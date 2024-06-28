Politico: провал Байдена на дебатах напугал Демократическую партию

Демократическая партия сомневается в итогах президентских выборов для Джо Байдена после того, как дебаты лишь подкрепили опасения относительно его возраста и умственных способностей, пишет Politico. На этом фоне внутри партии поползли разговоры о необходимости отказаться от его кандидатуры.

Демократическая партия настолько напугана неудачным выступлением президента Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом, что активно обсуждает то, что когда-то казалось невероятным: отказаться от его кандидатуры на выборы президента, сообщает Politico.

В течение нескольких недель до дебатов демократы надеялись, что успешное выступление Байдена сможет развеять все опасения относительно его возраста и умственных способностей. Вместо этого произошло обратное.

Стратеги Демократической партии, близкие к трём потенциальным кандидатам в президенты, рассказали Politico, что на протяжении всех дебатов их заваливали сообщениями с просьбами, чтобы кто-то из их кандидатов выступил в качестве альтернативы Байдену.

Один крупный спонсор партии и сторонник Байдена на условиях анонимности назвал выступления президента «худшим в истории», предупредив, что он настолько «плох, что никто не обратит внимания на ложь Трампа». «Байдену нужно уйти. В этом нет сомнений», — заявил донор Демократической партии на условиях анонимности.