Так называемый мирный саммит Украины должен состояться в Швейцарии в ближайшие выходные. Несмотря на многомесячные старания Киева многие страны либо проигнорировали мероприятие, либо будут представлены младшими должностными лицами, сообщает CNBC. Даже ближайший друг Украины Байден нашёл дела поважнее. На этом фоне роль саммита и его эффективность под большим вопросом.

В ближайшие выходные в швейцарском Бюргенштоке должен состояться так называемый мирный саммит (или Глобальный саммит мира, по версии Киева). Власти Украины уже несколько месяцев ведут о нём разговоры в отчаянных попытках заручиться международной поддержкой и дополнительными средствами, сообщает CNBC.

В какой-то мере их старания увенчались успехом, около 90 стран и организаций согласились принять в нём участие. При этом приглашение получили 160 стран. Однако важно отметить, что России на саммите не будет. Не приедут и такие влиятельные страны как Саудовская Аравия и Китай. По мнению CNBC, это ставит под сомнение эффективность этой широко разрекламированной конференции.

Многие государства решили не направлять своих представителей, либо обойтись визитом младших должностных лиц. Ряд стран, поддерживающих тёплые отношения с Москвой, такие как Индия, Бразилия, Южная Африка и Турция, до сих пор не сообщили, какую делегацию направят, и направят ли её вообще.

По данным портала, в пятницу должен быть опубликован окончательный список участников. Не исключено, что он может измениться в последний момент, учитывая сообщения о постоянном сокращении посетителей.

А пока организаторы из Швейцарии сообщают, что примерно половина подтверждённых участников — представители европейских стран, остальные — из Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Россия неоднократно критиковала это мероприятие, подчёркивая его бессмысленность при отсутствии одной из сторон конфликта. Китай также заявил, что не видит смысла в конференции, в которой не представлены обе противоборствующие стороны. Схожие мнения выразили и другие страны.

Зеленский привычно обвинил Москву и Пекин в саботаже саммита и оказании давления на другие страны. Однако Китай отверг эти обвинения. В любом случае, невозможно не признать, что отсутствие России и её геополитических союзников на мероприятии серьёзно ослабляет его потенциальный охват и влияние.

«Администрация Зеленского в течение нескольких месяцев упорно ратовала над привлечением к этому мероприятию как можно более широкого участия на самом высоком уровне. В этом отношении отсутствие таких стран, как Китай или Саудовская Аравия, которые имеют рычаги влияния на Россию, станет существенной неудачей», — заявил в интервью CNBC советник компании Teneo по Центральной и Восточной Европе Андриус Турса.

Но неудачные новости для Киева на этом не заканчиваются. Даже его самый главный союзник, Соединённые Штаты, не будет представлен на уровне президента. Вместо этого Джо Байден предпочёл посетить мероприятие по сбору средств для своей предвыборной кампании.

Вместо него на саммит прибудут вице-президент Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Зеленскому это не понравилось, он поспешил заявить, что отсутствие Байдена будет встречено в Москве «личными аплодисментами Путина стоя».

Заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Шелби Магид в аналитическом отчёте пояснила: «Несмотря на огромные усилия Украины, включая обширные международные поездки Зеленского, звонки и заявления, призывающие к участию всех представителей приглашённых стран и организаций, эта цель не была достигнута в полной мере».

Швейцарские организаторы саммита также не ожидают от него многого, называя его «конференцией во имя мира, а не мирной конференцией», цель которой — «вдохновить будущий мирный процесс».

Как отмечает CNBC, этот саммит не первый в своём роде. За последний год проводились подобные мероприятия на более низком уровне. На них Украина выдвигала свой мирный план, состоящий из десяти пунктов. Среди прочего, он предусматривает полный вывод российских войск и восстановление территориальной целостности.

Однако все эти многочисленные мероприятия и конференции никак не повлияли на ситуацию на поле боя. Сражения по-прежнему остаются очень интенсивными, преимущество по-прежнему у России, а Киев по-прежнему просит больше оружия от своих союзников.

Владимир Дубовик из Центра анализа европейской политики в интервью CNBC сказал, что организованный Украиной саммит «не будет иметь большого значения, если кто-то действительно думает о приближении к миру». «На самом деле, он не сильно отличается от предыдущих подобных встреч», — добавил он.

Отмечается, что напряжённость в отношениях России и Украины остаётся невероятно высокой. В сентябре 2022 года Москва объявила о признании четырёх бывших регионов Украины территорией Российской Федерации, что значительно затрудняет политическое урегулирование конфликта, — крайне маловероятно, что Россия просто отдаст эти земли.

Как сказал Андреус Турса из Teneo, от мирной конференции в Швейцарии не стоит ждать больших перемен. «Я не думаю, что это событие окажет какое-либо влияние на ход войны, особенно в ближайшей перспективе», — подчеркнул он.