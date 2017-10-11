Folha: за Украину Россия отыгралась на Ближнем Востоке Сближение Украины с Западом стало колоссальной геополитической и экономической потерей для России, однако Владимир Путин нашёл новую возможность утвердить власть Москвы. Как пишет издание Folha, сегодня Кремль возвращает себе ведущие позиции на Ближнем Востоке и демонстрирует их в качестве своего главного дипломатического успеха. 11 октября 2017 Folha

Carta Maior: Россию втянули в «Сталинградскую битву финансов» Против России ведется экономическая война, пишет бразильское издание Carta Maior, и ее исход не менее важен, чем результаты битвы за Сталинград. Если Россия победит, она покажет, что существовать вне рамок нынешней экономической системы можно, и тем самым поставит под вопрос сложившийся миропорядок. 25 декабря 2014 Carta Maior

O Estado de São Paulo: Заигрывание с Путиным доведет Бразилию до изоляции Президент Бразилии Дилма Руссефф поддерживает Путина из «ребяческого антиамериканизма» и упорно не замечает всех доказательств его «интервенции» на Украину, пишет O Estado de São Paulo. Такая стратегия безответственна и противоречит подлинным интересам Бразилии. По мнению издания, Россия сама загнала себя в изоляцию, и туда же толкает свою страну политика Русефф. 21 ноября 2014 O Estado de S.Paulo

Российский офицер переполошил колумбийских генералов Капитан одного из российских боевых кораблей, прибывших в Манагуа на празднование местного Дня ВМФ, заявил, что Россия поддержит Никарагуа в случае вооруженного конфликта с Колумбией, сообщает Agência latinapress. Колумбийские депутаты тотчас потребовали выяснить, готова ли Колумбия к войне с Никарагуа. 14 ноября 2013 Agência latinapress

«Никакой холодной войны нет» Между Россией и странами Запада нет холодной войны, как нет и условий для ее начала, заявил Дмитрий Медведев в интервью Globo. Однако премьер-министр отметил, что отношения между государствами могут периодически обостряться. 22 февраля 2013 Globo News

Медведев: Челябинский метеорит - это урок для всего человечества При всем высоком уровне развития цивилизации человечество оказывается полностью беззащитным перед силами природы. И падение метеорита в Челябинске напоминает о том, что с некоторыми угрозами мир может справиться только совместными усилиями, заявил Дмитрий Медведев в интервью бразильской газете O Globo. 22 февраля 2013 O Globo

Модернизация – это перемены не ради перемен России необходимы экономические реформы, чтобы стать конкурентоспособной страной, заявил Дмитрий Медведев в интервью Globo. Именно поэтому, по его словам, он продолжает продвигать концепцию модернизации и на посту председателя правительства. 21 февраля 2013 Globo News

Похитители сестры футболиста «Зенита» не выходят на связь Младшую сестру нападающего питерского «Зенита» и сборной Бразилии Халка похитили в понедельник на северо-востоке Бразилии. Родственники заявили, что похитители 22-летней Анжелики Апаресида Виейра с ними еще не связывались. 6 ноября 2012 Gazeta Esportiva Net

В Москве самые дорогие гостиницы в мире Российская столица вновь признана городом с самыми дорогими отелями. Согласно исследованию Hogg Robinson Grouр, средняя стоимость проживания в московской гостинице составляет 405 долларов в сутки. 27 августа 2012 BandNews TV

Питерские общественники подали иск против Мадонны Представители некоторых общественных организаций Санкт-Петербурга подали иск против королевы поп-музыки Мадонны. Они утверждают, что во время своего выступления в Северной столице певица нарушила закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей. 20 августа 2012 RedeTV!