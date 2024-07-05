Рамасвами: Байдена снимут с выборов в последний момент

Демократическая партия найдёт замену Джо Байдену, однако имя нового кандидата станет известно ближе к выборам: так у республиканцев не будет времени изучить его слабые места, рассуждает сторонник Дональда Трампа Вивек Рамасвами в интервью Forbes. По мнению Рамасвами, старый и больной Байден — лишь марионетка, а по-настоящему управляет Америкой вашингтонская бюрократия.

ВЕДУЩАЯ FORBESNEWSROOM: В четверг у нас были исторические предвыборные дебаты между действующим президентом Джо Байденом и экс-президентом Дональдом Трампом. Прошла почти неделя, а мы до сих пор разгребаем последствия того, как выступил на дебатах президент Байден. Теперь его призывают выйти из гонки.



Вы уже много месяцев говорили о том, что он не будет кандидатом от Демократической партии. Расскажите, почему вы об этом говорили?



ВИВЕК РАМАСВАМИ, бывший кандидат в президенты США: Я твержу об этом уже почти полтора года. Я много говорил об этом в прошлом году, во время избирательной кампании, хотя тогда этого не хотели слушать, идея казалась безумной. А теперь это общепринятый прогноз.



И вот в чём причина. Во-первых, я считаю, большинство организаций, включая политические партии, обычно действуют в своих стратегических интересах. Так что я думаю, их план — я говорю не о том, что обсуждается в каком-нибудь прокуренном тайном клубе, а о мотивах — полностью соответствует тому, что разворачивается у нас перед глазами: поздняя смена кандидата, на самом деле, дала бы преимущество демократам. Такова суровая правда жизни.



Им лучше выдвинуть кандидата поздно. К ноябрьским выборам у него ещё не закончится «медовый месяц» с общественным мнением. И не будет никакой возможности тщательно исследовать этого человека.



Каждому, кто давно следит за событиями, было вполне очевидно, что у Джо Байдена нет умственных способностей, необходимых президенту США. Это печально. По всей стране много людей, страдающих от деменции. Похоже, что Джо Байден один из них. Но это не даёт ему права быть президентом США.



Напротив, меня действительно беспокоит вопрос, даже сейчас, когда выборы не за горами: кто именно правит страной? Это было неясно последние полтора года. И тем более сейчас. Но я продолжаю считать, как считал последние шестнадцать месяцев, что партия не выдвинет Джо Байдена. Поэтому, я думаю, предвыборная кампания ещё всерьёз не началась.



ВЕДУЩАЯ FORBESNEWSROOM: Несколько часов назад я говорила с конгрессвумен из Республиканкой партии Харриет Хейгман. И она задала тот же вопрос: «Интересно, кто правит страной?» Переадресую этот вопрос вам. Как вы думаете, кто сейчас правит страной, если вы не верите, что это Джо Байден?



ВИВЕК РАМАСВАМИ: Послушайте, я считаю, что это управленческий аппарат. На протяжении стольких лет мы, американцы, наблюдаем упадок нашей конституционной республики, её перерождение в административную бюрократию, восхождение административного аппарата, восхождение бюрократов, которых никогда не избирали на их должности. На самом деле, именно они сегодня по большей части определяют государственную политику.



Интересно, что на прошлой неделе Верховный суд в значительной степени ограничил эту административную власть. Знаете, то, что называют «глубинным государством», административным аппаратом, четвёртой ветвью власти или неизбранными бюрократами. Думаю, всем заправляет этот класс людей, особенно в окружении Джо Байдена.



На самом деле, они поставили президента как символ, вроде марионетки, которой управляет закулисная структура, определяющая большинство политических решений. Это не конспирология, не обвинение. Я считаю, это просто описание того, как в действительности работает Вашингтон. Государством управляют вовсе не те люди, которых мы избираем, чтобы они управляли. И в случае с Джо Байденом это утверждение наиболее справедливо. Он президент США только номинально, и невозможно сказать, в чём это выражается. Не думаю, что его можно назвать президентом в настоящем смысле слова.



Отчасти поэтому я давно советовал республиканцам — и сам заявлял об этом как кандидат: побеждать на этих выборах надо, не только критикуя Байдена… Откровенно говоря, Байден не будет кандидатом, я твержу об этом уже полтора года. Чтобы не просто победить на этих выборах, но и возродить страну, нам надо определиться, кто мы, за что мы выступаем, какие ценности мы продвигаем, а не зацикливаться на кандидате-сопернике.



Дата выхода в эфир 03 июня 2024 года.