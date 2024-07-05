CNBC: спонсоры отказывают демократам в деньгах, пока Байден не уйдёт

Крупные спонсоры Демократической партии США приостанавливают свои пожертвования до тех пор, пока Джо Байден не покинет президентскую гонку, сообщает телеканал CNBC. Входящая в их число Эбигейл Дисней поясняет, что руководствуется простым реализмом: Байден хороший человек, и он отлично послужил стране, однако ставки слишком высоки. С ним демократы проиграют, и последствия будут ужасными.

Президент Джо Байден столкнулся с восстанием богатых спонсоров своей партии. Среди них оказалась и Эбигейл Дисней, внучка Роя О. Диснея, одного из основателей The Walt Disney Co. В четверг она сказала в интервью CNBC, что планирует отказаться от пожертвований в пользу партии, которую она финансировала в течение многих лет, до тех пор, пока Байден не выйдет из гонки. Президент заявил, что не планирует выходить из предвыборной гонки, несмотря на призывы к этому.

Демократическая партия в целом находится в состоянии паники с тех пор, как Байден неудачно выступил на дебатах против бывшего президента Дональда Трампа на прошлой неделе. Депутат Ллойд Доггетт призвал Байдена выбыть из гонки, заявив, что выступление на дебатах доказало избирателям, что президент не способен противостоять Трампу и не в состоянии преодолеть отрыв от него по опросах.

«Я намерена прекратить любые пожертвования в пользу партии до тех пор, пока они не заменят Байдена в верхней части бюллетеня. Это реализм, а не неуважение. Байден — хороший человек и замечательно служил своей стране, но ставки слишком высоки», — подчеркнула Эбигейл Дисней в большом заявлении для CNBC. «Если Байден не уйдёт в отставку, демократы проиграют. В этом я абсолютно уверена. И последствия этого поражения будут поистине ужасными», — добавила она.

Эбигейл Дисней давно поддерживает демократов. В апреле она пожертвовала $50 тыс. комитету политических действий «Климат Джейн Фонды». Согласно данным OpenSecrets, этот комитет пожертвовал $35 тыс. демократам, баллотирующимся в Конгресс. Также известно, что в 2014 году Disney выделил $150 тыс. на организацию, которая в этом избирательном цикле потратила более $400 тыс. на поддержку демократов — в том числе $26 тыс. для Байдена.

Дисней считает вице-президента Камалу Харрис надёжной альтернативой Байдену и утверждает, что она сможет победить Трампа. Дисней — не единственная, кто откладывает пожертвования до тех пор, пока Байден не уйдёт в отставку. Гидеон Стайн, президент Фонда Мории, заявил, что решил приостановить запланированные пожертвования в размере $3,5 млн, связанные с гонкой за Белый дом. Филантроп и крупный спонсор демократов Карла Юрветсон также намекнула, что может сделать такой шаг. Юрветсон пожертвовала демократам более $30 млн в 2020 году.