Politico Оригинал

Politico: провал Байдена на дебатах напугал Демократическую партию

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Демократическая партия сомневается в итогах президентских выборов для Джо Байдена после того, как дебаты лишь подкрепили опасения относительно его возраста и умственных способностей, пишет Politico. На этом фоне внутри партии поползли разговоры о необходимости отказаться от его кандидатуры.
Politico: провал Байдена на дебатах напугал Демократическую партию
АР

Демократическая партия настолько напугана неудачным выступлением президента Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом, что активно обсуждает то, что когда-то казалось невероятным: отказаться от его кандидатуры на выборы президента, сообщает Politico. 

В течение нескольких недель до дебатов демократы надеялись, что успешное выступление Байдена сможет развеять все опасения относительно его возраста и умственных способностей. Вместо этого произошло обратное.
 
Стратеги Демократической партии, близкие к трём потенциальным кандидатам в президенты, рассказали Politico, что на протяжении всех дебатов их заваливали сообщениями с просьбами, чтобы кто-то из их кандидатов выступил в качестве альтернативы Байдену.
 
Один крупный спонсор партии и сторонник Байдена на условиях анонимности назвал выступления президента «худшим в истории», предупредив, что он настолько «плох, что никто не обратит внимания на ложь Трампа». «Байдену нужно уйти. В этом нет сомнений», — заявил донор Демократической партии на условиях анонимности.
 
Как отмечает издание, несмотря на то, что призывы внутри партии вряд ли приведут к переменам в руководстве, они отражают серьёзный поворот в предвыборной кампании. Действующие президенты традиционно плохо справляются со своими первыми дебатами — они перегружены работой и часто не в состоянии уделить много времени подготовке. Но дебаты в четверг стали уникальными в том смысле, что они подтвердили существующее у многих избирателей предвзятое мнение о Байдене. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Politico США Северная Америка
теги
выборы дебаты демократы Джо Байден США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров