Немецкий профессор: Украина не может надеяться на лучшие условия, чем предложил Путин

После мирного предложения Путина Запад больше не может заявлять, что Россия не хочет переговоров, считает Йоханнес Варвик, немецкий политолог и профессор Университета Мартина Лютера. В комментарии телеканалу Phoenix он признаёт, что условия для Киева не лучшие, но военная поддержка за два года не принесла результатов. Варвик предлагает серьёзно обсудить с Москвой план российского президента.

ТИНА ДАУСТЕР, ведущая Phoenix: Йоханнес Варвик снова присоединяется ко мне. Господин Варвик, сегодня мы также услышали о «предложении», назову это так, от российского президента Путина. Он говорит, что обещает прекращение огня, но в обмен на это Украине придётся отказаться от вступления в НАТО и вывести свои войска из четырёх занятых Россией регионов*. Очередное ядовитое предложение российского президента, не так ли? Как вы это оцениваете?

ЙОХАННЕС ВАРВИК, профессор университета Мартина Лютера: Ну, во-первых, российскому президенту больше никто не доверяет. И я бы сказал, по веским причинам. Но нам всё же следует попытаться проверить эту готовность к переговорам сейчас, чтобы увидеть, как далеко она идёт. И сейчас он назвал всего шесть условий. Некоторые вы упомянули, но есть и другие, среди прочего, что санкции должны быть сняты после достижения политического соглашения. Что на Украине, так сказать, не размещается ядерное оружие и ещё несколько моментов.

И у меня такое впечатление, что это можно рассматривать либо как отвлекающий манёвр, потому что Запад сейчас снова увеличил свою поддержку, либо это может быть попытка поговорить о выходе из этой ситуации. И я не могу решить, какая интерпретация правильная. Всё, что я знаю, это то, что теперь больше нельзя говорить, что Россия вообще не хочет вести переговоры.

Предложение, так сказать, на столе. Условия не будут хорошими для Украины, в этом нет никаких сомнений. Но вопрос в том, достижимы ли для Украины лучшие? Ставка на военную силу и попытка, так сказать, победить Россию, за последние два года не сработали. И я не вижу никаких признаков того, что это сработает в будущем. Это означает, что теперь нам нужно снова дать шанс дипломатии.

И это сложно, тут не может быть вопросов. Простого решения нет, и никто, по крайней мере я совершенно в этом уверен, не хочет, так сказать, развалить Украину. Но Украина должна выйти из этого вооружённого конфликта на самых выгодных условиях, и вопрос в том, чего реально можно достичь. Я думаю, Западу следует ещё раз задуматься о том, является ли курс последних двух лет правильным. У меня есть сомнения.

Дата выхода в эфир 14 июня 2024 года.



* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).