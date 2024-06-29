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Reuters: провальные дебаты Байдена заставили союзников задуматься о возвращении Трампа

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Союзники США, в том числе Япония и Германия, готовятся к возвращению в должность президента Дональда Трампа после провального выступления Джо Байдена на первых предвыборных дебатах, сообщает Reuters. Хотя партнёры Вашингтона считают, что сейчас лучше подготовлены к работе с Трампом, чем восемь лет назад, они опасаются его «непредсказуемости».
Reuters: провальные дебаты Байдена заставили союзников задуматься о возвращении Трампа
АР

Неудачное выступление Джо Байдена на первых предвыборных дебатах вызвало «ошеломительную» реакцию в мире, заставив соратников президента на родине задуматься об отказе от его кандидатуры на выборах, а союзников за рубежом — о подготовке к возвращению Дональда Трампа, пишет Reuters.  

Вопреки надеждам демократов на то, что дебаты позволят развеять опасения относительно возраста и умственных способностей Байдена, президент говорил невнятно, запинался на словам, время от времени терял мысль и погружался в молчание.

Реакция мирового сообщества не заставила себя ждать. Французская Le Monde сравнила выступление Байдена с кораблекрушением, британская Daily Mirror рассказала о «катастрофе», немецкая Bild пожелала президенту «спокойной ночи», а австралийская Sydney Morning Herald предположила, что демократам не светит победа с Байденом. Итальянский политик Маттео Ренци также призвал Демократическую партию отказаться от выдвижения Байдена, заявив, что президент «не заслуживает столь бесславного конца», как поражение в ноябре.
 
На этом фоне союзники США, в том числе Япония и Германия, начали закладывать основу для возможного возвращения Трампа. По словам бывшего японского дипломата Кунихико Миякэ, сейчас они лучше подготовлены, чем восемь лет назад, однако Трамп может быть весьма «непредсказуем».
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источник
Reuters США Северная Америка
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выборы дебаты Джо Байден Дональд Трамп США
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