Украинский конфликт выгоден режиму Зеленского и тем его европейским друзьям, которые пытаются переключить внимание на неё с внутренних проблем своих стран. Однако, как отмечает бывший американский дипломат Чез Фриман в интервью Dialogue Works, прошедшие выборы в Европе показали, что популярность этой войны пошла на спад.
НИМА АЛХОРШИД, автор канала Dialogue Works: Проблема в том, что война на Украине, похоже, играет на руку Зеленскому и европейским лидерам, которые хотят переключить на неё внимание своих сограждан и за счёт этого отстраниться от решения каких-либо проблем в своих странах. Таким же образом действует и администрация Байдена: он не хочет добиваться какого бы то ни было политического урегулирования ввиду своих позиций на президентских выборах 2024 года. Впечатление такое, будто продолжения войны на Украине хотят все: европейцы, Байден и даже Зеленский.
ЧЕЗ ФРИМАН, бывший американский дипломат: Для Зеленского продолжение войны — залог выживания, как вы и отметили. Любопытно здесь, как вы правильно заключили, то, что продолжение войны — это во всех случаях ухищрение, на которое идут для достижения определённых внутриполитических целей. В действительности же в этом нет каких-либо стратегических соображений и не кроется каких-то больших перспектив, но это политически удобно для тех, кто уже у власти или метит во власть… Например, для тех, кто пойдёт на выборы в Великобритании, ставшей одной из самых воинственных участниц всей этой истории. Посмотрим, что из этого выйдет. На данный момент кажется, что Сунак и Стармер друг от друга мало чем отличаются, но время покажет.
Вы правы: эта война поддерживается за счёт своей внутренней популярности и множества других факторов. Но я чувствую, и выборы в Европарламент показывают, что эта популярность идёт на спад. И у любого, кто разберётся, в каком направлении дует ветер, значительно убавится уверенности в том, что такое разжигание войны принесёт политическую выгоду в будущем.
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