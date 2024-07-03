Американский сенатор: демократы довели США до ручки, покрывая Байдена

После прошедших дебатов весь мир, в том числе соперники Вашингтона, убедились в слабости американского руководства, заявил в эфире Fox News сенатор от Вайоминга Джон Баррассо. По его мнению, ответственность за то, что США оказались в таком ужасном состоянии лежит на Демократической партии, которая долгое время убеждала всех в том, что со здоровьем президента всё в порядке.

МАРИЯ БАРТИРОМО, ведущая Fox News: Должен ли Джо Байден уйти в отставку?

ДЖОН БАРРАССО, сенатор от Вайоминга: Впервые за всю историю президентских дебатов контраст был настолько очевиден. Джо Байден выступил отвратительно, демократы в ужасе: он бубнил, путался в словах, люди не понимали, о чём он говорит.

Контраст с Трампом был разителен. Люди увидели, почему Трамп должен вернуться в Белый дом: он говорил решительно и понятно. Кроме того, он напирал на проблемы, о которых я в Вайоминге слышу каждый день: открытая граница, высокие цены на всё, а также провал Джо Байдена на международной арене.

И меня, Мария, беспокоят не только американцы, которые смотрели эти дебаты, но и то, что иностранные лидеры, наши враги, увидели на этих дебатах. Думают ли сейчас Китай, Россия, Иран и Северная Корея: «Это наш шанс»?

Нам нужен Дональд Трамп в Белом доме, но до ноября этого не произойдёт.

МАРИЯ БАРТИРОМО: Хотите сказать, что Джо Байдена надо заменить в списке кандидатов от демократов?

ДЖОН БАРРАССО: Демократам придётся принять это решение, Мария, и сейчас они обсуждают его с двух разных сторон. Во-первых, заменить ли его (Байдена. — ИноТВ) кандидатуру на выборах, и, во-вторых, заменить ли его сейчас на посту президента.

В любом случае, на его месте окажется вице-президент Камала Харрис, и она, думаю, будет ещё хуже, чем Джо Байден. Поэтому сложно сказать, что они будут делать, ведь чтобы отстранить его от должности президента, требуется задействовать 25-ю поправку к Конституции, а для этого необходимо, чтобы его решил сместить его собственный кабинет. И чтобы это произошло…

Понимаете, именно эти люди были соучастниками в сокрытии того, что все мы видели в ходе дебатов в четверг вечером. Но сенаторы от Демократической партии целые месяцы и даже годы говорили: «Джо Байден отлично справляется, он совершенно точно в прекрасной физической форме, и голова у него работает хорошо».



Но это не так, и на днях американцы и весь мир это увидели. Так что демократам придётся самостоятельно принимать решения о том, как справиться с тем ужасным положением, в котором наша страна оказалась по их вине.

Дата публикации 30 июня 2024 года.