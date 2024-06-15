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WSJ: дипломатические усилия Зеленского обречены на провал

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Саммит по Украине в Швейцарии вместо того, чтобы сплотить союзников, лишь подчеркнул их разногласия, считает The Wall Street Journal. Он соберёт гораздо меньше стран, чем надеялся Киев, Байден и Си Цзиньпин его пропустят, а многие участники настаивают на прямых переговорах с Кремлём без предварительных условий.
WSJ: дипломатические усилия Зеленского обречены на провал
AP

Вместо того чтобы сплотить союзников, мировое турне Зеленского подчеркнуло их разногласия, пишет The Wall Street Journal.

В Швейцарию на саммит по Украине приедет гораздо меньше лидеров, чем надеялся Киев, и даже среди них некоторые предлагают ослабить требования для перехода к прямым переговорам с Кремлём.

При этом многие главы государств, включая Байдена и Си Цзиньпина, пропустят это мероприятие. Зеленский обвинил главу КНР в том, что тот отговаривал другие страны от участия.

На этом фоне США и Европа сомневаются, что саммит заставит Россию отказаться от своих военных целей. Эксперт по вопросам ООН в аналитическом центре Crisis Group Ричард Гоуэн предупреждает, что швейцарская встреча может привести к обратному результату.
 
По его словам, некоторые неевропейские страны могут настаивать, что Киев должен стремиться к переговорам с Москвой без предварительных условий.
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источник
Wall Street Journal США Северная Америка
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