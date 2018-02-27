Южная Америка
Clarín: наркоторговцев вместе с грузом взяли при содействии российского посольства
Успех беспрецедентной операции правоохранительных органов России и Аргентины по нейтрализации канала по переброске наркотиков из Южной Америки в Европу стал возможен в том числе благодаря содействию российских дипломатов, сообщает Clarín. Издание напоминает, что почти 400 кг кокаина было обнаружено в школе при посольстве России в Аргентине в чемоданах, оформленных как дипломатический груз.
TeleSUR: Лавров призвал США не играть с огнём в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США проявлять большую сдержанность в действиях, когда дело касается сирийского конфликта, передаёт TeleSUR. При этом он отметил, что Россия обеспокоена действиями США, которые направлены на подрыв территориальной целостности Сирии.
Быстрый интернет, бюрократия, белые ночи: La Nación рассказала аргентинцам, что их ждёт на ЧМ-2018 в России
Россия со своей бурной историей иногда приводит людей в замешательство, пишет La Nación. Поэтому издание решило рассказать своим аргентинским читателям, желающим поехать на ЧМ-2018 по футболу, о 12 моментах, которые следует знать, отправляясь в эту страну.
Infobae: Венесуэла надеется в 2018 году начать производство автоматов Калашникова
Вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Вильмар Кастро Сотельдо заявил, что строительство завода по производству автоматов Калашникова — это один из главных проектов между Москвой и Каракасом. При этом он выразил надежду, что предприятие начнёт функционировать уже в следующем году.
Todo Noticias: спасать аргентинскую подлодку прилетит российский самолёт-гигант
По сообщению новостного канала Todo Noticias, в Аргентину вылетит российский самолёт класса Антонов для помощи затонувшей подлодке «Сан Хуан». Судя по описанию, речь идёт об Ан-124. Телеканал отмечает, что ранее президенты России и Аргентины договорились о координации усилий по поисково-спасательным работам.
Clarín: Лионель Месси рассказал в Москве о впечатлениях от нового мяча
В Москве Лионель Месси представил официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает Clarín. «Мне очень нравятся цвета и новый дизайн. Мне нравится всё», — заявил прославленный аргентинский футболист.
Folha: за Украину Россия отыгралась на Ближнем Востоке
Сближение Украины с Западом стало колоссальной геополитической и экономической потерей для России, однако Владимир Путин нашёл новую возможность утвердить власть Москвы. Как пишет издание Folha, сегодня Кремль возвращает себе ведущие позиции на Ближнем Востоке и демонстрирует их в качестве своего главного дипломатического успеха.
TeleSUR: президент Боливии назвал США «угрозой ООН» из-за новых антироссийских санкций
Новые односторонние санкции, которые США намереваются ввести против России, противоречат международному праву, — такое заявление в Twitter, как сообщает TeleSUR TV, сделал президент Боливии Эво Моралес. По его словам, вводя подобные ограничительные меры, Соединённые Штаты тем самым демонстрируют, что они являются угрозой многостороннему миру и ООН.
Марадона: я — фанат Путина и буду рад помочь в организации ЧМ-2018
Диего Марадона заявил, что в ближайшее время он встретится с президентом России Владимиром Путиным, пишет Olé. Бывший футболист признался при этом, что является фанатом российского президента.
Асад: у Трампа нет своего курса — в США все политики должны лгать
Трампу пришлось изменить предвыборную риторику под влиянием других структур, которые фактически диктуют политику США, заявил сирийский лидер Башар Асад в интервью TeleSUR. Доказательством тому стали решение президента нанести ракетный удар по Сирии и его последние заявления. Асад отметил, что в борьбе за «мировую гегемонию» американским политикам приходится постоянно искажать факты, а западные СМИ усердно изображают его «убийцей» собственного народа.
Caracol TV: россиянин сбежал от колумбийских повстанцев, ранив пятерых
Как сообщает Caracol TV, похищенный в прошлом году российский гражданин Арсен Левон Восканян сбежал от повстанцев колумбийской Армии национального освобождения (АНО), ранив при этом пятерых членов этой группировки. В материале отмечается, что россиянин также получил ранение. В АНО заявили, что не знают, где сейчас находится сбежавший.