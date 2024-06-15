WSJ: дипломатические усилия Зеленского обречены на провал

15:46
В Турции заявили, что переход Зайнутдинова в «Зенит» с большой вероятностью не состоится
Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме высказался о возможном переходе полузащитника Бактиёра Зайнутдинова в «Зенит».
15:45
Slack начал предупреждать россиян о приостановке учётных записей из-за санкций
Мессенджер Slack предупреждает пользователей из России о приостановке учётных записей в течение 30 дней из-за санкций, которые введены Соединёнными Штатами на предоставление программного обеспечения и IT-услуг в Россию.
15:43
RT запустил спецпроект, посвящённый чемпионату Европы по футболу — 2024
В связи со стартом чемпионата Европы по футболу — 2024 телеканал RT запустил спецпроект, посвящённый главному футбольному событию года. Турнир пройдёт в 10 городах Германии — Берлине, Дортмунде, Дюссельдорфе, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кёльне, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Штутгарте — с 14 июня по 14 июля.
15:39
Костомаров опубликовал видео, как занимается боксом
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео в своём Telegram-канале, как занимается боксом.
15:38
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погибли два пожилых человека
При обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками погибли два человека.
15:35
Захарова: если в Швейцарии хотят спасти мир, нужно обсуждать предложения Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что участники конференции по Украине в Швейцарии должны обсуждать мирные предложения российского лидера Владимира Путина, если хотят спасти мир.
15:25
ВСУ атаковали три села в Белгородской области
Украинские войска нанесли атаки с использованием БПЛА по трём населённым пунктам Белгородской области, никто из мирных жителей не пострадал.
15:22
Юрист: у Сафонова нет никаких ограничений на выезд из России
Юрий Зайцев, юрист, оказавший юридическую поддержку вратарю ПСЖ Матвею Сафонову, сообщил, что у футболиста нет ограничений на выезд из России.
15:21
Песков назвал неконструктивной реакцию Запада на инициативы Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад неконструктивно отреагировал на предложения российского лидера Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта.
15:10
Иванов: никто из российских тхэквондистов не выступит на ОИ в Париже
Главный тренер сборной России Вадим Иванов сообщил, что российские тхэквондисты не смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
15:10
Двух человек после ДТП в Благовещенске перевели из реанимации в травматологию
Двое пострадавших в ДТП на улице Василенко в Благовещенске были переведены из отделения реанимации в отделение травматологии.
15:09
Выступающий против помощи Киеву Пеллегрини вступил в должность главы Словакии
Петер Пеллегрини, который выступает против накачивания Украины вооружением, вступил в должность президента Словакии.
15:08
Теннисисты Хачанов и Самсонова не сыграют на Олимпиаде в Париже
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что Карен Хачанов и Людмила Самсонова не смогут принять участие в Олимпиаде в Париже.
15:00
Песков: Кремлю нечего передать участникам швейцарской конференции
Власти России не намерены передавать послания участникам швейцарской конференции по урегулированию конфликта на Украине.
14:59
Александрова обыграла Монтгомери и вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе
Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в полуфинал турнира в Хертогенбосе (Нидерланды).
14:50
Гладков: повреждённая ВСУ часть дома в Шебекине восстановлению не подлежит
Повреждённая от прилёта ракеты ВСУ часть дома в городе Шебекино восстановлению не подлежит.
14:48
Рублёв пропустит Олимпийские игры в Париже
Марина Марьенко, российский тренер и мама Андрея Рублёва, сообщила, что её сын не сможет принять участие в Олимпийских играх в Париже.
14:48
Жители Гаваны вновь собрались, чтобы понаблюдать за российскими кораблями
Жители Гаваны вновь собрались перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы понаблюдать за российскими кораблями из отряда Северного флота.
14:39
Испанский журналист: нынешняя сборная Испании — одна из самых слабых за всю историю
Журналист EFE Хосе Игнасио Ортега высказался о сборной Испании на чемпионате Европы по футболу в Германии.
14:35
Эрдоган: США должны доказать искренность желания урегулировать ситуацию в Газе
Американский лидер Джо Байден обязан доказать, что озвученный им план урегулирования в Газе не является «предвыборной инвестицией», а отражает искреннее желание президента завершить конфликт.
14:28
Игнатьев считает, что Швейцария Якина не оставит яркий свет на Евро-2024
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение, что Швейцария под руководством экс-наставника «Спартака» Мурата Якина не сможет выступить зрелищно на чемпионате Европы по футболу в Германии.
14:23
В ливанском городе Айнаб открыли памятник Александру Пушкину
В Ливане открыли памятник русскому писателю и поэту Александру Пушкину.
14:20
Захарова: Украина потратит $1,5 млрд от США на снос памятников Пушкину
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о том, что США планируют выделить $1,5 млрд Украине на гуманитарные и энергетические проекты.
14:17
Купцов выиграл золото в соревнованиях по тяжёлой атлетике на Играх БРИКС
Российский тяжелоатлет Георгий Купцов одержал победу в соревнованиях по тяжёлой атлетике на Играх БРИКС.
14:10
«Краснодар» объявил о подписании вратаря Дюпина
Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин продолжит карьеру в «Краснодаре».
14:07
ВС Швеции: российский Су-24 нарушил воздушное пространство страны
Российский боевой самолёт Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции.
13:57
Российские тхэквондисты не попали в первый список атлетов, допущенных до ОИ-2024
Российские тхэквондисты не попали в список Международного олимпийского комитета (МОК) касательно допуска до Игр в Париже в нейтральном статусе.
13:53
«Военная хроника»: по аэродрому Миргород снова нанесён удар
Нанесён новый удар по аэродрому Миргород в Полтавской области.
13:51
США выделят Украине $1,5 млрд на восстановление энергетики и гуманитарные нужды
Власти США выделят Украине около $1,5 млрд на восстановление энергетического сектора и гуманитарные нужды.
13:49
Вице-президент УЕФА Бонек считает, что Роналду станет лучшим игроком Евро-2024
Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек заявил, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду станет лучшим игроком чемпионата Европы по футболу.
13:47
Железнодорожное сообщение Армении с Грузией восстановлено при помощи России
Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что железную дорогу между Арменией и Грузией восстановили при содействии России.
13:39
ВСУ потеряли до 350 военных в зоне ответственности группировки «Север»
Группировка войск «Север» ликвидировала до 350 бойцов ВСУ в зоне своей ответственности.
13:35
МО: Киев потерял до 495 солдат в зоне ответственности группировки ВС России
В Министерстве обороны России заявили, что группировка войск «Запад» нанесла поражение формированиям пяти бригад ВСУ, потери противника составили до 495 солдат.
13:32
МОК назвал 14 российских атлетов, допущенных до участия в Олимпиаде
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список допущенных до участия в Олимпиаде в Париже российских спортсменов в нейтральном статусе.
13:30
Федерер: я уже начинаю забывать, что когда-то выигрывал «Ролан Гаррос»
Бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался об Открытом чемпионате Франции.
13:29
Генштаб ВСУ признал ситуацию на Красноармейском направлении наиболее напряжённой
Генштаб Вооружённых сил Украины признал, что наиболее напряжённая ситуация сложилась на Красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики.
13:26
Средства ПВО сбили 54 беспилотника ВСУ за сутки
Силы ПВО армии России за сутки поразили 54 БПЛА армии Украины.
13:18
Бут: Германия — один из фаворитов Евро, Шотландия играла на другом уровне
Бывший игрок дортмундской «Боруссии» Владимир Бут высказался о победе Германии над Шотландией в матче открытия чемпионата Европы по футболу.
13:17
Пашинян заявил о приверженности Армении углублению сотрудничества с Британией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в послании британскому коллеге Риши Сунаку заявил о приверженности Еревана углублению сотрудничества с Лондоном.
13:12
Корабли ТОФ и фрегат ВМС Египта провели совместные учения в Средиземном море
Корабли Тихоокеанского флота Военно-морского флота России и ВМС Египта провели совместные учения в Средиземном море.
13:02
Скончался бывший нападающий «Арсенала» Кэмпбелл
Ушёл из жизни бывший нападающий «Арсенала» Кевин Кэмпбелл.
13:01
«Хезболла» нанесла ракетный удар по базе ВВС Израиля
Бойцы «Хезболлы» нанесли ракетный удар по базе ВВС Мерон на севере Израиля.
12:55
Агент Горшкова не подтвердил переход игрока в «Спартак»
Павел Андреев, агент защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в «Спартак».
12:49
Шольц подтвердил, что не исключает вероятность контактов с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что не исключает возможность диалога с российским президентом Владимиром Путиным.
12:45
Гарт не удивлена решением FIL продлить отстранение российских саночников
Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт прокомментировала решение конгресса Международной федерации санного спорта (FIL) продлить отстранение российских спортсменов.
12:40
«Рёнхап»: военные КНДР строят стены и дороги в демилитаризованной зоне
Военные КНДР ведут строительные работы в демилитаризованной зоне, разделяющей Южную Корею и Северную.
12:40
Модрич считает чемпионат мира более сложным турниром, чем Евро
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался о степени сложности чемпионатов мира и Европы.
12:38
Турецкая армия нейтрализовала 17 курдов в Ираке и Сирии
Армия Турции нейтрализовала 17 представителей Рабочей партии Курдистана (РПК) во время операций на севере Ирака и Сирии.
12:28
Смирнов: человек пострадал из-за атаки ВСУ села Сергеевка в Курской области
Украинский беспилотник атаковал село Сергеевка Глушковского района в Курской области, пострадал человек, заявил врио главы региона Алексей Смирнов.
12:25
Дркушич: было бы сложно сделать выбор между клубом Лиги 1 и «Зенитом»
Защитник «Сочи» и сборной Словении Ваня Дркушич высказался о возможном переходе в «Зенит».