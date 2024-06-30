NYT: встревоженные спонсоры демократов ищут способы заменить Байдена в предвыборной гонке

После неудачных для Байдена президентских дебатов с Трампом среди спонсоров Демократической партии воцарилась глубокая тревога, пишет The New York Times. Теперь они ломают голову, как убедить главу Белого дома снять свою кандидатуру с выборов.

Среди вечно нервничающих спонсоров Демократической партии воцарилась глубокая тревога, пишет The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники.



Некоторые из богатейших людей США расстроены слабым выступлением Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом и теперь ломают голову над тем, что они могут сделать, чтобы изменить ход гонки.



Одни спонсоры уже предложили вмешаться. Другие же выразили надежду на то, что Байден прозреет и сам решит уйти. Однако многие состоятельные сторонники демократов уже считают подобный сценарий маловероятным.



Некоторые спонсоры предложили обратиться к первой леди Джилл Байден, чтобы та убедила президента сняться с предвыборной гонки.



При этом с политическими консультантами уже обсуждался вопрос, какими правилами можно воспользоваться, чтобы до национального съезда Демократической партии исключить Байдена из списка кандидатов против его воли и найти ему замену.