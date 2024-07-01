Гринвальд: Обама призвал корпоративные СМИ забыть о замене Байдена

Дебаты между кандидатами в президенты США показали, что провластные средства массовой информации годами лгали публике о здоровье главы Белого дома. Хотя сейчас некоторые из них заговорили о необходимости найти альтернативу Байдену среди демократов, они вернутся к его поддержке, потому что уже получили соответствующий сигнал от Барака Обамы, считает независимый журналист Глен Гринвальд.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, американский журналист: Эти люди (представители корпоративных СМИ в США. — ИноТВ) годами лгали, чтобы прикрыть Джо Байдена. И вчера вечером, наконец, им выставили счёт, поскольку их всех разоблачили как абсолютных лжецов, каковыми они и являются.

Но не думайте, что эти люди в СМИ наконец-то пожелали провозгласить независимость. Они говорили всё это не потому, что в них проснулась совесть или они обеспокоились о своей репутации.

Возможно, отчасти это было так. Но они думали, что говорят от имени людей, от имени которых они обычно говорят, а именно от имени источников в Демократической партии, которые всю ночь писали им сообщения: «Это катастрофа! Мы должны вывести Байдена из гонки»

И всё же сегодня Барак Обама дал понять очень ясно, что ничего из этого не произойдёт. Всего несколько часов назад он написал в Твиттере следующее: «Плохие дебаты случаются, поверьте мне, я знаю. Но грядущее голосование — это по-прежнему выбор между тем, кто всю свою жизнь боролся за простых людей, и тем, кто заботится только о себе. Между тем, кто говорит правду, кто знает, что хорошо, а что плохо и прямо скажет это американскому народу, и тем, кто лжёт напропалую ради собственной выгоды. Прошлая ночь не изменила этот расклад, и именно поэтому в ноябре так много стоит на кону».

То есть он говорит этим прислужливым СМИ: «Послушайте. Прекратите эту историю о том, что Байдену необходимо выйти из гонки. Он никуда не денется. Вот сценарий, который вы отныне будет использовать. Вы вернётесь к работе на Демократическую партию и на Джо Байдена. И вы скажете: «Да, у него была плохой вечер дебатов. У многих людей был один плохой вечер дебатов. Но в общей схеме сравнения Трампа с Байденом все это вообще не имеет значения».

И я обещаю, я гарантирую вам, что к понедельнику все эти представители СМИ подхватят эту мысль, как только они поймут, что Джо Байден никуда не денется. Как только они примут реальность того, что они застряли с Джо Байденом, они вернутся к тому, чтобы сделать всё возможное, чтобы убедиться, что этот вечер дебатов ему не навредит и что он будет переизбран и не позволит Трампу прийти к власти.

Проблема для них в том, что их больше никто не слушает. Им никто не доверяет. Они могут говорить всё, что хотят, о том, какой Байден способный. Никто не верил в это до вчерашнего вечера, и, разумеется, никто не поверит сейчас, особенно после вчерашнего, сколько бы они ни лгали, ни пропагандировали, ни обманывали.

Дата публикации 29 июня 2024 года.