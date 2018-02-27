Южная Америка

Clarín: наркоторговцев вместе с грузом взяли при содействии российского посольства Успех беспрецедентной операции правоохранительных органов России и Аргентины по нейтрализации канала по переброске наркотиков из Южной Америки в Европу стал возможен в том числе благодаря содействию российских дипломатов, сообщает Clarín. Издание напоминает, что почти 400 кг кокаина было обнаружено в школе при посольстве России в Аргентине в чемоданах, оформленных как дипломатический груз. 27 февраля 2018 Clarín

TeleSUR: Лавров призвал США не играть с огнём в Сирии Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США проявлять большую сдержанность в действиях, когда дело касается сирийского конфликта, передаёт TeleSUR. При этом он отметил, что Россия обеспокоена действиями США, которые направлены на подрыв территориальной целостности Сирии. 20 февраля 2018 TeleSUR TV

Быстрый интернет, бюрократия, белые ночи: La Nación рассказала аргентинцам, что их ждёт на ЧМ-2018 в России Россия со своей бурной историей иногда приводит людей в замешательство, пишет La Nación. Поэтому издание решило рассказать своим аргентинским читателям, желающим поехать на ЧМ-2018 по футболу, о 12 моментах, которые следует знать, отправляясь в эту страну. 4 декабря 2017 La Nación

Infobae: Венесуэла надеется в 2018 году начать производство автоматов Калашникова Вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Вильмар Кастро Сотельдо заявил, что строительство завода по производству автоматов Калашникова — это один из главных проектов между Москвой и Каракасом. При этом он выразил надежду, что предприятие начнёт функционировать уже в следующем году. 26 ноября 2017 Infobae

Todo Noticias: спасать аргентинскую подлодку прилетит российский самолёт-гигант По сообщению новостного канала Todo Noticias, в Аргентину вылетит российский самолёт класса Антонов для помощи затонувшей подлодке «Сан Хуан». Судя по описанию, речь идёт об Ан-124. Телеканал отмечает, что ранее президенты России и Аргентины договорились о координации усилий по поисково-спасательным работам. 24 ноября 2017 Todo Noticias

Clarín: Лионель Месси рассказал в Москве о впечатлениях от нового мяча В Москве Лионель Месси представил официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает Clarín. «Мне очень нравятся цвета и новый дизайн. Мне нравится всё», — заявил прославленный аргентинский футболист. 10 ноября 2017 Clarín

Folha: за Украину Россия отыгралась на Ближнем Востоке Сближение Украины с Западом стало колоссальной геополитической и экономической потерей для России, однако Владимир Путин нашёл новую возможность утвердить власть Москвы. Как пишет издание Folha, сегодня Кремль возвращает себе ведущие позиции на Ближнем Востоке и демонстрирует их в качестве своего главного дипломатического успеха. 11 октября 2017 Folha

TeleSUR: президент Боливии назвал США «угрозой ООН» из-за новых антироссийских санкций Новые односторонние санкции, которые США намереваются ввести против России, противоречат международному праву, — такое заявление в Twitter, как сообщает TeleSUR TV, сделал президент Боливии Эво Моралес. По его словам, вводя подобные ограничительные меры, Соединённые Штаты тем самым демонстрируют, что они являются угрозой многостороннему миру и ООН. 30 июля 2017 TeleSUR TV

Марадона: я — фанат Путина и буду рад помочь в организации ЧМ-2018 Диего Марадона заявил, что в ближайшее время он встретится с президентом России Владимиром Путиным, пишет Olé. Бывший футболист признался при этом, что является фанатом российского президента. 27 июня 2017 Olé

Асад: у Трампа нет своего курса — в США все политики должны лгать Трампу пришлось изменить предвыборную риторику под влиянием других структур, которые фактически диктуют политику США, заявил сирийский лидер Башар Асад в интервью TeleSUR. Доказательством тому стали решение президента нанести ракетный удар по Сирии и его последние заявления. Асад отметил, что в борьбе за «мировую гегемонию» американским политикам приходится постоянно искажать факты, а западные СМИ усердно изображают его «убийцей» собственного народа. 28 апреля 2017 TeleSUR TV