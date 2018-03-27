CNBC: посольство России в любимой соцсети Трампа спросило, как наказать Америку Российское посольство в Соединённых Штатах на своей странице в Twitter устроило опрос, в рамках которого спросило своих пользователей, какое генеральное консульство США в России следует закрыть, сообщает CNBC. Как отмечается в статье, этот опрос стал прямым вызовом администрации Трампа, принявшей решение о высылке 60 российских дипломатов и о закрытии генкосульства России в Сиэтле. 27 марта 2018 CNBC

Аналитик CNBC: Путин и Россия никуда не денутся — США должны учиться с ними жить Как бы ни было Америке неприятно это осознавать, но после переизбрания Владимира Путина на протяжении следующих шести лет Вашингтону придётся опять иметь с ним дело, пишет аналитик CNBC Дэниэл де Петрис. США пора прекратить «истерию» вокруг России — нужно просто признать её значимость в мире и не отказываться от диалога, считает эксперт. 22 марта 2018 CNBC

CNBC: глава Страткома признал, что США нечем ответить на гиперзвуковое оружие России и Китая Россия и Китай «ускоренными темпами» занимаются разработкой гиперзвукового оружия, а у Америки нет никаких оборонительных систем, которые могли бы воспрепятствовать его применению, заявил генерал глава Стратегического командования ВС США Джон Хайтен. Чтобы исправить ситуацию, Америке необходимо добавить к своему арсеналу ядерное оружие малой мощности, отметил генерал. 21 марта 2018 CNBC

Расмуссен: до 2020 года в Европе пройдёт 20 выборов, и Россия вмешается во все Россия попытается вмешаться в выборы в Европарламент, намеченные на 2019 год, и ещё в 20 выборов в странах НАТО и ЕС до 2020 года, уверен бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. В связи с этим он призывает европейские страны выделить дополнительные ресурсы на борьбу с «российским вмешательством», а также заявляет о необходимости введения дополнительных санкций в отношении Москвы. 21 марта 2018 CNBC

CNBC: в США не могут понять, кто отвечает за противодействие российским кибератакам Несмотря на неоднократные предупреждения о том, что Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в 2018 году, «становится всё менее понятным, кто отвечает за реакцию США на кибератаки и может ли Америка успешно противодействовать им», отмечает CNBC. Как отметил главнокомандующий объединёнными силами в Европе генерал Кёртис Скапаротти, у США нет «ни представления о российской киберинфраструктуре, ни эффективного подхода к борьбе с российскими киберугрозами». 9 марта 2018 CNBC

CNBC: от выборов в Италии выиграла Россия На парламентских выборах в Италии победу одержали «Движение пяти звёзд» и правоцентристская «Лига» — партии, которые призывают к отмене антироссийских санкций и ратуют за улучшение отношений между Римом и Москвой. Поэтому, по выражению CNBC, от итальянских выборов выиграла и Россия, хотя официально своих оценок результатам голосования она не даёт. 8 марта 2018 CNBC

Американский генерал: Россия — это единственная угроза существованию США Глава Стратегического командования ВС США Джон Хайтен назвал Россию «самой значительной» угрозой для Америки, сообщает CNBC. Эту позицию американский генерал пояснил тем, что Россия представляет собой единственную угрозу для существования Соединённых Штатов. 1 марта 2018 CNBC

CNBC: Россия сейчас менее предсказуема, чем во времена холодной войны По данным организации Economic Intelligence Unit, международные отношения между Россией и остальным миром сейчас «менее стабильны и предсказуемы, чем в период холодной войны», сообщает CNBC. По словам сотрудника организации, международную деятельность России за последнее десятилетие было трудно предсказать, и аналитики часто изо всех сил пытаются «расшифровать мотивы» Кремля. 24 февраля 2018 CNBC

CNBC: ФБР досталось от Трампа — из-за «рашагейта» проворонило стрельбу во Флориде Президент США Дональд Трамп раскритиковал ФБР за то, что агенты не смогли предотвратить нападение на школу во Флориде. Вместо этого служащие бюро, по словам Трампа, слишком много времени тратили на расследование предполагаемого сговора его команды с Россией, пишет CNBC. 18 февраля 2018 CNBC

CNBC: разведка США предупреждает — Россия и Китай скоро обзаведутся противоспутниковым оружием Россия и Китай продолжают свои попытки создать противоспутниковое оружие, чтобы использовать его «как средство сокращения военной эффективности США и их союзников», — с таким предупреждением, как сообщает CNBC, выступили разведслужбы Америки. По мнению американской разведки, в случае конфликта Москва и Пекин будут оправдывать атаки на спутники Соединённых Штатов необходимостью противостоять военному превосходству Вашингтона. 15 февраля 2018 CNBC