекте Вернадского в Москве.
15:28
Пименов: Глушенков не сядет в «Зените», это лучший распасовщик в России
Бывший футболист московского «Динамо» Руслан Пименов высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова в «Зенит».
15:27
Документ конференции по Украине: решение конфликта должно включать обе стороны
В итоговом документе швейцарской конференции по Украине указано, что решение конфликта должно включать обе стороны.
15:26
Сёмин назвал Евро-2024 праздником атакующего футбола
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от старта чемпионата Европы 2024 года в Германии.
15:23
Председатель ОНК: террористы могли сбежать из камер ростовского СИЗО через окно
Террористы могли сбежать из камер ростовского СИЗО через окно — это основная версия, сообщил RT председатель ОНК региона Игорь Омельченко.
15:18
Агент Тикнизяна — о возможном переходе игрока в «Зенит»: Наир — игрок «Локомотива»
Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, высказался о возможном переходе своего клиента в «Зенит».
15:16
Объявлены стартовые составы Польши и Нидерландов на матч Евро-2024
Стали известны стартовые составы сборных Польши и Нидерландов на матч первого тура чемпионата Европы — 2024 в Германии.
15:15
Напавший на полицейских в Гамбурге мужчина нёс зажигательную смесь
Совершивший нападение с холодным оружием на немецких полицейских мужчина имел при себе зажигательную смесь.
15:15
Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о драке у ТЦ в Твери
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений о драке у торгового центра в Твери.
15:08
Мужская сборная России выиграла золото Игр БРИКС в эстафете 4 × 100 м
Мужская сборная России одержала победу на легкоатлетическом турнире Игр БРИКС.
15:01
Тарасова поздравила Мишину с 70-летием
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила коллегу Татьяну Мишину с юбилеем.
15:01
Зеленский заявил о поставках Украине датских F-16 «в ближайшее время»
Дания отправит Украине боевые самолёты F-16 в ближайшее время.
15:01
Итоговый документ конференции в Бюргенштоке поддержали 80 стран из 91
Итоговый документ конференции по Украине, проходившей в швейцарском Бюргенштоке 15—16 июня, поддержали 80 стран из 91, принявшей участие в форуме.
14:51
Наводнения затронули три города и 11 уездов в провинции Фуцзянь КНР
Три города и 11 сельских уездов в китайской провинции Фуцзянь на востоке страны оказались затронуты наводнениями.
14:50
ABC News: в результате стрельбы в Техасе погибли два человека
Два человека погибли и ещё по меньшей мере шесть человек были доставлены в больницы в результате стрельбы в Техасе.
14:49
Metaratings: Глушенков согласовал контракт с «Зенитом»
Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков может продолжить карьеру в «Зените».