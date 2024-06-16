Politico: Киев надеется протолкнуть свою формулу мира друзьям Москвы

18:18 Мбаппе похвалил Рангника перед матчем со сборной Австрии Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о главном тренере команды Австрии перед очным матчем на чемпионате Европы.

18:12 МИД Индии: мир на Украине требует взаимодействия между двумя сторонами конфликта Мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при взаимодействии представителей Москвы и Киева.

18:01 Болельщики сборных Англии и Сербии устроили потасовку перед матчем Евро-2024 Болельщики сборных Англии и Сербии подрались перед очным матчем национальных команд на чемпионате Европы.

17:55 В Бундестаге призвали заменить выплаты украинцам на стандартные пособия Украинцам, которые оказались в ФРГ, необходимо перестать выдавать гражданские пособия «Бюргергельд», заменив их на стандартные пособия для беженцев.

17:52 Гол Вегорста помог Нидерландам победить Польшу в матче группового этапа Евро-2024 Сборная Нидерландов победила команду Польши в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.

17:45 Шубенков: по организации Игры БРИКС — просто пушка Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков высказался об организации Игр БРИКС в Казани.

17:40 Зеленский: Киев готов к переговорам, если Россия будет уважать «целостность» Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов начать переговоры с Москвой, если Россия будет уважать «территориальную целостность» Украины.

17:39 В Газе за сутки 41 человек погиб в результате ударов со стороны Израиля В секторе Газа за стуки 41 человек скончался из-за ударов со стороны израильской армии.

17:33 Колесников: условия участия в Олимпиаде — ненормальные с человеческой точки зрения Двукратный призёр Олимпиады Климент Колесников высказался об условиях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.

17:24 Полуяхтов завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Оренбурга» Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов принял решение завершить спортивную карьеру.

17:22 Депутат Верховной рады признал, что швейцарская конференция провалилась Швейцарская конференция по Украине в Бюргенштоке провалилась.

17:13 Шубенков взял серебро в беге на 110 м с барьерами на Играх БРИКС Чемпион мира по лёгкой атлетике 2015 года Сергей Шубенков занял второе место на дистанции 110 м с барьерами на Играх БРИКС.

17:09 Смородская: Глушенкову будет непросто в «Зените», но пусть попробует закрепиться Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментирвала новость о возможном переходе полузащитника Максима Глушенкова в «Зенит».

17:06 РИА Новости: ликвидированных в ростовском СИЗО захватчиков похоронят тайно Тела захвативших заложников в ростовском СИЗО не отдадут родственникам.

17:03 МИД Мексики: Россия должна быть включена в переговоры по Украине Мировое сообщество должно предпринять дипломатические усилия для подключения российской стороны к обсуждению мирного урегулирования на Украине, заявила министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена.

16:55 Тхэквондистка Минина — о пропуске Олимпиады в Париже: внутри опустошение Российская тхэквондистка Татьяна Минина прокомментировала пропуск Олимпийских игр в Париже.

16:50 Депутат ГД ответил на слова Зеленского о поставках F-16 Украине Член комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет прокомментировал слова Владимира Зеленского о поставках датских самолётов F-16 Украине в ближайшее время.

16:48 Саутгейт: дебютировать на Евро-2024 так же волнительно, как на чемпионате мира в России Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о дебютном матче команды на чемпионате Европы по футболу с Сербией.

16:43 В Славянске-на-Кубани произошло аварийное отключение воды и света из-за аварии Аварийное отключение воды и света произошло в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, заявил глава Славянского района Роман Синяговский.

16:41 ВСУ атаковали беспилотниками несколько населённых пунктов Белгородской области Несколько населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с использованием БПЛА.

16:36 Головин: если переходить, то в топ-клуб вроде «Реала» или «Манчестер Сити» Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о возможном переходе в другой клуб.

16:31 Двоих детей госпитализировали в результате аварии в Самарской области Два автомобиля столкнулись в городском округе Кинель Самарской области, двоих детей госпитализировали.

16:22 Президент Швейцарии: на конференции по Украине не было полного единства Дискуссия на конференции по Украине в Бюргенштоке показала наличие разных точек зрения, сообщила президент Швейцарии Виола Амхерд.

16:21 «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 15 матчей «Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Чэнду Жунчэн» в матче 15-го тура чемпионата Китая.

16:17 Во Львовской области жена сдала своего мужа-военного СБУ за связь с ФСБ Во Львовской области жена сдала СБУ своего мужа-военного за то, что он якобы сотрудничал с ФСБ.

16:12 Игрок сборной Нидерландов Вербрюгген стал самым молодым голкипером на Евро за последние 60 лет Голкипер английского «Брайтона» и сборной Нидерландов Барт Вербрюгген вышел на поле в стартовом составе сборной Нидерландов в возрасте 21 года и 303 дней.

16:00 Валиева станет ведущей на фестивале русского гостеприимства «Самоварфест» Российская фигуристка Камила Валиева выступит в роли ведущей на Всероссийском фестивале русского гостеприимства «Самоварфест».

15:59 Карпов: Кучаев продолжит карьеру в «Ростове» Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев перейдёт в «Ростов» в летнее трансферное окно.

15:55 Хинштейн призвал ФСИН изменить систему профилактики Учреждения Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) должны изменить систему профилактики.

15:52 Романо: экс-игрок ЦСКА Эджуке перейдёт в «Севилью» на правах свободного агента Бывший полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке продолжит карьеру в «Севилье».

15:49 В Одессе женщин выгнали из зала за требование говорить на украинском В Одессе участниц бизнес-мероприятия выгнали из зала за требование говорить на украинском языке.

15:43 Кейн заявил, что сборная Англии стремится выиграть Евро-2024 Нападающий сборной Англии Гарри Кейн заявил, что национальная команда хочет одержать победу на чемпионате Европы в Германии.

15:41 Полиция Гамбурга выступила с заявлением по поводу нападения во время шествия фанатов на Евро Полиция Гамбурга прокомментировала нападение мужчины с топором во время шествия фанатов перед матчем первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Польши и Нидерландов.

15:38 ЦАХАЛ перехватил цель в небе над югом Ливана и атаковал объекты «Хезболлы» Системы ПВО Израиля перехватили воздушную цель в небе над югом Ливана.

15:36 В Москве на проспекте Вернадского столкнулись три автомобиля Три автомобиля столкнулись на проспекте Вернадского в Москве.

15:28 Пименов: Глушенков не сядет в «Зените», это лучший распасовщик в России Бывший футболист московского «Динамо» Руслан Пименов высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова в «Зенит».

15:27 Документ конференции по Украине: решение конфликта должно включать обе стороны В итоговом документе швейцарской конференции по Украине указано, что решение конфликта должно включать обе стороны.

15:26 Сёмин назвал Евро-2024 праздником атакующего футбола Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от старта чемпионата Европы 2024 года в Германии.

15:23 Председатель ОНК: террористы могли сбежать из камер ростовского СИЗО через окно Террористы могли сбежать из камер ростовского СИЗО через окно — это основная версия, сообщил RT председатель ОНК региона Игорь Омельченко.

15:18 Агент Тикнизяна — о возможном переходе игрока в «Зенит»: Наир — игрок «Локомотива» Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, высказался о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

15:16 Объявлены стартовые составы Польши и Нидерландов на матч Евро-2024 Стали известны стартовые составы сборных Польши и Нидерландов на матч первого тура чемпионата Европы — 2024 в Германии.

15:15 Напавший на полицейских в Гамбурге мужчина нёс зажигательную смесь Совершивший нападение с холодным оружием на немецких полицейских мужчина имел при себе зажигательную смесь.

15:15 Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о драке у ТЦ в Твери Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений о драке у торгового центра в Твери.

15:08 Мужская сборная России выиграла золото Игр БРИКС в эстафете 4 × 100 м Мужская сборная России одержала победу на легкоатлетическом турнире Игр БРИКС.

15:01 Тарасова поздравила Мишину с 70-летием Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила коллегу Татьяну Мишину с юбилеем.

15:01 Зеленский заявил о поставках Украине датских F-16 «в ближайшее время» Дания отправит Украине боевые самолёты F-16 в ближайшее время.

15:01 Итоговый документ конференции в Бюргенштоке поддержали 80 стран из 91 Итоговый документ конференции по Украине, проходившей в швейцарском Бюргенштоке 15—16 июня, поддержали 80 стран из 91, принявшей участие в форуме.

14:51 Наводнения затронули три города и 11 уездов в провинции Фуцзянь КНР Три города и 11 сельских уездов в китайской провинции Фуцзянь на востоке страны оказались затронуты наводнениями.

14:50 ABC News: в результате стрельбы в Техасе погибли два человека Два человека погибли и ещё по меньшей мере шесть человек были доставлены в больницы в результате стрельбы в Техасе.