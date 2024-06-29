Трамп: жуликоватый Джо не выйдет из гонки — его сменщики до него не дотягивают

На встрече с избирателями кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что его главный оппонент Джо Байден снимет свою кандидатуру, несмотря на провальные дебаты. Ведь, по словам политика, остальные претенденты от демократов заметно уступают действующему главе Белого дома в соцопросах, передаёт Fox News.

ДОНАЛЬД ТРАМП, кандидат в президенты США: Многие говорят, что после вчерашнего выступления Джо Байден выходит из гонки. Но на самом деле я не совсем в это верю, потому что по данным соцопросов он опережает всех демократов, о которых идёт речь — ну вы видели, Гленн.

В этих соцопросах фигурируют такие имена, как Гэвин Ньюскам (Ньюсом. — ИноТВ), который не может управиться с Калифорнией — один из худших губернаторов. Плохой губернатор, не способный руководить Калифорнией. Люди покидают одно из самых прекрасных мест на планете в плане погоды и всего остального — в этом Калифорнию не переплюнуть.

Он ужасно справляется со своей работой, но при этом выходит и говорит: «В Калифорнии всё отлично, па-па-па-па-па, — строчит как пулемёт. — Па-па-па!» Но на самом деле ситуация там плачевная, люди стремительно уезжают.

С ним всё было бы просто, но показатели в соцопросах у него неважные, и рассматривается ряд других претендентов. Например, Камала. Возможно, назначение её вице-президентом — это наилучшее решение Джо Байдена, лучше некуда, потому что такого варианта не хочет никто. А я хочу. Меня бы вполне устроило.

Но по соцопросам они до него (Байдена. — ИноТВ) не дотягивают. Не хочу говорить что-то против себя, но замеры взяли по всем. У Мишель Обамы по соцопросам всё очень плохо, точнее ужасно. Мишель Обама… в общем, соцопросы провели по многим претендентам, и верится с трудом, но жуликоватый Джо Байден их обходит. Так что я не знаю, что будет дальше, понятия не имею. Знаю просто, что мы вернём Америке былое величие.

Дата публикации 29 июня 2024 года.