The New York Times: Байден впервые задумался над продолжением предвыборной гонки

По словам одного из ключевых сторонников Джо Байдена, пожелавшего остаться неназванным, президент США сказал, что понимает — возможно, ему не удастся спасти свою кандидатуру после провала на дебатах. Как сообщает The New York Times, этот разговор усиливает беспокойство по поводу жизнеспособности Байдена как кандидата в президенты.

Президент Байден сказал своему ключевому стороннику, что знает: ему не удастся спасти свою кандидатуру, если в ближайшие дни он не сможет убедить общественность в том, что он подходит для этой работы после провального выступления на дебатах на прошлой неделе, пишет The New York Times.

Президент, который, по словам его анонимного сторонника, всё ещё глубоко погружён в борьбу за переизбрание, понимает, что его следующие несколько выступлений перед праздничными выходными, включая запланированное на пятницу интервью Джорджу Стефанопулосу из ABC News и предвыборные поездки в Пенсильванию и Висконсин, обязаны пройти хорошо. «Он знает, что если у него будет ещё два таких мероприятия, то к концу выходных мы окажемся в другом месте», — сказал собеседник Байдена, имея в виду затянувшееся и несфокусированное выступление президента на дебатах.

Этот разговор — первое обнародованное свидетельство того, что президент всерьёз задумался, сможет ли он восстановиться после сокрушительного выступления на дебатах в Атланте в четверг. Усиливается беспокойство по поводу его жизнеспособности как кандидата и того, сможет ли он пробыть президентом ещё четыре года.

Представители предвыборного штаба нервно следили за опросами, понимая, что плохие показатели могут подстегнуть кризис. Опрос CBS News, проведённый в среду, показал, что бывший президент Дональд Трамп опережает Байдена после дебатов: 50% против 48% по стране и 51% против 48% в штатах, где идёт борьба.

Байден постепенно налаживает контакты с избранными представителями демократов и продолжает общаться с людьми, которым давно доверяет. Он сказал по крайней мере одному человеку, что готов к тому, что его планы отвести внимание от своего выступления на дебатах и переключить его на соперника могут не сработать.

Нынешний момент Байден рассматривает как шанс вернуться после того, как его посчитали проигравшим, как он уже делал много раз на протяжении своей полувековой карьеры. Однако он также ясно осознает, что ему предстоит нелегкая борьба за то, чтобы убедить избирателей, спонсоров и политический класс в том, что его выступление на дебатах было аномалией.