Reuters: провальные дебаты Байдена заставили союзников задуматься о возвращении Трампа

Союзники США, в том числе Япония и Германия, готовятся к возвращению в должность президента Дональда Трампа после провального выступления Джо Байдена на первых предвыборных дебатах, сообщает Reuters. Хотя партнёры Вашингтона считают, что сейчас лучше подготовлены к работе с Трампом, чем восемь лет назад, они опасаются его «непредсказуемости».

Неудачное выступление Джо Байдена на первых предвыборных дебатах вызвало «ошеломительную» реакцию в мире, заставив соратников президента на родине задуматься об отказе от его кандидатуры на выборах, а союзников за рубежом — о подготовке к возвращению Дональда Трампа, пишет Reuters.

Вопреки надеждам демократов на то, что дебаты позволят развеять опасения относительно возраста и умственных способностей Байдена, президент говорил невнятно, запинался на словам, время от времени терял мысль и погружался в молчание.



Реакция мирового сообщества не заставила себя ждать. Французская Le Monde сравнила выступление Байдена с кораблекрушением, британская Daily Mirror рассказала о «катастрофе», немецкая Bild пожелала президенту «спокойной ночи», а австралийская Sydney Morning Herald предположила, что демократам не светит победа с Байденом. Итальянский политик Маттео Ренци также призвал Демократическую партию отказаться от выдвижения Байдена, заявив, что президент «не заслуживает столь бесславного конца», как поражение в ноябре.

На этом фоне союзники США, в том числе Япония и Германия, начали закладывать основу для возможного возвращения Трампа. По словам бывшего японского дипломата Кунихико Миякэ, сейчас они лучше подготовлены, чем восемь лет назад, однако Трамп может быть весьма «непредсказуем».