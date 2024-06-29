Reuters: провальные дебаты Байдена заставили союзников задуматься о возвращении Трампа
Неудачное выступление Джо Байдена на первых предвыборных дебатах вызвало «ошеломительную» реакцию в мире, заставив соратников президента на родине задуматься об отказе от его кандидатуры на выборах, а союзников за рубежом — о подготовке к возвращению Дональда Трампа, пишет Reuters.
Реакция мирового сообщества не заставила себя ждать. Французская Le Monde сравнила выступление Байдена с кораблекрушением, британская Daily Mirror рассказала о «катастрофе», немецкая Bild пожелала президенту «спокойной ночи», а австралийская Sydney Morning Herald предположила, что демократам не светит победа с Байденом. Итальянский политик Маттео Ренци также призвал Демократическую партию отказаться от выдвижения Байдена, заявив, что президент «не заслуживает столь бесславного конца», как поражение в ноябре.