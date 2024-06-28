Politico: провал Байдена на дебатах напугал Демократическую партию

10:00
В подполье сообщили об ударе по боевикам «Кракена» в Николаевской области
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о множественном ударе по району дислокации ВСУ и боевиков неонацистского формирования «Кракен»* в Николаевской области.
09:53
Барбоза: в центре нападения Португалии должен играть Рамуш, а не Роналду
Футбольный агент Паулу Барбоза раскритиковал сборную Португалии после поражения от команды Грузии в третьем туре чемпионата Европы — 2024 в Германии.
09:49
Путин поздравил российских выпускников школ
Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы.
09:45
Байден заявил, что конфликт на Украине грозит мировой войной
Ни один крупный конфликт в Европе не удавалось сдержать в рамках континента — ситуация на Украине грозит мировой войной, заявил президент США Джо Байден.
09:42
Тавольери: Миранчук может перейти в «Дженоа» из «Аталанты»
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может сменить клубную прописку.
09:31
В 2025 году пройдут зимняя и летняя спартакиады сильнейших спортсменов России и Белоруссии
Министр спорта России Михаил Дегтярёв сообщил, что в 2025 году состоятся зимняя и летняя спартакиады сильнейших спортсменов с участием российских и белорусских атлетов.
09:29
У переехавшей на Украину певицы Максаковой обнаружили долги в России
Певица Мария Максакова* не оплатила в России долги и получила взыскание на сумму около 60 тыс. рублей.
09:22
Загитова — о брекетах: красота требует жертв
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что установила на зубах брекет-систему.
09:17
Трамп обвинил Байдена в получении денег из КНР и нанесении ущерба экономике США
В ходе предвыборных дебатов экс-президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в получении денег из Китая.
09:17
Орлов: фамилию Мамардашвили теперь надо выучить
Комментатор Геннадий Орлов оценил игру сборной Грузии на чемпионате Европы 2024 года в Германии.
09:08
Губерниев ответил критикам, которые против показа Евро-2024 в России
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался на тему показа чемпионата Европы — 2024 в Германии на российских телеканалах.
09:05
Лидеры стран ЕС утвердили кандидатов на ключевые посты в евроинституты
Уходящий глава Евросовета Шарль Мишель сообщил на своей странице в соцсети, что лидеры стран Евросоюза утвердили назначения на высшие посты европейских институтов на следующие пять лет.
09:04
Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины
В двух областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных официального ресурса для оповещения населения.
08:53
Кроос стал лучшим полузащитником группового этапа Евро по количеству точных передач
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос стал лучшим игроком по наибольшему количеству точных передач на групповом этапе чемпионата Европы — 2024.
08:50
Главный тренер сборной Франции Дешам обвинил Жиру в недостаточной вовлечённости на Евро-2024
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам недоволен работой нападающего Оливье Жиру на чемпионате Европы — 2024 в Германии.
08:45
Илон Маск назвал победителем дебатов Трампа и Байдена интернет-мемы
В дебатах между экс-президентом Дональдом Трампом и действующим главой государства Джо Байденом победили мемы, заявил американский бизнесмен Илон Маск.
08:41
Кучеров и Панарин вошли в первую символическую сборную лучших игроков сезона НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала две символические сборные лучших игроков сезона в лиге.
08:35
Politico: демократы обсуждают возможность замены Байдена на выборах
В американской Демократической партии начали рассматривать возможность замены нынешнего лидера страны Джо Байдена другим кандидатом на предстоящих в ноябре президентских выборах, пишет газета Politico.
08:26
Генсек ООН заявил, что примет участие в СОР29 в Баку
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что примет участие в 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).
08:25
Sky Sports: Фоден вернётся в расположение сборной Англии 28 июня
Нападающий сборной Англии Фил Фоден вернётся в расположение национальной команды в пятницу, 28 июня.
08:17
Сын Трампа сравнил Байдена с персонажем «Симпсонов»
Американский бизнесмен Дональд Трамп — младший сравнил президента США Джо Байдена с мистером Бёрнсом из анимационного сериала «Симпсоны».
08:16
Корнеев не верит, что матч между Словакией и Румынией был договорным
Бывший российский футболист Игорь Корнеев отреагировал на информацию о том, что матч третьего тура чемпионата Европы — 2024 между Словакией и Румынией мог носить договорной характер.
08:12
Роналду чаще всех попадал в офсайд на групповом этапе Евро-2024
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал игроком, который чаще всех попадал в офсайд на групповом этапе чемпионата Европы — 2024.
08:07
Цеков: Зеленский не хочет затягивать конфликт из-за давления общества
Владимир Зеленский не желает затягивания конфликта из-за давления, которое на него оказывает общество, заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.
07:56
Шесть реактивных БПЛА уничтожены над Карачевским районом Брянской области
Шесть реактивных беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожены над территорией Карачевского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
07:53
Си Цзиньпин: странам мира нужно придерживаться золотого правила невмешательства
Странам мира следует придерживаться золотого правила невмешательства во внутренние дела друг друга и выступать против принуждения других выбирать стороны.
07:45
Марочко: ВСУ увеличили число контратак на Сватовско-Кременском направлении
Подразделения ВСУ увеличили число контратак на Сватовско-Кременском направлении и начали более интенсивно применять ударные беспилотники.
07:33
Крыша административного здания повреждена в Брянске в результате падения БПЛА
В результате падения беспилотника в Брянске частично повреждена крыша административного здания.
07:30
NDTV: человек погиб, ещё шесть ранены при обрушении крыши в аэропорту Дели
По меньшей мере один человек погиб, ещё шесть получили травмы при обрушении части крыши в терминале №1 делийского аэропорта им. Индиры Ганди.
07:22
За ночь средства ПВО сбили 25 БПЛА над регионами России
За ночь средства ПВО сбили 25 БПЛА над территорией Брянской, Смоленской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.
07:18
Богомаз: ещё два БПЛА уничтожены в Брянской области
Ещё два БПЛА уничтожены силами ПВО в Брянской области, заявил губернатор Александр Богомаз.
07:15
МИД России: мир начинает осознавать, что талибы являются реальной властью в Афганистане
Мир начинает осознавать, что движение «Талибан»* является реальной властью в Афганистане, заявил специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
07:11
МО: полёты БПЛА США над Чёрным морем повышают риск прямой конфронтации альянса с Россией
Полёты стратегических беспилотников США над Чёрным морем повышают вероятность инцидентов с летательными аппаратами ВКС России, что увеличивает риск конфронтации альянса с нашей страной.
07:07
Белоусов поручил Генштабу принять меры реагирования на провокации США над Чёрным морем
Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС России принять меры оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности американских стратегических беспилотников над Чёрным морем.
07:03
В МО России отмечают возросшую интенсивность полётов БПЛА США над Чёрным морем
Минобороны России отмечает возросшую интенсивность полётов стратегических БПЛА США над Чёрным морем, которые ведут разведку и целеуказания поставляемому ВСУ оружию для ударов по нашей стране.
07:00
РИА Новости: Байден и Трамп в ходе дебатов по семь раз произнесли фамилию Путина
Президент США Джо Байден и экс-глава Белого дома Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов по семь раз произнесли фамилию российского лидера Владимира Путина.
06:35
CNN: Трамп по статистике говорил на дебатах больше своего оппонента Байдена
Бывший президент США Дональд Трамп говорил на дебатах больше своего преемника Джо Байдена.
06:24
Председатель ДНР: ущерб Донбассу от преступлений Киева составляет триллионы рублей
Ущерб Донбассу от преступлений киевского режима составляет уже триллионы рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.
06:10
CNN: демократы сомневаются в готовности Байдена представлять партию на выборах
Демократы сомневаются в готовности 81-летнего Джо Байдена представлять партию на предстоящих в ноябре президентских выборах.
06:03
Посол Келин: Великобритании будет непросто восстановить военные связи с Россией
Правительству Великобритании будет сложно восстановить военные связи с Россией после недавней высылки российского военного атташе.
05:55
Возгорание тушат на нефтебазе в Тамбовской области в результате атаки БПЛА
Возгорание тушат на нефтебазе в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области в результате атаки БПЛА.
05:47
CBS: Байден пришёл на дебаты с Трампом с проявлением простуды
Президент США Джо Байден пришёл на дебаты с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом после того, как несколько дней лечился от простуды.
05:43
Трамп: мы очень близки к третьей мировой войне из-за политики Байдена
США очень близки к третьей мировой войне из-за политики американского лидера Джо Байдена.
05:40
Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией
Бывший американский лидер Дональд Трамп на дебатах с президентом США Джо Байденом заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией.
05:32
Трамп: Байдену необходимо пройти тест на умственные способности
Бывший американский лидер Дональд Трамп во время предвыборных дебатов заявил, что президенту США Джо Байдену необходимо пройти тест на умственные способности.
05:31
Трамп пообещал быстро добиться освобождения журналиста Гершковича
Бывший американский лидер Дональд Трамп на дебатах с президентом США Джо Байденом пообещал быстро добиться освобождения журналиста Эвана Гершковича, обвиняемого в России в шпионаже.
05:25
Трамп назвал вывод войск США из Афганистана самым постыдным днём в истории страны
Экс-президент США Дональд Трамп во время предвыборных дебатов с американским лидером Джо Байденом назвал вывод американских войск из Афганистана «самым позорным» днём в истории страны.
05:24
Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине
Бывший американский лидер Дональд Трамп на дебатах с президентом США Джо Байденом вновь пообещал урегулировать конфликт на Украине.
05:17
Минобороны Боливии: визит президента в Россию мог привести к попытке переворота
Визит президента Боливии Луиса Арсе в Россию мог не понравиться отдельным странам и стать одним из факторов, приведших к попытке госпереворота.
05:16
В Коми восстановлено железнодорожное движение после схода с рельсов вагонов поезда
Железнодорожное движение по участку Инта-1 — Угольный в Коми полностью восстановлено.